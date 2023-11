BlizzCon 2023 – Alle wichtigen Termine zum neuen WoW-Addon, Diablo IV und mehr

Was kann man von der BlizzCon 2023 erwarten? Auch wenn die großen Ankündigungen aktuell noch geheim sind, ist bereits recht klar, dass zumindest World of Warcraft wohl die nächste Erweiterung vorstellen wird, also den großen Patch 11.0. Alle anderen Ankündigungen sind noch ungewiss – die gängigen Spekulationen zu den Enthüllungen haben wir euch hier genauer vorgestellt.

Was kostet die BlizzCon? Das Betrachten der BlizzCon ist im Jahr 2023 kostenlos. Ihr könnt die verschiedenen Streams erstmals in voller Länge ohne Einschränkungen auf YouTube und Twitch verfolgen, ohne einen Cent zu bezahlen. Blizzard hätte aber trotzdem gerne 50 Euro von euch, denn damit winken eine ganze Reihe unterschiedlichster Ingame-Goodies.

Alle Termine in dieser Auflistung sind in deutscher Zeit.

Die BlizzCon dürfte in diesem Jahr eines der Highlights für Blizzard-Fans sein und vor allem Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft – egal ob Classic oder Dragonflight – dürften auf ihre Kosten kommen. Manche munkeln auch über eine wichtige Ankündigung bei Diablo IV und womöglich einige andere Enthüllungen.

