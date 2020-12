Diablo Immortal erhöht System-Voraussetzung: Habt ihr Jungs kein starkes Phone?

Das Mobile-MMO „Diablo Immortal“ von Blizzard hat die Voraussetzungen erhöht, was ein Smartphone können muss, damit es das Game in den bald startenden Beta-Tests spielen kann. Die Beta soll erstmal nur auf bestimmten Smartphones laufen, damit auch sicher getestet wird, dass die funktionieren, sagt Blizzard.

Das hat sich geändert: Am 3. Dezember hat Blizzard die Informationen auf Google Play zur App „Diablo Immortal“ aktualisiert.

Sofort bemerkten einigen Spieler: Mein Smartphone kann das Spiel nun nicht mehr laden.

Die Meldung „Your Device isn’t compatible with this version“ wurde eingespielt. Das heißt: Spieler konnten sich nicht mehr für die Beta registrieren, die bald starten soll.

Das irritierte Spieler doch, denn selbst relativ neue Handys wie ein Samsung Galaxy S8 aus dem Jahr 2017 reichten für Diablo Immortal nun nicht mehr aus.

Die Meldung erschien bei einigen Nutzern (Quelle: mmorpg.org.pl).

Anzahl der Systeme für Diablo Immortal wird beschränkt

Das sagt Blizzard: Über reddit meldete sich dann am Wochenende der Blizzard-Mitarbeiter, PazRadar. Der erklärte die Änderung:

Die minimalen Systemvoraussetzungen für Diablo Immortal wurden erhöht, seit man sie 2019 vorstellte

Man hat die Anforderungen erhöht, damit Spieler die bestmögliche Erfahrung bei Diablo Immortal genießen können. Daher hat man jetzt nur Systeme zugelassen, die man gründlich testen lassen möchten

Blizzard will nichts versprechen, aber es könnte sein, dass die minimalen Systemvoraussetzungen für Diablo Immortal noch mal gelockert werden

Systemvoraussetzung Diablo Immortal

Was sind jetzt die Systemvoraussetzungen für Diablo Immortal? Die Webseite „diablo.blizzplanet.com“ hat über ein Trial-and-Error und die Befragung von Nutzern herausgefunden, welche Anroid-Smartphones mit Diablo Immortal kompatibel sind und welche nicht. Wir kopieren euch die Liste hier rein:

COMPATIBLE (CPU)

Snapdragon: 730G, 732, 765G, 820, 821, 835, 845, 855, 855+, 865, 865+

Samsung Galaxy Note 10 (Exynos 9810)

Exynos 9820, 990

Kirin 980

Qualcomm 7250

Pixel 2/2XL, 3/3XL, 4/4a 5G, and 5

Helio G90T chipset



INCOMPATIBLE (CPU)

Snapdragon 425, 625, 636, 660, 662, 665, 670, 675

Snapdragon 835 (Only: Galaxy Note 8, Galaxy S8)

Kirin 650, 658, 659, 710F

Nvidia Tegra X1 (this is the same CPU in the original Nintendo Switch)

Exynos 7904



Eine Information, wann Diablo Immortal im App Store startet und inwieweit iPhones kompatibel zu Diablo Immortal sind, gibt es im Moment noch nicht.

Es sieht auf jeden Fall so aus, als müsste die legendäre Frage: „Habt ihr Jungs keine Phones“ jetzt lauten: „Habt ihr Jungs keine starken Phones?“

Wyatt Cheng. der musste auf der BlizzCon 2018 den Kopf hinhalten.

Die Ankündigung von Diablo Immortal auf der BlizzCon 2018 erregte damals die Gemüter der anwesenden Hardcore-Fans, die vor allem auf dem PC unterwegs sind.

Der Shitstorm von damals war von zwei Szenen geprägt. Wyatt Cheng fragte ins Publikum: „Habt ihr Jungs denn keine Smartphones?“ und ein Spieler stand auf und stellte selbst eine Frage:

Spieler fragt auf BlizzCon: Ist Diablo Immortal ein Aprilscherz?