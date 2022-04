Diablo Immortal: 4 Jahre nach der Blamage nimmt Blizzard eine Entscheidung zurück, die ihnen richtig geschadet hat

Im November 2018 entstand ein Bild, das Blizzard 4 Jahre lang, bis heute, verfolgen würde. Ob man denn dieses neue Diablo Immortal auch auf dem PC spielen könne, wurde Entwickler Wyatt Chang auf der BlizzCon gefragt. Der fragte zurück, ob die Jungs im Publikum denn keine Smartphones hätten: Die Szene tat Blizzard über Jahre richtig weh. Jetzt nimmt Blizzard die Entscheidung zurück, Diablo Immortal kommt doch für den PC. Unser Autor Schuhmann schaut sich das an.

Das war die Situation: Um zu verstehen, warum die Situation so schwierig war, muss man Diablo und die BlizzCon verstehen:

Diablo ist eine Säule von Blizzard. Es ist eines der „Ur“-PC-Spiele überhaupt. Es hat ein Genre erfunden und gleichzeitig geprägt, das Genre von „Hack’n’Loot“ – man killt Mobs, sammelt Items, um schwere Mobs zu killen und bessere Items zu sammeln.

Auf den Ideen, die sich die Blizzard Vordenker in den 90ern überlegten, beruhten RPGs und MMORPGs der nächsten Jahre, ja, sogar das heilige World of Warcraft.

Das 1. Diablo erschien 1997, Diablo 2 im Jahr 2000 – das begründete den Ruhm von Blizzard als „Multiplayer“-Schmiede, Diablo 3 kam 2012, aber mit Diablo 3 hatte sich Blizzard verzockt, auf ein Echtgeld-Auktionshaus gesetzt, den Bogen überspannt und musste dann die Weiterentwicklung früh abbrechen.

Die BlizzCon wiederum ist eine hohe Messer dieser ursprünglichen PC-Spieler. Zwar war Blizzard im Laufe der Jahre auch auf Konsolen gekommen, aber die BlizzCon zog die „treusten der treuen Fans“ an – und das waren bei Blizzard schon immer PC-Spieler.

2018 bei der BlizzCon waren die Fans von Diablo bereits ausgehungert, die letzte wichtige Erweiterung zu Diablo 3 war da schon 5 Jahre her, es hatte zuvor dubiose Ankündigungen auf ein Diablo 4 gegeben, die von Fans aufgenommen, aufgeblasen und verbreitet wurde. Vor der BlizzCon 2018 hatte Blizzard sogar versucht, das Gerücht, man zeige Diablo 4, komplett zu killen – doch das wollte keiner hören.

Die Hardcore-Fans von Blizzard saßen 2018 also in der Halle, warteten auf die große Bombe zum Ende der Convention, auf ein Diablo 4 für den PC, doch Blizzard zeigte ihnen Diablo Immortal, ein reines Mobile-Spiel – ein Sakrileg.

Extrem miese Stimmung bei der Vorstellung von Diablo Immortal

Das war die Blamage? Als Diablo Immortal vorgestellt war, war die Stimmung in der Halle gereizt. In einer Frage-Runde nahmen die Blizzard-Granden Fragen aus dem Publikum an:

„Was ist mit Druiden? Ihr habt sie schon in Diablo 3 rausgelassen, jetzt lasst ihr sie in Diablo Immortal raus – Was ist da los?“

„Wie lange ist Diablo Immortal in Entwicklung und wie wirkt es sich auf andere Projekte aus?“

Im Publikum hatte man Blut geleckt. Den Präsentatoren auf der Bühne schien die Situation immer unangenehmer zu werden.

Dann kam der Todesstoß. Ein junger Mann, „Lord Fluffy“ sagte, die Mechaniken sähen ja alle ganz interessant aus. Darum habe man ja auch schon seit Jahren bei Diablo 3 gebettelt. Er fragte, ob es denn Pläne gäbe, Diablo Immortal auch auf dem PC spielbar zu machen oder ob es „streng für Mobile sei – für immer.“

Wyatt Chang geriet zusehnds ins Schleudern und sagte: „Also der aktuelle Plan sieht vor, dass wir es für Mobile-Plattformen bringen, für beide, für Android und für iOS. Wir haben im Moment keine Plane, es auf den PC bringen.“

Als Cheng ausgebuht wurde, fragte er ins Publikum „Do you guys don’t have phones?“

Das Segment beginnt bei 27:40 Minuten:

Moment wird zum Sinnbild für den Niedergang Blizzards

Was machte den Moment so hart? Dieser Moment wurde zu einem Meme, das man 4 Jahre lang Blizzard als Beweis vorhielt, dass sie den Kontakt zu ihren „wahren“ Fans verloren haben. Taub für ihr eigentliches Publikum geworden waren und Spiele entwickelten, die ihre Fans gar nicht wollen.

