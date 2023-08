WoW: Die nächste Erweiterung wird ein „Chris Metzen“-Addon – Die Hinweise verdichten sich

Was bedeutet das für WoW? Für alle WoW-Fans, die sich an die „gute alte Zeit“ erinnern, dürfte das eine positive Sache sein. Wenn Chris Metzen wieder einen größeren Einfluss auf die Story hat, dann dürften uns – zumindest vermutlich – Story-Debakel wie Shadowlands erspart bleiben. Schon Dragonflight fühlte sich deutlich stimmiger an als das Vorgänger-Addon und das könnte ein Trend sein, der hier fortgesetzt wird.

Woher stammt die Info? Die Informationen stammen vom YouTuber Taliesin. Zusammen mit seiner Partnerin Evitel berichtet er schon lange über World of Warcraft und liefert immer wieder Analysen und Meinungen zu aktuellen Vorfällen. Über die Jahre haben die beiden einige Kontakte zum Blizzard-Team aufgebaut und erfahren daher viele interne Dinge. Einige davon kommen nie ans Tageslicht, weil man die Mitarbeiter natürlich nicht gefährden will, andere erweisen sich als nützlich.

Wer ist Chris Metzen? Chris Metzen ist der ursprüngliche Story-Chef hinter dem Warcraft-Franchise. Er hat sich die ursprüngliche Geschichte ausgedacht, die Hintergrund-Story erschaffen und ist ganz grundsätzlich dafür verantwortlich, dass Warcraft heute das ist, was es eben ist. Von „Vanilla“ bis „Warlords of Draenor“ war er die treibende Kraft der Story.

In den vergangenen 20 Jahren haben viele Entwickler von World of Warcraft das Team bei Blizzard verlassen und fast immer gibt es dann eine Diskussion, ob überhaupt noch jemand von den Veteranen da ist.

Die Zukunft von World of Warcraft scheint in guten Händen, denn die „Story-Legende“ Chris Metzen scheint ihre Finger tief im nächsten Addon zu haben.

