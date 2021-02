Blizzard arbeitet nicht an einem Warcraft-Mobile, sondern an mehreren

Mehr Infos auf der BlizzConline? Da konkrete Informationen bisher noch fehlen, hoffen Spieler auf genauere Infos auf der BlizzConline . Diese findet in knapp 2 Wochen statt und ersetzt die übliche BlizzCon, die aufgrund der Corona-Pandemie und entsprechenden Schutzmaßnahmen ausfällt. Dennoch will Blizzard hier eine tolle Show abliefern und sicher die eine oder andere Neuerung für die kommenden Jahre vorstellen – ein Warcraft-Mobile wäre einer der möglichen Kandidaten.

Es scheint also ganz so, als würde Warcraft nicht nur einen einzelnen Mobile-Ableger bekommen, sondern gleich mehrere.

Was wurde gesagt? Kotick hat eine ganze Reihe von Infos verraten. Viel davon ist zwar noch ein wenig schwammig, doch für Fans der Warcraft-Reihe dürfte das dennoch Grund zur Freude sein. So sagt Kotick nämlich, dass man plane, „mehr und häufiger Premium-Content für das Warcraft-Franchise abzuliefern, um die Community von World of Warcraft aufrechtzuerhalten und zu vergrößern.“