Blizzard würde „nur noch für den Aktienkurs“ entwickeln, hieß es.

Als dann in den Jahren nach 2018 große Neuankündigungen ausblieben und die Probleme im Studio immer deutlich wurde, kippte die Stimmung gegenüber Blizzard.

Viele machten ihren Unmut gegen die einstigen Lieblinge an Diablo Immortal und „Don’t you guvs have phones“ fest.

In dem armen Wyatt Cheng sah man nicht den Bösewicht, gegen den sich der Zorn richtete. Sondern er war letztlich nur ein Symbol für ein allgemein negatives Verhalten, das Blizzard an den Tag legte.

So fängt Blizzard diese Szene jetzt ein: In einem Blog-Post vom 25. April hat Blizzard jetzt doch angekündigt, Diablo Immortal auf PC zu bringen. Am 2. Juni 2022 soll es losgehen. Eine Free2Play.Beta wird auch für den PC starten.

Von Blizzard heißt es, dass sei ein „Feedback gewesen, das man immer wieder bekam“.

Aus dem FAQ wird dann deutlich, dass man genau das macht, was man vor 4 Jahren noch verneinte: Diablo Immortal soll auf dem PC spielbar sein. Es ist zwar keine „richtige eigene“ Version, aber man wird PC-Spielern entgegnen kommen.

Warum wird man das machen? Das Team hat noch einen weiteren Blogpost veröffentlicht, um die Gründe zu erklären.

Es heißt, man habe sich immer wieder für und gegen einen PC-Port entscheiden, während man Diablo entwickelt hat.

Letztlich habe es den Ausschlag gegeben, dass man wusste: Viele der „treuesten Diablo-Fans“ würden Immortal ja doch auf dem PC spielen, wenn auch durch einen Emulator. Und da konnte man es gleich selbst und richtig machen.

Man bittet bei Blizzard um Verständnis: Es sei ein Experiment. Man habe das eigentlich nicht geplant und das Ergebnis werde sich „etwas verschieden“ anfüllen, aber man freut sich bereits darauf.

Das berühmte Meme erwähnt man mit keinem Wort.

Später Triumph: Diablo Immortal wird doch auf dem PC spielbar sein.

Was steckt dahinter? Die Sache mit dem Emulator ist sicher richtig. Leute hätten Diablo Immortal definitiv auf Emulatoren gespielt. Es spielen aber sicher noch weitere Einflüsse mit rein:

Der Release von Diablo 4 ist „weiter weg“ als 2018 noch gedacht

Lost Ark, ein reines PC-Spiel, war ein Riesen-Hit auf Steam und eröffnet eine neue Zielgruppe

Das „Meme“ wurmt doch und Blizzard ist grade auf einer „Wir machen es wieder gut“-Tour

Entscheidung steigert das Interesse an Diablo Immortal

Hilft das jetzt? Für so richtig viel Euphorie sorgt die Entscheidung aber nicht. Dafür ist in den letzten Monaten zu viel Schlimmes bei Blizzard passiert. Ein Tweet von GameStar-Autor Maurice Weber bringt das auf den Punkt.

Dennoch kündigten einige Spieler, etwa in den Kommentaren von MeinMMO an, sich jetzt doch für Diablo Immortal zu interessieren: Vorher hätten sie das Mobile-Spiel komplett ignoriert:

So schreibt etwa Hakuna Matatato: Wow, habe das Spiel bisher völlig ignoriert, da ich am Smartphone nicht spiele (einzige Ausnahme PoGo, welches ich länger gespielt habe).

Misterpanda sagt: Ich hätte es eh gespielt aber gibt es etwas besseres als Überbrückung bis Diablo 4 als ein anderes Diablo am PC, das sogar Crossplay / Crosssave hat? Das ist wie Weihnachten.

Leyaa schreibt: Wow, sie haben wirklich eine PC Version angekündigt. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Das macht Diablo Immortal für mich nun eher relevant.

Es gibt aber auch Skeptiker:

So schreibt Muchtie: Na ja, irgendwie kein gutes Gefühl wegen der PC Version. Werd wahrscheinlich mal reinschauen aber mit Lost Ark gerade ist man gut bedient

Daran, dass Diablo Immortal für Blizzard wichtig ist und sie viele Ressourcen in das Spiel stecken, besteht seit Jahren eigentlich kein Zweifel:

