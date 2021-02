Blizzard hat ein BlizzCon-Trauma: Deshalb zeigen sie ihr heißestes neues Spiel nicht

Die BlizzCon 2021 ist vorbei und Blizzard hat darauf verzichtet, einige der spannendsten Projekte zu zeigen: Dabei sind Diablo Immortal und die Mobile-Spiele zu Warcraft offenbar schon weit fortgeschritten. Dass man die Mobile-Spiele nicht groß vorstellt, liegt an Blizzards Trauma von 2018, glaubt unser Autor Schuhmann.

So entstand das Trauma: Es ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Augenblicke in der 30-jährigen Geschichte von Blizzard. Das Studio hatte auf der BlizzCon 2018 das reine Mobile-Spiel „Diablo Immortal“ als Highlight der Messe vorgestellt, während ein Raum von PC-Fans auf Infos zu Diablo 4 wartete.

Während der Vorstellung spürte man regelrecht, wie die Stimmung zum Schlechten kippte und sich die Freude auf Diablo 4 in Frust über Diablo Immortal wandelte.

Der Eklat kam in der Frage-Runde zum Spiel. Dort fragte ein Fan, ob Diablo Immortal auch irgendwie auf dem PC spielbar sei.

Der Entwickler Wyatt Cheng sagte: Der aktuelle Plan sei es, dass Diablo Immortal auf beiden Mobile-Plattformen gespielt werden kann. Auf iOS und auf Android. Blizzard habe keinerlei Pläne, das Spiel auf den PC zu bringen.

Daraufhin wurde Wyatt Chang auf offener Bühne von den Fans ausgebuht. Sowas kommt normalerweise nicht vor.

Chang setzte ein gequältes Lächeln auf und frage: „Habt ihr Leute denn keine Telefone?“

Do you guys not have phones?

Das war das Resultat: Dieser Moment wurde später in tausenden von Memes festgehalten. Es wurde zum geflügelten Wort dafür, dass das Blizzard von einst tot ist und das neue Blizzard den Bezug zu den Spielern verloren hat. Denen gehe es nur noch ums Geld.

Ähnlich wie vorher „You think you do, but you don’t“ zu WoW Classic, flog Blizzard der Satz von Chang um die Ohren.

Neben diesem Moment gab es noch weitere schlimme Bilder von der BlizzCon 2018: So hatte ein Fan in einem roten T-Shirt die Entwickler gefragt, ob Diablo Immortal ein „April-Scherz“ sei. Der wurde im Netz als „Held“ gefeiert.

Die Stimmung gegenüber Diablo Immortal war in den Tagen danach regelrecht hasserfüllt. Im Internet kursierte das Gerücht, Diablo Immortal sei gar kein eigenes Spiel, sondern nur ein dreister Klon aus Asien – nur Billigware aus Fernost, statt Handwerkskunst von Blizzard.

Die Entwickler mussten sich über Jahre bemühen, das Image von Diablo Immortal grade zu rücken.

Das sind jetzt die Auswirkungen: Seit der BlizzCon 2018 hat Blizzard seine Mobile-Games von der großen Bühne verbannt:

Auf der BlizzCon 2019 hielt man Diablo Immortal unter Verschluss – Angeblich damit Fans es nicht mit Diablo 4 verwechseln, das man dort groß zeigte

Auch auf der BlizzCon 2021 ist Diablo Immortal zum Nischendasein verdammt und wurde lediglich in Panels besprochen

von den Mobile-Games zu Warcraft, die im Finanzbericht noch als „in fortgeschrittener Entwicklung“ erwähnt wurden, fehlte jede Spur auf der BlizzCon

Blizzard verschweigt das Spiel, das Fans jetzt schon lieben

Was ist das Problem? Diablo Immortal ist im Moment das heißeste Eisen, das Blizzard im Feuer hat. Eine erste technische Alpha wurde von den Fans begeistert aufgenommen:

das Spiel ist augenscheinlich viel näher an einem Release als ein Diablo 4

es sieht im Moment schon deutlich runder aus als Diablo 2 Resurrected

eigentlich hätte Diablo Immortal auf die große Bühne gehört, wenn man es als „vollwertiges Spiel“ betrachtet, so wie das Blizzard angeblich tut

Außerdem hat Blizzard, laut Activison-Blizzard-Chef Bobby Kotick, noch „mehrere Mobile-Titel“ zu Warcraft in fortgeschrittener Entwicklung: Auch von denen war auf der BlizzCon absolut nichts zu sehen.

Dabei hatte man Diablo Immortal schon mindestens 3 Jahre vor Release den Fans gezeigt und auch auf die 2019 vorgestellten Diablo 4 und Overwatch 2 werden Fans wohl noch Jahre warten müssen. Eigentlich ist es für Blizzard üblich, Spiele den Fans schon früh vorzustellen, damit die sich auf die Games freuen können.

Das zeigt: Blizzard behandelt die Mobile-Spiele offenbar wie „Games zweiter Klasse“, für die man sich ein bisschen schämt.

Es wirkt, als schämt sich Blizzard für ihre Mobile-Games

Ein strategischer Fokus von Activision Blizzard liegt seit Jahren auf Mobile-Titeln: Wenn man aber die Mobile-Games den Fans verschweigt, sieht eine BlizzCon doch ziemlich dünn aus, wie man an den durchwachsenen Reaktionen sieht.

Das Diablo 2 Remastered und eine Arcade-Colletion waren die Highlights der BlizzCon – die WoW-Überraschungen hatte Blizzard schon 30 Stunden vorher verraten.

Man fragt sich da als Fan:

Was macht die „Inkubator“-Abteilung von Blizzard eigentlich seit 2017, wenn da nichts Neues nachkommt?

Warum stellt man 2018 groß ein Spiel vor und verschweigt es dann fast völlig auf den nächsten zwei Groß-Messen des Studios?

Das wirft kein gutes Licht auf Blizzard.

Diablo Immortal ist seit 2018 von der großen Bühne verbannt.

Problem war 2018 das falsche Erwartungs-Management, nicht das Mobile-Game

Aber kriegt Blizzard nicht Ärger, wenn sie das zeigen? Nein, jedenfalls keinen so großen Ärger wie 2018. Das Problem bei Diablo Immortal war nicht, dass Blizzard ein Mobile-Spiel macht. Das Problem war, dass sie nichts anderes vorstellen konnten.

Diablo Immortal, während Fans super-heiß auf die Vorstellung von Diablo 4 warten: Das war ein Schnitzer. Man hätte den Fans vor der BlizzCon 2018 klar sagen müssen: Leute, wir zeigen nichts zu Diablo 4.

Diablo Immortal als Beigabe 2021 zu zeigen, wenn man Diablo 2 Resurrected groß vorstellt: Das wäre wohl okay gewesen.

Sogar der Blizzard-Chef Mike Morhaime erklärte 2019 schon, dass die Enttäuschung der Fans bei der BlizzCon 2019 am falschen Erwartungs-Management zu Diablo 4 lag und nicht am Mobile-Game.

Im Moment scheint sich Blizzard dazu entschlossen zu haben, dass man keine Mobile-Games mehr auf der großen Bühne der BlizzCon zeigt. Das Trauma mit „Habt ihr Jungs denn keine Telefone?“ scheint Blizzard bis 2021 zu verfolgen.

Dabei könnte sich Diablo Immortal vom ungeliebten Stiefkind noch zu einem Hit für Blizzard mausern:

