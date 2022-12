Spieler sagen: WoW Dragonflight hat auffällig viele homosexuelle NPCs – Ist das wirklich so? 

Nach einem etwas holprigen Start zum Release-Abend können die meisten Spieler WoW Dragonflight mittlerweile problemlos spielen und erleben die Story der neuen Erweiterung. Das führt aktuell zu Diskussionen in der Community, denn immer wieder erwähnen Charaktere, dass sie gleichgeschlechtliche Partner haben. Die Debatten werden hitzig. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus steht ein wenig zwischen den Fronten.

Die Diskussion um „Wokeness“, Diversität und Gleichberechtigung nimmt seit Jahren immer mehr Fahrt auf und wird oft schlicht nicht gut geführt. Statt sich auf sachlicher Ebene zu begegnen und einen gemeinsamen Weg zu suchen, schnauzen sich Fürsprecher und Gegner an, beleidigen sich und versuchen gar nicht erst, die jeweils andere Seite zu verstehen.

Das ist es zumindest, was ich in der letzten Zeit in sozialen Medien sehe. Dazu kommen Diskussionen darüber, ob Medien und Firmen wie Netflix dem Publikum ihre „Doktrin“ regelrecht aufdrücken. Auch im Gaming ist das Thema präsent.

Ein prominentes Beispiel war vor einigen Jahren The Last of Us – Part II. Dort gab es ein Reviewbombing auf Metacritic wegen einer angeblichen LGBTQ-Agenda. Metacritic reagierte damals zu spät.

Jetzt ergreift die Diskussion auch World of Warcraft, wenn auch nicht ganz in diesem Ausmaß. Dennoch ist das Thema Gleichberechtigung und Homosexualität eines, das die Community im Moment enorm beschäftigt.

Tatsächlich ist mir beim Spielen aufgefallen, dass Charaktere erstaunlich oft scheinbar beiläufig ihre gleichgeschlechtlichen Partner erwähnen. Da musste ich schon die Stirn runzeln – nicht, weil ich das ablehnen würde, sondern weil ich weiß, welche Reaktionen das nach sich ziehen würde. Und ich hatte recht.

Spieler spotten: „Homophobe werden getriggert“

Um das einzuordnen: Ich bin selbst bisexuell und habe viele Kontakte in die LGBTQ-Szene, befasse mich oft und ausführlich mit den Themen Gendern und Gleichberechtigung. Ich habe Literaturwissenschaften studiert und in meiner Abschlussarbeit Geschlechterkonstrukte als Thema und Genderstudies als fachübergreifende Kreuzdisziplin gewählt.

Damit versuche ich immer, einen möglichst objektiven Blick zu bewahren. Vor allem, um niemanden zu nerven – das hilft aus meiner Sicht nicht.

Blizzard hat sich bei Dragonflight dazu entschieden, relativ viele Charaktere homosexuell auftreten zu lassen. „Relativ“ deswegen, weil es schon zuvor das ein oder andere schwule oder lesbische Pärchen gab, aber eher abseits der Haupthandlung.

Jetzt begleitet das Ehepaar Miguel und Thomas Bright die Spieler durch die Erweiterungen und bringt ihnen das neue Crafting-System näher. In Nebenquests beschäftigt sich ein schwules Drachen-Pärchen mit elementar aufgeladenen Murloc-Verwandten und ein Zentaur will seinem Angebeteten einen Antrag machen. Auch bei den neuen Dracthyr gibt es Anzeichen für eine lesbische Romanze früh in der Story bei zwei wichtigen NPCs.

Und da sind nur die Beispiele, die ich ohne zu sehr nach links und rechts zu schauen direkt um die Haupt-Story herum gefunden habe. Die meisten Nebenquests fehlen mir noch.

In der Community schlägt das alles hohe Wellen. Im aktuell größten Thread auf reddit mit über 7.600 Upvotes und 2.300 Kommentaren bekommen diejenigen, die sich beschweren, ein zynisches Meme mit dem Gesicht des kontroversen Podcasters Alex Jones reingedrückt:

Es kommt auf das „wie“ an

Viele Nutzer diskutieren darüber, ob das wirklich so eine große Sache ist, homosexuelle Charaktere in einem Spiel zu sehen. Viel schlimmer sei es doch etwa, dass man 15 Otter töten müsse, um ein einziges Herz für eine Quest zu finden: „Haben die Tiere hier keine verdammten Organe?!“

Anderen ist die schlichte Menge einfach zu viel – oder eher die Frequenz. Gerade das erwähnte Bright-Pärchen wird nicht müde, zu erwähnen, dass die beiden verheiratet sind. Immer und immer wieder, in fast jeder aufeinanderfolgenden Quest. Das geht selbst Leuten auf die Nerven, die sich am Thema selbst gar nicht stören:

„Ich habe nichts dagegen, aber nachdem ich es im Questtext irgendwie dreimal gelesen habe, denke ich mir: ‚Ja, ich hab’s verstanden'“

Selbst Spieler, die laut eigenen Aussagen ebenfalls homosexuell sind, sind von den ständigen Erwähnungen genervt. Sie freuen sich über die Darstellung im Spiel, aber die Art und Weise, wie sie gezeigt wird, sei einfach zu viel.

Ähnlich sehe ich es auch. Ich freue mich darüber, wenn gleichgeschlechtliche Liebe stärker in die Mitte der Gesellschaft gerückt wird. Oder korrekter: nicht mehr als eine unnatürliche, widerliche Neigung bezeichnet wird. Auch in Spielen darf so etwas gerne vorkommen, aber bitte taktvoller.

Fairerweise muss ich sagen, dass Hetero-Pärchen ebenfalls viel Rampenlicht bekommen haben, aber stärker in vergangenen Erweiterungen und weniger in Dragonflight. Dort ist mir prominent nur ein Beispiel aufgefallen zwischen Nozdormu und seiner Partnerin, die sich mit Kosenamen ansprechen.

