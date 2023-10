BlizzCon 2023 – Was ihr erwarten solltet und wie ihr kostenlos zuschauen könnt

Die BlizzCon 2023 rückt näher. Wir verraten euch, wo ihr live und kostenlos zuschauen könnt und welche Highlights anstehen.

Nach einer Pause findet im Jahr 2023 wieder die Hausmesse von Blizzard statt. Die BlizzCon gilt seit jeher als Gaming-Highlight, bei dem neue Ankündigungen und die Zukunft lang bestehender Franchises besprochen werden. Wir haben alle wichtigen Informationen zur BlizzCon 2023 für euch, damit ihr perfekte vorbereitet seid.

Wann findet die BlizzCon statt? Die BlizzCon findet am ersten November-Wochenende 2023 statt, also am 3. und 4. November. Da die Messe in den USA stattfindet, sind das für uns Europäer eher ungewöhnliche Zeiten.

Einen genauen Ablaufplan der BlizzCon gibt es noch nicht. Ihr solltet euch aber darauf einstellen, dass die Messe in den Abendstunden (ca. 19:00 Uhr) am Freitag beginnt und dann bis 3:00 Uhr in die Nacht dauert. Ähnliche Zeiten wird es wohl auch am Samstag geben.

Ihr solltet euch auf eine längere Nacht einstellen, wenn ihr das Event live verfolgen wollt.

In der Regel finden die großen Ankündigungen aber zu Beginn der Messe statt – tief in der Nacht sind dann die Community-Events, E-Sport-Turniere oder Interviews mit einzelnen Entwicklern.

Falls ihr nicht live dabei sein könnt oder wollt, werden wir selbstverständlich über alle relevanten Neuankündigungen berichten.

Wo kann man sich die BlizzCon 2023 anschauen? Das Event findet gleichzeitig auf Twitch und YouTube statt. Sämtliche Inhalte könnt ihr dort live mitverfolgen. Die genauen Links zu den entsprechenden Kanälen reichen wir hier nach, sobald sie bekannt sind.

Was man von der BlizzCon 2023 erwarten kann

Welche Highlights ihr auf der BlizzCon 2023 erwarten könnt, fassen wir euch hier zusammen. Beachtet dabei allerdings, dass es sich hier um Vermutungen und Theorien handelt. Die tatsächlichen Enthüllungen sehen wir erst, wenn es dann so weit ist.

World of Warcraft (Retail)

Was uns für World of Warcraft erwartet, ist bereits ziemlich klar. Blizzard wird die nächste große Erweiterung vorstellen und damit verraten, wohin das nächste Abenteuer führt. Es gibt bereits viele Theorien und vermeintliche Leaks – wie etwa „Voidstorm“ – bisher klang davon aber keine besonders plausibel. Es wäre also möglich, dass wir hier eine Überraschung erleben – zumindest, wenn nicht wie in fast allen Jahren zuvor, noch ein Leak in letzter Sekunde stattfindet.

Spannend ist auf jeden Fall, dass Chris Metzen die Neuerungen vorstellen wird – denn der ist wieder Story-Chef bei Warcraft.

World of Warcraft (Classic)

Auch bei WoW Classic gibt es jede Menge Gerüchte. Dass eine Ankündigung kommt, ist ziemlich sicher – immerhin hatte Blizzard bereits verraten, dass man auch „kommende Inhalte für Classic“ auf der BlizzCon spielen könnte. Grundsättzlich kommen hier drei Möglichkeiten in Betracht:

WoW Classic+: Eine Weiterentwicklung von Classic mit neuen, frischen Inhalten im „Classic-Stil“. Das wird von der Community bereits lange gewünscht.

Eine Weiterentwicklung von Classic mit neuen, frischen Inhalten im „Classic-Stil“. Das wird von der Community bereits lange gewünscht. Neue Saison: Die Saison der Meisterschaft war in Classic sehr beliebt. Es wäre möglich, dass Blizzard eine neue Saison mit einem anderen Thema plant und vorstellt.

Die Saison der Meisterschaft war in Classic sehr beliebt. Es wäre möglich, dass Blizzard eine neue Saison mit einem anderen Thema plant und vorstellt. WoW Cataclysm Classic: Blizzard könnte einfach die nächste WoW-Erweiterung auf den Weg bringen und Cataclysm erneut releasen. Das erscheint aber eher unwahrscheinlich, da Cataclysm bei vielen „Classic“-Fans eher kritisch gesehen wird.

Was davon stimmt, erfahren wir erst auf der BlizzCon. Klar ist allerdings, dass Blizzard im Hintergrund schon seit Monaten an einem „Patch 1.15“ arbeitet – was nach einer Weiterführung von Classic klingt.

Overwatch 2

Bei Overwatch 2 wird ein neuer Held angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Tank. Auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gibt, dann deuten mehrere Ingame-Hinweise darauf, dass es sich dabei um „Mauga“ handelt. Dieser Charakter wurde bereits zu Zeiten von Overwatch 1 erwartet, dann allerdings niemals umgesetzt.

Darüber hinaus hat Overwatch 2 bereits angekündigt, dass es künftig Änderungen am Battle Pass geben soll. Man möchte hier Verbesserungen vornehmen, die vor allem den Spielern zugute kommen. Ob diese Änderungen allerdings auf der BlizzCon besprochen werden – wo oft nur wenig oder gar nicht über die Monetarisierung der Spiele gesprochen wird – bleibt abzuwarten.

Diablo 4

Bei Diablo IV brodelt die Gerüchteküche. So gibt es Vermutungen, dass Blizzard entweder eine Erweiterung oder einen DLC mit einer neuen Klasse ankündigen könnte.

Falls es nicht so eine große Ankündigung gibt, dann dürften zumindest neue Informationen zur Zukunft der Saisons spannend werden. Denn während die erste Saison von Diablo IV eher negativ aufgefasst wurde, schien die zweite Saison ein ziemlicher Erfolg zu sein.

Warcraft Rumble

Das Mobile-Spiel Warcraft Rumble wird passend zum Start der BlizzCon am 3. November 2023 weltweit veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass Blizzard das Spiel auf der BlizzCon genauer vorstellt und vielleicht einige Pläne für die Zukunft vorstellt.

Hearthstone

Für Hearthstone wird die nächste Erweiterung „Showdown im Ödland“ umfangreich vorgestellt. Zwar sind die Highlights der Erweiterung bereits bekannt, aber einige Details und noch unbekannte Karten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit erst auf der BlizzCon bekanntgegeben.

Bei Hearthstone wird auch erwartet, dass es einen neuen Spielmodus geben könnte. Da die letzten Ideen, wie etwa der Söldner-Modus oder „Der Haken“, aber nur wenig positive Rückmeldung erhalten haben, hoffen die Fans auf etwas mit deutlich mehr Substanz.

Weitere Spiele?

Blizzard arbeitet bereits an einem Survival-Spiel. Das dürfte allerdings noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung sein. Dennoch wäre es möglich, dass wir vielleicht erste Einblicke erhalten und zumindest einen groben Release-Zeitraum eingrenzen können.

Darüber hinaus gibt es aktuell Gerüchte, dass Blizzard das Moba „Heroes of the Storm“ wiederbeleben will, weil es dort einen neuen Patch auf dem Test-Server gibt, über den auf verschiedenen Seiten berichtet wird. Allerdings hat Blizzard selbst nach dem „Tod“ des Spiels noch immer minimale, kleine Patches veröffentlicht – der letzte erst im September 2023. Dass HotS also ein Revival feiert, ist ziemlich unwahrscheinlich und sollte wohl niemand ernsthaft erwarten.

Worauf freut ihr euch bei der BlizzCon 2023? Werdet ihr sie live verfolgen?