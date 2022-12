Ich liebe WoW Dragonflight, aber eine Lüge verzeihe ich den Entwicklern nicht

Die Entwickler von World of Warcraft haben gelogen – zumindest in einer kleinen Sache, die Cortyn aufregt. Denn auf den Dracheninseln platzt etwas aus allen Nähten.

World of Warcraft Dragonflight macht mir richtig viel Spaß. Das liegt nicht nur daran, dass ich mich beim Angeln dumm und dämlich verdient habe, sondern ich habe auch absolut jede Quest im Spiel genossen.

Und obwohl Dragonflight in den meisten Belangen ein sehr großer Schritt voran und wirklich gut ist, gibt es doch ein paar Kritikpunkte. Einer davon nervt mich ganz besonders – das zugestopfte Inventar. Denn da haben die Entwickler etwas anderes versprochen.

Was für eine Lüge war das? Noch im November hatte der Game Director Ion Hazzikostas im Gespräch mit Anne Fuchsia von wowhead über das Inventar-Management gesprochen. Auf die Frage hin, ob man nicht „ein wenig netter“ zu den Taschen der Spieler sein könnte, sagte Hazzikostas damals:

Ja. Das sind schmerzhafte Punkte, die wir selbst erlebt haben. Einer der Wege, die wir haben, um Fortschritt, Sammlungen und so etwas zu liefern, ist das Inventar. Die Herausforderung ist, wenn sechs oder sieben verschiedene Systeme und Designer daran arbeiten, etwas in deine Tasche zu packen, wird man plötzlich überwältigt. Da müssen wir aufpassen mit den Systemen, die wir erschaffen, mit Sachen in der offenen Welt. Du schnetzelst dich durch Gegner und ehe du dich versiehst, sind deine Taschen wieder voll und wir stehen am Anfang. Da können wir euch noch so viel Inventarplatz geben.

Das ist jetzt ein paar Monate her und hörte sich gut an. Das Problem an der Sache: Es stimmt nicht.

Warum war das „gelogen“? Es stimmt zwar, dass World of Warcraft Dragonflight deutlich weniger Systeme hat, die das Inventar mit eintauschbaren „Währungsitems“ zumüllen – aber das Inventar ist trotzdem gut gefüllt.

Das liegt vor allem an der Überarbeitung des Handwerks-Systems. Es gibt für jeden Beruf eine Vielzahl von Reagenzien, diese haben fast immer 3 Qualitätsstufen, die dafür eigene Stapel anlegen und somit jeweils einen Inventarplatz verbrauchen.

Sieht eure Reagenzienbank auch so aus?

In einigen Punkten ist das in Dragonflight natürlich besser geworden. So gibt es mehrere Dutzend verschiedene Gegenstände, die „Ressourcen der Dracheninseln“ gewähren. Diese Items werden beim Aufheben sofort in die Ressourcen umgewandelt, sodass sie gar kein Inventar verstopfen können.

Auch die meisten Quest-Gegenstände gehen in World of Warcraft schon lange nicht mehr ins Inventar, mit der Ausnahme von „benutzbaren“ Gegenständen, die man etwa im Laufe der Quest verwenden muss oder wenn man ein Buch findet, das ein bisschen mehr Hintergründe zur jeweils aktuellen Story bietet.

Zu guter Letzt gibt es den neuen Taschen-Slot für eine Reagenzientasche. Das ist durchaus hilfreich, wirkt aber nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn die Realität in der Spielwelt sieht inzwischen so aus, dass auch die Reagenzientasche immer prall gefüllt ist, da die Reagenzienbank aus allen Nähten platzt. Das sorgt im Umkehrschluss dann wieder dafür, dass neue Materialien das „normale“ Inventar vollstopfen.

Doch diese kleinen Verbesserungen helfen nur wenig, wenn World of Warcraft den so freigewordenen Inventarplatz „mit dem Arsch wieder einreißt“, weil das (durchaus gute) Handwerks-System so viele unterschiedliche Materialien mit verschiedenen Wertigkeiten erfordert.

Darum wird das Problem größer: Das Problem wird sich in den kommenden Patches und womöglich weiteren Addons auch nur noch verstärken. Denn wenn man an dem neuen Berufe-System festhält, braucht jeder Patch neue Handwerksmaterialien in dreifacher Ausführung und für eine neue Erweiterung das Ganze gleich nochmal.

Da ist es dann schier unmöglich, noch ein „paar Materialien aus alten Addons“ zu besitzen, ohne die auf mindestens 7 Bank-Twinks auszulagern, denn schon jetzt ist der Platz ausgereizt, wenn man lediglich die aktuellen Items aufbewahrt.

Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es viele. So könnte man den Platz auf der Reagenzienbank drastisch vergrößern, etwa mit mehreren Reitern, wie bei der Gildenbank. Oder man orientiert sich an anderen MMORPGs, wo Handwerksmaterialien einfach einen festen Platz in einem gesonderten Inventar haben, das quasi keine Grenzen kennt.

Habt ihr auch solche Probleme mit dem Inventar? Oder reicht euch der vorhandene Platz ganz locker aus?