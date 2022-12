WoW: Der Story-Meister ist zurück – Chris Metzen ist wieder im WoW-Team

Für viele Fans von World of Warcraft ist das eine positive Nachricht: Das Story-Urgestein Chris Metzen kehrt zum WoW-Team zurück.

Wer an dem „alten Blizzard“ hängt, der musste in den letzten Jahren einige herbe Rückschläge hinnehmen. Dabei ist nicht nur die Rede von den großen Skandalen des Unternehmens, sondern auch vom Weggang vieler bekannter und beliebter Entwickler. Einer davon war Chris Metzen, den viele als „Urvater von Warcraft“ bezeichnen. Wer diesen Weggang niemals verkraftet hat, der darf sich nun freuen – denn Chris Metzen ist zurück im WoW-Team.

Was würde angekündigt? John Hight, der aktuelle „General Manager“ vom Warcraft-Franchise verkündete über Twitter die Rückkehr von Chris Metzen. Im Tweet sagte er:

Bürger von Azeroth, mit großer Freude verkünde ich heute, dass Chris Metzen dem Führungsteam von Warcraft als kreativer Berater beigetreten ist. Chris wird sich anfänglich auf World of Warcraft fokussieren, seine Arbeit danach auf andere Projekte in dem wachsenden Franchise ausweiten. Chris war einer der ursprünglichen Team-Mitglieder, der damals im Jahr 1994 am Warcraft-Universum arbeitete und wir sind so glücklich ihn wieder mit der Welt zu vereinen, bei deren Erschaffung er geholfen hat.

Wer ist Chris Metzen? Chris Metzen ist eines der frühsten Mitglieder von Blizzard und dürfte vor allem langjährigen Veteranen von World of Warcraft noch in Erinnerung geblieben sein. Er gilt als der kreative Kopf hinter der Story und ein großer Teil der Welt von Azeroth ist seinen Ideen entsprungen.

Im englischen Original von World of Warcraft spricht Metzen übrigens auch einige wichtige Charaktere – darunter etwa den Orc Thrall oder den ehemaligen Feuerfürsten Ragnaros.

Chris Metzen hatte im Jahr 2016 bei Blizzard aufgehört, weil er unter mehreren Krankheiten, darunter auch Burnout, litt.

Community feiert die Rückkehr: In der Spielerschaft kommt die Meldung ziemlich gut an und diese Rückkehr sehen viele als einen weiteren „Sieg“ von World of Warcraft, der sich in die aktuellen Ereignisse einreiht. Im Subreddit von WoW erreichte die Ankündigung in weniger als 4 Stunden über 6.000 Upvotes. Für viele Fans ist das nur eine weitere Bestätigung, dass sich bei WoW einiges in kurzer Zeit getan hat und das Spiel langfristig nun auf einem viel besseren Weg ist. Einige Stimmen dazu aus der Community:

„Es freut mich, ihn in egal welchem Umfang wiederzusehen, solange es ihm nach seinem Burnout wieder gut geht.“

„Daddy ist endlich wieder da, nachdem er Milch und Zigaretten holen war.“

„Verdammt, die Bronzedrachen spielen wirklich mit den Zeitlinien herum.“

Was haltet ihr von der Rückkehr von Chris Metzen? Gut, dass das Story-Urgestein wieder an Bord ist? Oder ist es besser, wenn es mehr neue Köpfe gibt und weniger der „alten“ Entwickler?