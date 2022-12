Ich habe jede Quest von WoW Dragonflight gespielt – So gut ist die Erweiterung wirklich

WoW-Dämon Cortyn hat alle Quests gespielt, die es in Dragonflight gibt und zieht ein Fazit. Wie ist die Story der Erweiterung? Lohnt es sich?

World of Warcraft Dragonflight ist seit fast zwei Wochen spielbar und, wie es bei mir Tradition ist, habe ich mich ein paar Tage in meinem Zimmer eingesperrt und sämtliche Quests durchgespielt.

Aber wie gut ist die Story von Dragonflight? Wie interessant ist die Geschichte? Lohnen sich die Nebenquests oder sind die nur langweilige Standard-Kost?

Wer mich kennt, der weiß schon, dass mir Story und Quests immer besonders wichtig sind. Ich bin zwar durchaus jemand, der „zügig levelt“, aber ich lese jeden Questtext, klicke mich durch die Monologe der NPCs in der Umgebung und schaue mir jeden Dialog an. Ich mag die Welt einfach und will wissen, was sich die Entwickler überlegt haben.

Daher war für mich auch klar, dass absolut jede Nebenquest durchgespielt werden muss, bis ich am Ende den Erfolg „Meister der Lehren der Dracheninseln“ mein eigen nennen konnte und somit wirklich alle relevanten Story-Inhalte erlebt habe.

Die Haupt-Story: Kurz, aber genau richtig

Die Haupt-Kampagne von Dragonflight, wenn man wirklich alle Nebenquests komplett auslässt, dauert im Schnitt zwischen 5 und 7 Stunden und hat damit einen durchaus soliden Umfang. Im Gegensatz zu Shadowlands überzeugen die Charaktere hier auf ganzer Linie. Vor allem die Widersacherin Raszageth ist mir in guter Erinnerung geblieben, aber auch die Rivalität zwischen Furorion und Sabellian, sowie die einzelnen Aspekte der Drachen haben viel Raum bekommen.

Raszageth sieht zwar finster aus, aber ihre Motivation ist klar nachvollziehbar.

Blizzard hat sich ausreichend Zeit genommen, die bisher eher dürftige Story der Drachen mit deutlich mehr Inhalt zu füllen, einige Wissenslücken zu schließen und ausnahmslos jeden der Charaktere interessant zu machen.

Besonders loben möchte ich hier nochmal die Feinde, nämlich Raszageth und die Primalisten. Es ist Blizzard gelungen, die nicht als „den nächsten verrückten Kult“ darzustellen – sondern als Rebellen mit einem Anliegen, das aus ihrer Sicht absolut nachvollziehbar ist. Ohne hier zu viel spoilern zu wollen, kann ich jedem nur ans Herz legen, sich Story-Texte genau durchzulesen und auch auf Voice-Lines der Charaktere zu achten. Das sind in aller Regel keine verrückten Spinner, sondern oft nachvollziehbare Personen.

Ich habe mich mehr als einmal erwischt, wo ich mich fragte: Stehen wir hier wirklich auf der Seite der „Guten“? Sind die Primalisten wirklich die Bösen? Oder sind nicht die Titanen sogar die Bösen?

Die Story von Dragonflight ist wieder eine voller Grautöne, auch wenn die subtil sind und man über manche Dinge einfach etwas länger nachdenken muss.

Die beiden schwarzen Drachen wollen den Thron – aber nur einer kann ihn bekommen.

Der einzige Kritikpunkt, den ich hier habe: Die Menge an „richtigen“ Zwischensequenzen scheint weniger geworden zu sein. Es gibt zwar oft „Ingame-Sequenzen“, aber die aufwändigen, hochwertigen Zwischensquenzen waren seltener.

Doch zusammengefasst ist die Hauptstory von Dragonflight interessant, nachvollziehbar und niemals langweilig.

Das viel größere Thema von Dragonflight sind allerdings die Nebenquests – und auf die komme ich jetzt.

Nebenquests ohne Ende – jede einzelne ist mindestens „gut“

Der deutlich wichtigere Aspekt von Dragonflight ist allerdings die überragende Anzahl von Nebenmissionen, die es in jedem Gebiet zu bewältigen gibt. Satte 34 Nebenquest-Reihen werden alleine über die Erfolge erfasst und die bestehen oft aus 6-10 Quests, in manchen Fällen etwas weniger, in anderen etwas mehr.

Besonders auffällig ist, dass Blizzard selbst die sonst so nervigen „Töte X davon“- oder „Sammle Y hiervon“-Missionen deutlich aufgewertet hat. Fast immer gibt es zu Beginn oder Ende der Quest kleine Dialoge zwischen den agierenden NPCs und irgendwelche „Mini-Events“, in denen entweder mit euren gesammelten Items interagiert wird oder die nächste Phase der Quest eingeleitet wird. Es sind oft nur kleine Sequenzen, aber die führen dazu, dass es sich nach mehr anfühlt als nur „Quest abgeben und weiter“.

Sehr gut gefallen hat mir, vor allem bei den Nebenquests, dass Blizzard die Grautöne der Feinde gut herausgearbeitet hat.

Die „großen Charaktere“ sieht man in den Nebenquests zwar seltener, aber sie sind trotzdem richtig stark.

In einer Quest müssen wir eine Reihe von Baby-Drachen hüten, die sich vor dem Angriff der „Splitterflamme“ verstecken – das ist die abtrünnige Dracthyr-Fraktion, die ein großer Widersacher in Dragonflight ist. Auf der Suche nach magischen Artefakten stürmt ein Mitglied der Splitterflamme dann auch diesen Kinderhort und ist mit der Situation deutlich überfordert. Er kann es nicht übers Herz bringen, die kleinen Drachen zu verletzen und nach einigen Quests entschließt er sich sogar dazu, dafür zu sorgen, dass den Kleinen nichts in diesem Konflikt geschieht.

