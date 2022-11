WoW Dragonflight sperrt einige wichtige Endgame-Inhalte zu Release, bringt sie erst später

Blizzard hat in einem neuen Post angekündigt, dass ihr zum Release von WoW Dragonflight nicht alles sofort erledigen könnt. Einige Inhalte sind erst einen Tag später verfügbar. Der Grund ist, dass sich niemand gehetzt fühlen soll.

Was ist nicht verfügbar? Die neue Erweiterung Dragonflight erscheint am Dienstag, den 29. November. Ihr könnt ab dann eure Charaktere auf Stufe 70 leveln und die neuen Gebiete erkunden. In einem Post im Forum erklärt Blizzard aber, dass einige Features nicht verfügbar sind:

Mythische Dungeons

Epische Belohnungen aus der Kiste der Belagerung des Dragonbane Keep

Epische, Seltene und Ungewöhnliche Items aus den Belohnungen der Großen Jagd

die wöchentlichen Quests „Community Feast“, „Aiding the Accord und „Show Yer Mettle“

wöchentliche Quests für Berufe in Valdrakken

wöchentliche PvP-Quests, die Ehre gewähren

Belohnungen für die wöchentlichen Quests umfassen etwa Ausrüstung, Gold und eine neue Währung, die ihr gegen Ausrüstung, Reittiere und Rezepte eintauschen könnt.

Inhalte wie die wöchentliche Belohnungskiste für Mythic+ sind nicht betroffen, da mythische Schlüsselsteindungeons ohnehin erst später ihre Pforten öffnen. Das passiert zeitgleich mit dem ersten Schlachtzug am 12. Dezember.

Ab wann kann ich die Inhalte spielen? Ab dem ersten wöchentlichen Reset am Mittwoch, den 30. November, werden die Belohnungen freigeschaltet. Da Dragonflight am Dienstag um 0:00 Uhr startet, müsst ihr also etwas über einen Tag warten, bis ihr damit anfangen könnt.

Zwar ist die Wartezeit nicht übermäßig lang, allerdings sorgt die Verschiebung dafür, dass sich besonders schnelle Spieler nicht mehr zu sehr von der Masse absetzen können.

Im vorbereitenden Gameplay-Trailer zeigt Blizzard noch einmal die wichtigsten Features aus Dragonflight:

„Wir wollen, dass Spieler leveln, ohne sich gehetzt zu fühlen“

Warum muss ich so „lange“ warten? Blizzard schreibt im offiziellen Post, dass mit der Änderung gewährleistet werden soll, dass jeder in seinem Tempo leveln kann und sich nicht gehetzt fühlen soll.

In vergangenen Releases war es der Fall, dass Spieler am ersten Tag Stufe 70 erreichen und sich vor dem ersten Reset bereits mit wöchentlichen Belohnungen eindecken konnten – und kurz darauf erneut. Das geht nun nicht mehr.

Da das Leveln in Dragonflight recht schnell geht, dürfte im Verlauf der ersten Woche jeder, der das will, Stufe 70 erreichen und sich die Belohnungen abholen. So ist niemand zu sehr hinten dran.

Das sagen Spieler: Im Forum kommt die Entscheidung ausgesprochen gut an. Viele Spieler begrüßen die Entscheidung, sagen aber auch, dass sie ohnehin in „ihrem Tempo“ gelevelt hätten.

Andere prophezeien bereits jetzt, dass zum Release nächste Woche die ersten Spieler meckern werden, dass sie jetzt schon nichts mehr zu tun haben und Blizzard das doch hätte ankündigen sollen, obwohl genau das passiert ist.

Bis zum Release von Dragonflight sind es nur noch wenige Tage. Wenn ihr euch vorbereiten wollt, haben wir hier einige Tipps für euch und eine Liste mit Dingen, die bald ganz verschwinden werden:

WoW Dragonflight erscheint nächste Woche – 3 Dinge, die ihr vorher noch erledigen solltet, so lange es geht