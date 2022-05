Warcraft Arclight Rumble: Seht die ersten 5 Minuten Gameplay des neuen Mobile-Spiels von Blizzard

Blizzard hat gestern ein neues Strategie-Spiel zu Warcraft vorgestellt: Warcraft Arclight Rumble (iOS, Android). Auf YouTube sind nun 5 Minuten Gameplay zum Spiel zu sehen. Die Diskussion ist einmal mehr kontrovers: Man wirft Blizzard vor, mit diesem Trend „Mobile-Gaming“ spät dran zu sein; andere sagen, Blizzard sei schon immer Trends gefolgt.

Von wem ist das Video? Das Video mit dem ersten Gameplay zu Arclight Rumble stammt von Towelliee, einem Twitch-Streamer. Er ist offenbar einer der ersten Menschen von Blizzard, der Zugang zu dem Spiel hat, das so kontrovers diskutiert wird. Denn für viele „Core-Fans“ von Blizzard ist Mobile ein rotes Tuch.

5 Minuten Gameplay zu Arclight Rumble

Das sagt er zum Spiel: Der Streamer erklärt in einem 5-minütigen Video:

Blizzard stellte das Spiel als „Tower-Offense“-Game vor, tatsächlich sei es eher ein Action-Strategiespiel

Man baue seine Streitkräfte aus Leadern und Minis auf – die Leader sind bekannte Figuren aus Warcraft wie Grom Hellscream, Jaina oder Baron Rivendale.

Es gäbe eine große Singleplayer-Kampagne mit 70 Missionen

Dazu wöchentliche und monatliche Herausforderungen in der Form von Dungeons oder Epic Raids

Es seien etwa 60 Figuren aus der Welt von Warcraft, die wie in einem Tabletop-Brettspiel dargestellt sind und die man leveln und verbessern kann

Hier ist das erste Gamepeplay von Arclight Rumble zu sehen:

Arclight Rumble ist Mobile-First – Keine Pläne für PC im Moment

Kommt das auch für den PC? Neben dem YouTube-Video zeigt Towelliee das Spiel auch live auf Twitch.

Dort gab er bekannt, dass im Moment kein PC-Port geplant sei, wie er von Blizzard erfahren habe. Blizzard schließe das für die Zukunft zwar nicht komplett aus, habe aber keine Pläne in dieser Richtung.

Das Spiel sei von Grund auf, auf Mobile ausgelegt und sei auch „Mobile First“ gedacht. Hier wolle man bei Blizzard auch noch mehr Arbeit in Arclight Rumble investieren.

Erste Hinweise auf das Spiel gab es schon 2017

Was hat das mit dem Spiel auf sich? Wir haben auf MeinMMO seit 2017 darüber berichtet, dass offenbar ein „Warcraft Mobile“-Spiel in Planung ist. Schon damals vermuteten wir, das Spiel könne sich an Mobile-Strategiespielen wie Clash Royale oder Clash of Clans orientieren. Diese Spiele waren damals sehr angesagt. Genau so ist es jetzt offenbar gekommen.

Es spricht einiges dafür, dass Arclight Rumble sehr lange in Entwicklung war: In den letzten Jahren wurde wiederholt berichtet, wie unzufrieden Activision damit war, dass Blizzard zu wenige Spiele herausbrachte und zu lange in der Entwicklung brauchte.

So stellte Blizzard das Spiel im Trailer selbst vor:

Trailer zu Warcraft: Arclight Rumble, dem neuen Mobile-Game von Blizzard

„Blizzard lief schon immer Trends nach“

Wie ist die Reaktion auf das Gameplay? Auch bei der Diskussion um den Trailer merkt man, dass die Diskussion über das Spiel weit auseinander geht:

Viele sagen, das sei „einfach kein Spiel für sie“. Es sähe langweilig aus

Einige kritisieren Blizzard dafür, mit so einem „Tower Defense“-Spiel 2022 sehr spät dran zu sein

Es gibt aber auch einige, die Blizzard verteidigen: Sie sagen etwa, Blizzard war noch nie ein Innovator, ist immer Trends gefolgt und hätte die dann verbessert. Sie wollen Warcraft zumindest eine Chance geben

Eine Abbildung dieser Diskussion und der ersten Reaktionen haben wir auch auf MeinMMO ausführlich aufgelistet:

