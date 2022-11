Tier-List für WoW Dragonflight zum Release – Welche Klasse ist am stärksten?

Zum Release der neuen Erweiterung Dragonflight fragen sich viele Spieler, welches wohl die stärkste Klasse in World of Warcraft sein mag. MeinMMO gibt euch eine Übersicht über die aktuell besten Einschätzungen. Aber denkt beim Durchblättern der Tier-List für die Klassen daran, dass sich alles noch ändern kann.

Woher kommen die Zahlen? Aktuell gibt es noch keine Logs und nur wenig Datengrundlage aus der neuen Erweiterung Dragonflight. Wir sammeln deswegen hier Eindrücke aus verschiedenen Quellen, um euch ein erstes Bild zu liefern, darunter:

von den Experten von wowhead und ihren Rankings für Mythic+ und den ersten Raid

von den Experten von IcyVeins und ihren Rankings für Mythic+ und den ersten Raid

aus unserer eigenen Erfahrung mit den verschiedenen Klassen und aus der Beta von Dragonflight

Die Einschätzungen unterliegen noch einer stetigen Änderung, bis es Werte gibt, auf die wir uns verlassen können. Die ersten Mythic-Dungeons öffnen am Mittwoch, den 30. November. Ab da werden sich die Einschätzungen vermutlich etwas festigen.

Darauf solltet ihr achten: Die meisten Einschätzungen beziehen sich noch auf Zahlen aus der Beta sowie die Meinungen von Experten und Profis. Entsprechend liegen hier keine real erreichten Werte von echten Spielern vor, um die Stärke der Klassen zu ermitteln.

Außerdem wurden bei vielen Tier-Lists Faktoren wie defensive Fähigkeiten und Nützlichkeit der Klassen berücksichtigt, da diese in bestimmten Inhalten wichtiger sind als reiner Schaden. Ihr findet also nicht die rein stärksten DPS-Klassen, sondern die Tier-List der Klassen, die sich in Raids und Dungeons am besten schlagen kann.

Die erste Season und damit die ersten Mythic+-Dungeons und der erste Raid öffnen am 16. Dezember. Ab dann findet ihr in unserem DPS-Ranking für World of Warcraft die tatsächlichen Ergebnisse aller Klassen.

Den Release von WoW Dragonflight begleiten wir im Live-Ticker die ganze Woche lang. Die wichtigsten Features seht ihr hier:

Tier-List zum Release von Dragonflight

Das sind die stärksten Klassen in Mythic+

God-Tier

Dämonenjäger

S-Tier

Schurke

Mönch

Todesritter

A-Tier

Krieger

Druide (Wildheit)

Schamane (Verstärkung)

Rufer

Paladin

B-Tier

Magier

Hexenmeister

Schamane (Elementar)

Priester

C-Tier

Jäger

Druide (Gleichgewicht)

5 Gründe, warum ihr die neue Evoker-Klasse in WoW Dragonflight spielen solltet – Und 3 Gründe dagegen

Was macht die Klassen so stark? Der Dämonenjäger ist der unangefochtene König in diesem Bereich bei allen aktuellen Einschätzungen. Er verfügt über die stärksten AoE-Fähigkeiten im Spiel, ist nahezu unsterblich und bringt nützliche Kontroll-Fähigkeiten mit.

Fast genauso sieht es beim Schurken aus. Hier ist Meucheln traditionell der schwächste Spec, aber Blizzard dreht oft am Balancing, weswegen es hier Verschiebungen geben kann. Spielt ihr Schurke, könnt ihr euch sicher sein, dass mindestens eine eurer Spezialisierungen immer beliebt ist in Dungeons.

Mönche und Todesritter warten vor allem mit hohem AoE-Schaden auf, bringen aber zuweilen auch gute Utility mit. Todesritter etwa sind vor allem für ihre Todesgriffe beliebt und können sich dazu lange selbst am Leben halten oder den Heiler entlasten.

Was ist mit den schwachen Klassen? Bei den Jägern setzen sich Tierherrschafts-Jäger etwas nach vorne, allgemein ist die Klasse aber im Vergleich zu anderen schwächer. Sie bringen nichts mit, was andere nicht auch können und das meist besser. Insbesondere an defensiven Fähigkeiten fehlt es ihnen, was in Dragonflight laut vieler Experten das wichtigste Kriterium darstellt.

Gleichgewichts-Druiden landen vor allem wegen ihres Schadens im C-Tier. Könnt ihr den ausgleichen, bringt die Klasse sehr nützliche Cooldowns wie Treants und Vortexe mit sich. Schraubt Blizzard hier noch am Schaden, wäre die Klasse auch weiter oben zu finden.

Der Release von Dragonflight verlief … holprig. Wir waren im Chaos dabei:

Das sind die stärksten Klassen im Raid

Beachtet, dass die Raid-Bosse nur sehr kurz getestet wurden und viele Profis sich mit ihren Einschätzungen eher zurückhalten. Die Einschätzungen hier sind daher pekulativer als bei Mythic+.

God-Tier

[keine Klasse ist aktuell zu stark]

S-Tier

Dämonenjäger

Schurke

Schamane

Druide

A-Tier

Magier (Arkan)

Jäger (Tierherrschaft)

Rufer

Krieger

Mönch

Todesritter

Hexenmeister

B-Tier

Magier (Frost und Feuer)

Priester

C-Tier

Jäger (Treffsicherheit und Überleben)

Paladin

Was macht die Klassen so stark? Wie im Dungeon-Content sind Dämonenjäger und Schurken wegen ihres enormen Schadens weit oben im Ranking. Die Ausnahme bilden hier Täuschungs-Schurken, die im Raid allgemein etwas schlechter abgeschnitten haben.

Bei den Schamanen sind vor allem Verstärker weit oben, weil sie als Unterstützer für alle Nahkämpfer dienen – insbesondere Krieger und Schurken. Das macht sie zu einer beliebten Erweiterung vieler Gruppen zusätzlich zu ihrem passablen Schaden – trotz Nerfs in der Beta.

Druiden bringen zusätzlich zu ihrem Schaden nützliche Raid-Buffs und Fähigkeiten mit wie einen Geschwindigkeits-Boost, Heilung und Mal der Wildnis sowie eine Wiederbelebung im Kampf. Eulen sind hier in der Regel wegen ihres höheren Schadens und der Reichweite beliebter und stärker als Katzen.

Was ist mit den schwachen Klassen? Paladine haben das riesige Problem, dass sie die mitunter schlechteste Mobilität aller Klassen haben. Als Nahkämpfer ist das in Kämpfen mit viel Bewegung ein enormer DPS-Verlust. Dazu kommt, dass ihr Schadens-Output generell hinter den meisten Melees zurückfällt.

Ein ähnliches Problem haben Treffsicherheits- und Überlebens-Jäger. Sie sind stärker an ihre Standorte gebunden als Tierherrschafts-Jäger und fallen deswegen hinter dieser Spezialisierung zurück. Ihr Schaden ist verhältnismäßig gering und sie bringen keine nützlichen Fähigkeiten für den Raid mit.

Tier-List für Tanks und Heiler

Das sind die stärksten Tanks: Zumindest wowhead hat sich ebenfalls mit Tanks und Heilern befasst. Wir haben uns auch in den Klassen-Discords ein wenig umgesehen. Eine sehr gute Nachricht: alle Tanks sind zumindest in Mythic+ brauchbar und keine ist schlechter als A-Tier.

Krieger dominieren generell Dungeons und Raids, was daran liegt, dass sie neben defensiven Fähigkeiten auch noch massig Schaden mitbringen und mittlerweile passable Selbstheilung und stärkere Mitigation haben. Ein Grund, warum wir Krieger als Klasse empfehlen, wenn ihr wechseln wollt.

Im Raid fallen Druiden, Mönche und Paladine etwas ab, sind aber noch immer keine „schlechten“ Tanks.

Das sind die stärksten Heiler: Für Heiler ist es ähnlich: fast alle Heiler sind brauchbar in allen Inhalten. Besonders abheben können sich aber Rufer und Druiden in mythischen Schlüsselsteindungeons. Ihre Gruppenheilung zusammen mit gebrachtem Schaden und Utility ist unschlagbar.

WoW Dragonflight: Rufer-Guide – So spielt ihr die neue Klasse Evoker mit Builds für DPS & Heiler

Priester straucheln hier ein wenig, da sie Probleme damit haben können, die großen Schadensspitzen in den Dungeons zu managen. Wichtiger ist jedoch, dass sie kaum für die Gruppe nützliche Fähigkeiten wie Kontrolle mitbringen.

Anders sieht es in Raids aus. Hier sind fast alle Heiler gleichauf und so gut wie jede Kombination funktioniert. Dort fällt nur ein Heiler etwas weiter zurück: Wiederherstellungs-Schamanen bringen zwar mit ihrem Totem der Geistverbindung eine der stärksten Heil-Fähigkeiten im Spiel mit, liegen sonst aber hinter anderen Heilern.

Wenn ihr euch noch immer nicht entscheiden könnt, welche Klasse ihr spielen wollt, haben wir hier einige Empfehlungen für euch:

Welche Klasse sollte ich in WoW Dragonflight spielen? 5 Klassen empfehlen wir, von 2 raten wir ab