Die Wortwahl ist entscheidend, denn oft sind es subtile Hinweise im Text, die helfen oder stören. Es reicht, wenn Charaktere beiläufig erwähnen, welchen Partner sie haben, wenn es für den Kontext relevant ist – oder man als Spieler per Option direkt danach fragen kann. Aber das immer wieder zu erwähnen, nur um es zu sagen, hilft nicht, sondern nervt. Sogar mich.

Das gilt übrigens für homo- wie heterosexuelle Charaktere. Die sexuellen Vorlieben eines Charakters sind völlig irrelevant, solange sie für eine Story oder Quest nicht irgendwie von Bedeutung sind. Mir ist egal, ob ein Soldat in einem Shooter schwul ist oder nicht. Er soll seine Waffen ordentlich führen können.

Dieses ständige Wiederholen, vor allem in anderen Medien, bringt das Gefühl eines Holzhammers mit sich. Das führt eher zu Abwehr-Reaktionen und hat ausgerechnet bei Blizzard noch einen riesigen Haken.

Bei der ganzen Diskussion vergessen einige Spieler, warum wir überhaupt auf den Dracheninseln sind – Drachenmutter Alexstrasza erklärt es:

Der Sexismus-Skandal hinterlässt einen faden Beigeschmack

2021 hat ein enormer Sexismus-Skandal Activision Blizzard getroffen. Mitarbeiter sollen laut Berichten wild feiernd und betrunken durch die Büros gezogen sein, Frauen begrapscht haben oder sich für Sex-Orgien in Hotel-Suiten getroffen.

Es kam zu einer riesigen Kontroverse um das Betriebsklima und die Werte, für die Blizzard steht. Die Firma, die für viele Gamer das Leuchtfeuer für gute Games und Nähe zur Community darstellt und das seit ihrer Kindheit.

Schließlich wurde beim Studio aufgeräumt. Viele Leute gingen (oder wurden gegangen) und man gelobte sich: Wir werden besser. Man stellte neue Chefs ein, darunter eine lesbische Frau und das Thema Diversität wurde immer wichtiger.

Ich will das alles nicht noch einmal aufrollen. Das Thema ist wirklich nicht schön, aber wenn es euch interessiert: im Podcast sprechen unsere Chefs das alles genauer durch:

Vor dem Hintergrund, dass hier ein Umdenken stattfinden soll und man sich als moderne, fortschrittliche Firma zeigen will, wirkt dieses fast schon penetrante Erwähnen von Homosexualität eher wie etwas, das Blizzard tut, um den Schein zu wahren. Ironischerweise ist genau die neue Chefin schon kurz nach ihrer Anstellung wieder gegangen.

Ich werfe den Entwickler nicht vor, dass das so ist. Ich wünsche mir aufrichtig, dass Blizzard wirklich eine neue Richtung einschlägt. Die, für die ich das Studio seit Warcraft und StarCraft liebe. Nur die Wirkung nach außen ist im Moment leider eine andere.

Die Diskussion um Diversität und Gleichberechtigung wird uns noch viele Jahre begleiten. Und wenn sie so weiter geht wie jetzt, wird sie nicht schön, sondern sehr kräftezehrend. Wenn beide Seiten mehr nach Lösungen suchen und weniger auf ihrer Position beharren würden, wären die Schritte vorwärts so viel leichter.

Cortyn meint: Ich vertrete eine etwas andere Ansicht als Benedict und bin von der Darstellung und der Frequenz diverserer Charaktere in Dragonflight positiv überrascht – vor allem, weil ich finde, dass es sich gut und natürlich einfügt. Blizzard hat vor einer ganzen Weile schon gesagt, dass sich in World of Warcraft jeder willkommen fühlen soll und das zeigt sich eben nun auch in den Questtexten.

Dabei ist das keine ganz neue Sache. Schon in Legion gab es erste, offen homosexuelle Paare in Quests und in Shadowlands sogar einen Transgender-Charakter, der später eine tragende Rolle in der Handlung einnimmt.

Ich bin auch nicht der Ansicht, das hier irgendjemandem etwas „aufgedrückt“ wird, sondern die Darstellung von solchen Charakteren jetzt einfach genauso normal stattfindet, wie eben bei heterosexuellen Charakteren auch. Dass sie einigen so stark auffällt, liegt vor allem daran, dass es eben noch nicht Normalität ist, sowas in Azeroth zu sehen. Denn bei all den heterosexuellen Charakteren fällt das den meisten gar nicht mehr auf.

Wenn jemand „meine Geliebte“ oder „mein Geliebter“ sagt, wenn man Männer und Frauen mit gleichem Nachnamen in der Spielwelt sieht, dann ist das eben noch das „Normale“, über das wir hinwegsehen. In den Dracheninseln gibt es Dutzende Charaktere, die in irgendeiner Beziehung sind oder zumindest verliebt. Sei es der trauernde Zwerg, der seine Partnerin nachweint, seien es die Gefährten der Aspekte oder die Mütter der Zentauren – es gibt so viele heterosexuelle Charaktere, über die man bei der Diskussion einfach hinwegsieht.

Ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Gerade bei Miguel und Thomas musste ich auch manchmal amüsiert-genervt die Augen rollen, wie sehr sie ihre Liebe betonen – aber das tun sie eben genauso wie das Tyrande und Malfurion oder alle anderen Questgeber mit starken Liebes-Gefühlen auch tun. Liebe ist für alle anderen eben manchmal etwas nervig. Es ist der nervige Mitteilungsdrang von stark Verliebten – da ist es ganz egal, welche sexuelle Orientierung die haben.

