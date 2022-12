WoW Dragonflight: Wenn ihr die NPCs nervt, labern sie echt viel Müll

Wenn ihr NPCs in World of Warcraft Dragonflight zu oft anklickt, dann haben sie die Schnauze voll von euch – wie sie ihren Frust ablassen, ist manchmal ziemlich witzig.

Auf den Dracheninseln gibt es viel zu lachen – nicht nur, weil die Quests witzig geschrieben sind und es zahlreiche amüsante Dialoge gibt, sondern auch wegen der genervten Stimmen der NPCs. Wenn ihr denen nämlich lange genug auf den Zeiger geht, dann geben sie einige Sprüche (Voicelines) zum besten, bei denen man nur grinsend mit dem Kopf schüttel kann.

Was hat es mit diesen Voicelines auf sich? Bei Blizzard ist es seit Jahrzehnten eine Tradition, dass Charaktere viele Voicelines haben, wenn man sie anklickt. In der Regel sind das 2-4 verschiedene Sätze, die einfach nur ertönen, wenn man eine Einheit angewählt hat – einfach, damit es etwas zu hören gibt. Das sind meistens simple Sätze wie „Seid gegrüßt“, oder „Meine Waren sind die besten“ bei Händlern oder eben volkstypische Begrüßungen, wie ein „Ishnu dal dieb“ bei den Nachtelfen.

Doch es gibt bei sehr vielen NPCs noch weitere Voicelines, die man nur zu hören bekommt, wenn man dem NPC richtig auf die Nerven geht – und das heißt in aller Regel, ihn einfach ganz oft anzuklicken, sodass er immer weiter redet. Eine Weile lang wiederholt er dann seine normalen Sprüche, doch später wird er „genervt“. Dann kommen entweder deutlich unfreundlichere Ansprachen oder manchmal auch Witze, welche die „4. Wand“ durchbrechen und direkt an Spielerin oder Spieler gerichtet sind.

Was ist so lustig in Dragonflight? Viele hatten befürchtet, dass Blizzard seinen Humor verlieren würde und in Dragonflight daher etwas zaghafter mit Scherzen umgeht. Das ist allerdings nicht der Fall und ihr findet alberne oder lustige Sprüche bei so ziemlich jedem wichtigen (und einigen unwichtigen) Charakter auf den Dracheninseln. Ein paar Highlights hat der Reddit-Nutzer 3dbdotcom hat einige seiner Highlights zusammengestellt.

Einige der deutschen Sprüche sind diese hier:

Khadgar: „Dalaran? Ja, natürlich. Momentan schwebt es über … erm … wo haben wir diese Stadt gelassen? Wisst ihr … ich werde auf Euch zurückkommen müssen.“

„Dalaran? Ja, natürlich. Momentan schwebt es über … erm … wo haben wir diese Stadt gelassen? Wisst ihr … ich werde auf Euch zurückkommen müssen.“ Furorion: „Euch ist bewusst, dass ich ein Drache bin, ja? Und Feuer spucke? Wollte mich nur vergewissern.“

„Euch ist bewusst, dass ich ein Drache bin, ja? Und Feuer spucke? Wollte mich nur vergewissern.“ Majordomus Selistra: „Ich bin ein typisch-moderner Majordomus-Drache …“ (Im englischen Original eine Anspielung auf Mass Effect 3)

„Ich bin ein typisch-moderner Majordomus-Drache …“ (Im englischen Original eine Anspielung auf Mass Effect 3) Alexstrasza: „Glaubt Ihr, ich gebe eine gute Mutter ab?“ (Im Gegensatz zum eher zweideutigen englischen Original: „Do you think I have ‚big mom energy‘?“)

„Glaubt Ihr, ich gebe eine gute Mutter ab?“ (Im Gegensatz zum eher zweideutigen englischen Original: „Do you think I have ‚big mom energy‘?“) Nozdormu: „Ich wusste, dass ihr das tun würdet. … Und das. … und das. … Ja, auch das.“

„Ich wusste, dass ihr das tun würdet. … Und das. … und das. … Ja, auch das.“ Sabellian: „Wir sind vielleicht nur wenige … aber immernoch … mehr als Ihr.“

„Wir sind vielleicht nur wenige … aber immernoch … mehr als Ihr.“ Merithra: „Müsstet ihr nicht schon im Bett sein?“

Beachtet dabei, dass die deutschen Sprüche sich manchmal von den englischen unterscheiden – schlicht, weil Wortwitze sich nicht immer perfekt übersetzen lassen und man dann stattdessen einen anderen Witz erfinden musste.

Habt ihr noch andere, lustige Voicelines gefunden? Welche NPCs habt ihr schon zur Weißglut getrieben?