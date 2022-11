WoW schenkt euch eine Tasche mit 34 Plätzen – Hier findet ihr sie

Versteckt hinter einem Wasserfall auf den Dracheninseln von WoW findet ihr eine 34-Platz-Tasche. Wir zeigen euch den Fundort von „Nebliges Säckchen“.

Was ist für ein Geschenk? In World of Warcraft: Dragonflight werdet ihr für das Erkunden der Welt belohnt. Mal sind das Schätze, die euch Spielzeuge geben, mal sind es einfach schöne Fleckchen auf der Map und wie in diesem Fall kann es auch eine nützliche Tasche sein.

Wir haben ein „Nebliges Säckchen“ in der Zone „Küste des Erwachens“ auf den Dracheninseln gefunden und zeigen euch, wo auch ihr das Geschenk looten könnt. Das ist eine Tasche mit 34 Plätzen, die beim Anlegen gebunden wird.

Nebliges Säckchen – Fundort auf der Map

Wo sollt ihr suchen? Den Wasserfall, hinter dem sich die Tasche befindet sich etwa in der Mitte der Küste des Erwachens. Direkt nördlich vom Rubin-Lebensbecken und östlich vom Obsidianbollwerk. Etwa bei den Koordinaten 59,26 / 53,19.

Den Wasserfall seht ihr, wenn ihr in Richtung Westen schaut. Auf der Map haben wir euch den Fundort eingekringelt:

Der Wasserfall auf der Map An dieser Stelle könnt ihr durch den Wasserfall fliegen Hinter dem Wasserfall erwartet euch diese Höhle – In der Nebligen Kiste ist das Neblige Säckchen

Was kann man damit machen? Habt ihr die Kiste geöffnet und die Tasche gelootet, könnt ihr sie für euch selbst nutzen. Aber sie ist erst beim Anlegen gebunden und gehört zur Kategorie „Einzigartig“. Sie kann also nicht mehrfach ausgerüstet werden.

Wer will, kann sie also auch an Freunde weiterverschenken oder jemandem aus der Gilde damit eine Freude machen.

Alternativ könnt ihr das Teil auch im Auktionshaus verticken und damit noch ein bisschen Gold sichern. Habt ihr weitere Schätze auf den Dracheninseln gefunden oder seid auf der Suche nach einem bestimmten Item?