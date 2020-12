Aktuell befindet sich Diablo Immortal in einer technischen Alpha, in der sich noch viel ändern kann. Vieles ist sicherlich noch nicht endgültig. Wenn ihr selbst testen möchtet, findet ihr hier auf MeinMMO, wie ihr euch für die Alpha von Diablo Immortal registriert .

Das Spiel sei damit nicht Pay2Win, sondern Pay2Progress, was viele Spieler aus seiner Sicht jedoch gleichsetzen würden. In einem PC-Spiel fände er das unangebracht, für Mobile-Verhältnisse sei das aber mehr als fair.

Was stört ihn? Der größte Kritikpunkt sei aus Rhykkers Sicht die Monetarisierung. Diablo Immortal ist Free2Play, es gibt aber einen Cash-Shop. In diesem gibt es zwar keine Ausrüstung, aber bessere Versionen von bestimmten Upgrade-Items, die ihr euch erspielen könnt.

Selbst der Kampf fühle sich in Diablo Immortal besser an als bei vielen Action-RPGs auf dem PC, wobei Rhykker keine konkreten Beispiele nennt.

Was gefällt ihm an Diablo Immortal? Rhykker vergleicht einige der Elemente aus Diablo 3, die Diablo Immortal übernimmt und dabei anpasst oder sogar besser macht. In der Kurzfassung sind das:

