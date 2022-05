Blizzard kündigt neues Warcraft Mobile an, Spieler meckern: Sieht gar nicht nach Warcraft aus

Mit Warcraft: Arclight Rumble hat Blizzard am 3. Mai ein neues Mobile-Spiel angekündigt. Die Reaktionen darauf fallen durchwachsen aus. Während sich einige auf das neue Strategiespiel freuen, häuft sich vor allem an der Grafik und dem Aufbau der Karten Kritik. Das soll gar nicht nach einem Warcraft aussehen, meckern viele.

Was ist das Problem mit dem Spiel? Arclight Rumble ist ein neues Mobile-Spiel, in dem ihr verschiedene Missionen mit eurer Armee abschließen müsst. In diesen Missionen geht es darum, feindliche Armeen, Boss-Kreaturen oder andere Spieler zu besiegen, in dem ihr die richtigen Spielfiguren einsetzt und diese geschickt positioniert.

Insgesamt erinnert das Spiel an eine Mischung aus Tower Defense und Clash Royale, wobei gerade die Figuren und die Lore von Warcraft eine Rolle spielen sollen. Ihr könnt Kreaturen wie Murlocs oder Tauren einsetzen, bekannte Helden wie Grommash Höllschrei oder Jaina Prachtmeer freischalten und ikonische Orte aus Warcraft sehen.

Doch genau das sehen viele in dem Spiel nicht, zumindest wenn man nach ersten Reaktionen aus dem reddit, auf GameStar und hier bei uns auf MeinMMO geht. Zwar gibt es auch Kritik für das generelle Gameplay, doch die Grafik wird auch von denen kritisiert, die dem Spiel und dem Mobile-Genre offen gegenüberstehen.

Einen ersten Einblick in das Spiel bietet dieser Trailer:

Trailer zu Warcraft: Arclight Rumble, dem neuen Mobile-Game von Blizzard

„Das Design bringe ich nicht mit Warcraft in Verbindung“

Was sagen die Kritiker genau? Auf MeinMMO steht die Community dem Spiel offen gegenüber. Das zeigt etwa unsere Umfrage, an der bis 08:18 Uhr am 4. Mai 1836 Personen teilgenommen haben:

679 davon (37 %) werden das neue Warcraft auf jeden Fall spielen

647 – und damit 35 % der Teilnehmer – werden das Spiel auf jeden Fall ignorieren

510 davon (28 %) sind noch unentschlossen

Hier könnt ihr selbst noch an der Umfrage teilnehmen:

Trotz der recht positiven Ergebnisse in der Umfrage sammeln sich auch bei uns etliche negative Kommentare zum Thema Grafik. MeinMMO-Leser Grona1992 schreibt etwa:

Dass das Spiel in diese Kerbe schlägt, war zu erwarten. Aber, dass es sich halt komplett an den aktuellen Markt orientiert, was etwa das Design angeht, finde ich persönlich traurig. Klar ein World of Warcraft ist nicht „realistisch“ oder „Hart“ Designed. […] Aber die Design Philosophie auf dem Bild bringe ich absolut überhaupt nicht mit Warcraft in Verbindung. Und gerade darin habe ich eigentlich auch das Potential gesehen. Ein Mobile-Game, das richtiges Warcraft Feeling rüberbringt. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der einzige gewesen wäre, der es sogar gefeiert hätte, wenn das mobile Game so richtig wie das Original WC3FT ausgesehen hätte.

Unser Leser Bodicore findet, dass das Spiel insgesamt billig aussieht, so als habe man es eingekauft und dann den Warcraft-Artstyle darüber gemalt. Auch Harschen kann mit dem Artstyle des Spiels nichts anfangen. Er sieht darin eher einen Rip-Off von einem Warcraft-Spiel.

Mit dieser Meinung stehen unsere Leser jedoch nicht alleine da:

Bei der GameStar schreibt der Leser KingConker: „Handy-Spiel hin oder her, aber liebloser kann ein Game nicht aussehen. […] Hat Blizz jetzt auch gutes Grafik-Design verlernt?“

Hinter7j schreibt ebenfalls bei der GameStar: „Während Genshin Impact eine grandiose Openworld aufs Handy zaubert und an Titel wie Zelda und Elden Ring herankommt, kriegen wir von Blizzard das hier…hm, ja.“

Im reddit schreibt der Nutzer xtrm: „Blizzard hat das generischste aller Mobile-Spiel überhaupt gemacht und dann Warcraft drauf geschrieben.“ Auch hier finden sich mehrere Kommentare, die davon ausgesehen, dass das grundsätzliche Spiel gekauft und später ein Warcraft-Skin drüber gezogen wurde.

Was wird neben der Grafik kritisiert? Die noch etwas unklare Monetarisierung beschäftigt viele Spieler. Einige befürchten, dass es in Richtung Pay2Win gehen könnte.

Zwar versprach Blizzard bereits, dass die Helden nicht in Lootboxen stecken und es ein tägliches Cap für Fortschritt geben wird, doch wer wenig Zeit in das Spiel investieren möchte, wird sich Fortschritte für echtes Geld kaufen können. Wie diese konkret aussehen, ist noch unklar.

Einige sind außerdem irritiert davon, dass mit der Ankündigung nicht direkt eine Beta gestartet oder das Spiel direkt veröffentlicht wurde. Sie fürchten, dass das Mobile-Game nach der Ankündigung schnell wieder in Vergessenheit geraten könnte.

Ein grundsätzliches Interesse an Warcraft Mobile ist da

Ist alles an dem Spiel schlecht? Nein. Schon unsere Umfrage zeigt, dass 37 % der Teilnehmer durchaus Interesse an dem Spiel haben. Lob gibt es etwa für die Idee, viel auf Koop-Missionen und PvE zu setzen. Spiele wie Clash Royale setzen eher auf einen PvP-Fokus.

Viele sehen in Warcraft: Arclight Rumble die Chance, eine jüngere Generation von Spielern auf das Franchise aufmerksam zu machen. Das wiederum würde die Chance steigern, dass künftig ein Warcraft 4 entwickelt wird. Das sagt etwa der reddit-Nutzer Rambo_One:

Ich bin eindeutig nicht die Zielgruppe für dieses Spiel, aber ich werde es wahrscheinlich herunterladen und ausprobieren. Die Leute sind sauer, dass es nicht die nächste Evolution der Handyspiele ist. Dieses Subreddit fordert schon seit Jahren eine Erweiterung der Warcraft-IP. Von „Wir wollen ein Warcraft-Singleplayer-Spiel“ über „Skyrim in WoW?“ bis hin zu „Netflix Warcraft-Serie, wann?“. Die Leute wollen, dass die IP erweitert wird, scheinen es aber nicht zu mögen, wenn sie in eine breitere Richtung als nur „gleiches Spiel, nur etwas anders“ erweitert wird.

Generell sind Mobile-Games ein riesiger Markt und nicht zuletzt Strategiespiele wie Clash of Clans erfreuen sich großer Beliebtheit. Allein 2021 generierte das Mobile-Game knapp 490 Millionen Dollar Umsatz, zur Hochzeit 2015 sogar mehr als 1,8 Milliarden Dollar (via BusinessOfApps).

Zum Vergleich:

Guild Wars 2 kommt seit seinem Release auf einen Umsatz von etwa 700 Millionen Dollar – in 10 Jahren und nach 3 Erweiterungen (via NCSoft).

Daybreak – die Firma, die insgesamt 8 Spiele betreut, darunter Herr der Ringe Online, Planetside 2, DC Universe Online und EverQuest 1 & 2 – kam im gesamten Jahr 2021 auf einen Umsatz von etwa 620 Millionen Dollar (via EnadGlobal7).

Ganz Activision Blizzard King mit Spielen wie WoW, Overwatch, Warzone, CoD Mobile, Tony Hawk’s Pro Skater und Candy Crush kommt in einem Quartal (3 Monate) auf etwa 2 Milliarden Dollar Umsatz (via Activision).

Dass Blizzard in diesen Markt rein möchte, ist also wenig überraschend. Ob Warcraft: Arclight Rumble dafür das richtige Spiel ist, wird die Zukunft zeigen. Wie ist eure Meinung zu dem Spiel? Ist die Grafik wirklich so schlecht?

