Twitch-Streamer Asmongold erklärt, warum das neue Mobile-Game für Blizzard wichtiger wird als WoW

Erst kürzlich stellte Blizzard sein neues Mobile-Game „Warcraft: Arclight Rumble“ vor. Die Reaktionen darauf sind gemischt, doch der Twitch-Streamer Asmongold erklärt, warum das Game so wichtig für das Unternehmen wird.

Um was geht es? Nach 19 Jahren stellte Blizzard ein neues Strategie-Spiel für Warcraft vor. Mit dem Titel „Arclight Rumble“ will man sich auf die Smartphones der Zielgruppe befördern. Das Spielprinzip klingt nach einer Mischung aus Tower Defense und Clash Royale. Eine Mischung, die nicht jedem schmeckt.

Dazu meckern Spieler, dass das Game gar nicht wie Warcraft aussieht.

Trotz der Kritik sagt der größte WoW-Streamer auf Twitch, Asmongold, dass Arclight Rumble dem Unternehmen viel Geld bescheren wird. Mehr als WoW und Diablo 3.

„Ich glaube, das könnte ein riesiges Spiel werden“

Das sagt Asmongold: Von der Vorstellung des Spiels zeigte sich Asmongold in seinem Livestream beeindruckt. Er glaubt, das Spiel könnte wirklich groß und beliebt werden und damit sehr bedeutend für das Unternehmen Blizzard (via YouTube ab etwa 24 Minuten im VoD).

„Das Lustige ist, dass das Spiel wohl mehr Geld machen wird als WoW. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel mehr Geld bringen wird als Diablo 3.“ Als Erklärung betont er, dass Mobile-Spiele Geld drucken.

„Für jeden von euch, der sagt ‚Oh das ist so doof, ich hasse das‘, gibt es ein paar andere da draußen, die schon in der ersten Woche nach dem Release des Spiels 150 Dollar investieren.“

Warcraft Arclight Rumble: Alle Infos zum neuen Strategiespiel von Blizzard in 2 Minuten

Was steckt dahinter? Für Mobile-Games gibt es einen riesigen Markt. Besonders die kostenlosen Spiele, die dann mit Mikrotransaktionen verschiedener Arten Umsatz generieren, findet man auf den Top-Umsatz-Positionen.

Eine Analyse von Sensor-Tower zeigt die umsatzstärksten Mobile-Games weltweit im März 2022:

Sensor Tower schätzt, dass Tencent mit Honor of Kings allein im März 272,4 Millionen Dollar durch Ausgaben von Spielern verdient hat. PUBG Mobile hingegen soll im gleichen Zeitraum etwa 199,8 Millionen Dollar generiert haben, mit einem Großteil von Nutzern aus China. Insgesamt sollen Mobile-Games im März 2022 weltweit etwa 7 Milliarden Dollar durch den App Store und Google Store generiert haben, heißt es in der Analyse (via Sensortower.com).

Keine große Überraschung also, dass Asmongold dem Spiel so eine rosige Zukunft voraussagt.

Activision Blizzard gab im in einem Quartalsbericht bekannt, wie viel Geld sie mit Ingame-Shops einnehmen. Im Earnings Call vom 2. November erklärt das Unternehmen, dass man im dritten Quartal 2021 stolze 1,198 Milliarden US-Dollar durch Mikro-Transaktionen einnahm. Der Umgang mit Ingame-Shops ist im Unternehmen schon etabliert und funktioniert in Spielen wie World of Warcraft oder auch CoD Warzone.

Was glaubt ihr? Wird das Spiel für Blizzard wirklich so ein großer Hit, der dem Unternehmen in der Zukunft viel Geld einspülen wird, oder ist Arclight Rumble allein durch die Vorstellung bei euch schon ein Flop?

