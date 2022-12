WoW bannt Schneider fürs Schneidern – die Spieler sind sauer und enttäuscht

Blue Protocol gibt im Trailer einen Einblick in die Welt und Geschichte des neuen Anime-MMORPG, das 2.000 Jahre in der Zukunft spielt.

Zeitpunkt des Banns ist besonders bitter: Besonders ärgerlich ist, dass Blizzard den Bann nun zum Start von Saison 1 ausgesprochen hat. Viele haben sich bereits gefreut, heute in den Raid „Gewölbe der Inkarnationen“ und die Saison von „Mythisch+“-Dungeons zu starten. Viele Gilden werden demnach wohl in diesen Tagen auf ihre Stoff-Träger verzichten müssen, sollte Blizzard die Strafen nicht abmildern oder zurücknehmen.

Schneider können die erwähnten Ballen nämlich mehrfach herstellen, allerdings gibt es auf das jeweilige Herstellen eine Abklingzeit. Diese wiederum lässt sich durch weitere Spezialisierung reduzieren, wobei die Beschreibung hier nicht eindeutig zu verstehen ist. So spricht die Spezialisierung etwa davon, dass man „die Verbindung zum blauen Drachenschwarm stärkt und so reduziert, wie schnell man die Magie verbraucht, um Azurgewobene Ballen herzustellen“. Dass hier klare Zahlen fehlen, macht das Problem nur noch schlimmer. Denn viele vermuteten schlicht, dass ihre Spezialisierung dafür sorgte, dass sie eben häufiger Ballen herstellen können.

Warum sind die Spieler sauer? Viele betroffene Spielerinnen und Spieler sind wütend auf Blizzard, denn sie wussten schlicht nicht, dass sie einen Exploit benutzen. Sie beteuern, dass sie keine Ahnung hatten, was die Abklingzeit zurücksetzt oder dass sie dachten, das hänge mit einer tiefergehenden Spezialisierung in der Schneiderei zusammen.

Was ist das für ein „Exploit“? In Dragonflight können Schneider, je nach Spezialisierung, zwei verschiedene, seltene Stoffballen herstellen. Das sind „Azurgewobener Ballen“ („Azureweave Bolt“) und Chronostoffballen („Chronocloth Bolt“). Das sind quasi zwei der Luxus-Ressourcen, die Schneider benötigen, um gute Ausrüstung oder die besten Taschen herzustellen.

Eine Bannwelle in World of Warcraft trifft Handwerker einer besonderen Zunft ganz besonders. Viele Schneider nehmen wohl erst einmal eine Weile Urlaub von den Dracheninseln, denn Blizzard hat ihre Accounts bis zu einer Woche gesperrt. Der Grund dafür: Ein Exploit, bei dem viele gar nicht wussten, dass es einer ist.

In World of Warcraft wurden zahlreiche Schneider gebannt. Die fühlen sich ungerecht behandelt – denn sie wussten gar nicht, dass sie einen Exploit benutzen.

