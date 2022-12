Nach nur einer Woche wollte WoW die Weltquests ändern, rudert nach Kritik sofort zurück

Wenn ihr in WoW Dragonflight zu zweit fliegen wollt, zeigen wir euch in einem kurzen Video, wie ihr diese Funktion freischalten könnt.

Was war mit Blizzard? Mit dem kommenden, wöchentlichen Reset – also am 07.12.2022 – wollte Blizzard den Timer der Weltquests ändern. Anstatt alle 3,5 Tage aktualisiert zu werden, sollte das dann täglich geschehen. Ihr hättet also deutlich mehr Weltquests pro Woche zu sehen bekommen, allerdings hätten die dann auch nur noch eine Dauer von 24 Stunden und nicht, wie bisher, mehrere Tage.

Was ist mit Weltquests los? Weltquests waren in Dragonflight bisher deutlich angenehmer zu bewältigen. Sie sind nicht nur kürzer, sondern es gibt auch deutlich weniger von ihnen zeitgleich. Immer nur eine Handvoll ist pro Gebiet aktiv und das für 3,5 Tage. Nur zweimal pro Woche gibt es neue Weltquests, sodass man nach einem Abend womöglich eine Weile lang keine mehr zur Verfügung hat.