Ein Thema, das mir bei all den Quests in Dragonflight besonders stark aufgefallen ist, das ist die Liebe – und zwar in allen möglichen Facetten. Egal ob die romantische Liebe eines Paares, freundschaftliche Liebe einer echten „Bromance“ oder die familiäre Liebe einer Mutter zu ihren Kindern.

Ja, zu dieser Thematik gehört auch, dass Blizzard mit Dragonflight eine deutlich höhere Repräsentation von homosexuellen Paaren hat oder auch etabliert, dass in Azeroth Liebe über Völkergrenzen hinweg existiert. So findet man etwa eine Zentauren-Jägerin, die versucht mit einer Dryade anzubandeln (die darauf ziemlich abfährt) oder kriegt am Rande einer Questreihe mit, dass zwei forschende Kirin Tor – Nachtelfe und Menschenfrau – deutlich mehr als nur Arbeitskollegen sind.

Die beiden Kirin Tor verbindet mehr als ihre Arbeit – das erfährt man nur am Rand, rückt alles aber in ein anderes Lichtt.

Ob man das nun kitschig oder nervig findet, muss wohl jeder und jede für sich entscheiden. Ich fand das alles sehr stimmig und schlüssig. Es hat die Welt lebendiger gemacht und war in aller Regel einfach in die „primäre Geschichte“ der Quest eingebaut. Es macht die Charaktere nachvollziehbarer, greifbarer und vielschichtiger. Manche kritisierten das als „aufgesetzt“ oder „nervig“ – ich fand es meistens niedlich, immer aber passend.

Extrem viele Quests sind in positiver Erinnerung geblieben … eigentlich alle

Bei den Nebenquests sucht man allerdings nicht nach dem einen Goldstück, sondern jede einzelne davon ist interessant, wenn man sich für die Spielwelt interessiert. Das „World Building“, das hier betrieben wird, ist ganz große Klasse.

So gab es einen Blutelfen, der mit einem Menschen-Magier bei der Drachenschuppen-Expedition zusammengewürfelt wurde und eigentlich überhaupt keine Lust darauf hat. Der Mensch hingegen ist komplett übermotiviert und will viele Geheimnisse erforschen. Im Laufe der Questreihe tauen die beiden ein bisschen auf, haben lustige Dialoge und sind am Ende sogar Kameraden – bis sich der Blutelf opfert, um den Menschen zu retten, denn der „ist die Zukunft der Expedition“. Die Quest nahm plötzlich einen so finsteren Twist, dass es mir wirklich auf die Stimmung schlug. Und das bei Charakteren, die ich eine Stunde zuvor noch gar nicht kannte.

An anderer Stelle findet sich eine kleine Gruppe von schwarzen Drachen, die irgendwie geistig in der Vergangenheit hängen und darauf warten, dass Todesschwinge der Zerstörer endlich aus dem Mahlstrom auftaucht und die Welt in Flammen aufgehen lässt. Es tat ein bisschen weh, dem kleinen übermotivierten Drachen das Herz zu brechen und ihm beizubringen, dass Todesschwinge schon da war und verloren hat. Die tränengefüllten Kulleraugen vergesse ich nicht so schnell.

Auch der Humor ist großartig oder hat zumindest meinen Geschmack getroffen. So soll man einem Jäger Essen bringen, der natürlich direkt davon erzählt, dass er hier Probleme mit den Bären in der Nähe hat. Wir rollen innerlich schon mit den Augen und denken uns: Ja, dann müssen wir die wohl für den Jäger erlegen. Aber nichts da, der sagt eiskalt: „Was? Ob ich will, dass ihr sie für mich jagt? Seh ich wirklich so unfähig aus? Nein, das mache ich alleine.“

In der Nähe der Hauptstadt Valdrakken gibt es eine Questreihe, die sich rund um einen Kurort (Spa) dreht. Dort hat sich eine Schlange gebildet und in bester „Karen“-Manier steht da eine Elfe, die „ganz dringend mit dem Manager sprechen will“.

Ich könnte viele Seiten lang weiter machen, denn eigentlich ist jede Nebenquest berichtenswert. Jede einzelne davon ist entweder unterhaltsam, tiefgründig, witzig oder traurig – oft gleich mehrere Sachen gleichzeitig. Aus jeder einzelnen Quest merkt man, dass hier Story-Schreiber mit Herzblut und viel Liebe für Azeroth am Werk waren. Nichts wirkte wie „Standard-Kost“.

Wenn die Nebenquests von Dragonflight die neue „Standard-Kost“ sind, dann haben wir als WoW-Fans sehr, sehr rosige Zeiten vor uns. Denn ich will mehr davon. Viel mehr.

Es ist lange her, dass sich die Spielwelt so stimmig, so sehr nach World of Warcraft und gleichzeitig so modern angefühlt hat.

Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass in Bezug auf Quests Dragonflight nahezu perfekt ist. Ich wüsste nicht, was man hier noch verbessern kann. Jede einzelne Geschichte war eine, die es wert ist, gelesen zu werden. Und das können nur wenige MMORPGs und auch wenige WoW-Erweiterungen von sich behaupten.

Wie haben euch die Quests von Dragonflight gefallen? Habt ihr sie aufmerksam gelesen? Oder seid ihr nur schnell „durchgeskippt“? Welche ist euch in positiver Erinnerung geblieben?