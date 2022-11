Spieler farmen in WoW 20.000 Gold pro Stunde, wittern Nerf: „Das ist mir einen Bann nicht wert“

Mit einem Trick farmen einige Spieler kurz vor dem Release von WoW Dragonflight irre Summen an Gold, ohne dabei auf das Auktionshaus angewiesen zu sein. Der Spieler, der den Trick herausgefunden hat, sagt, dass es gerade kaum eine bessere Methode gebe. Fans sind aber skeptisch, sie denken, dass das nicht so bleiben wird – und Strafen hageln könnte.

Wie kommen die Leute an so viel Geld? Seit Phase 2 vom Pre-Patch zu Dragonflight gibt es eine Änderung an der Chromie-Zeit. Mit der Mechanik könnt ihr alte Erweiterungen besuchen und in diesen Leveln.

Durch die Änderung geht die Skalierung bis zu Stufe 60. Mit einem Trick lassen sich die Gegner dabei auf Stufe 60 halten und in bestimmten Bereichen spawnen Gegner so schnell, dass sich hier mit Leichtigkeit farmen lässt – mehr als in jedem Gebiet in Shadowlands.

Der YouTuber Studen Albatroz, der vor allem Gold-Guides veröffentlicht, will durch Verbindung dieser Änderung und dem Zusammenspiel innerhalb von Gruppen über 20.000 Gold pro Stunde farmen können.

Die Menge ist dabei „rohes Gold“, wie Spieler es nennen, also reines Gold durch Looten und Verkaufen beim Händler. Besondere Items, die viel im Auktionshaus einbringen, seien da noch gar nicht mit einberechnet.

Ist das erlaubt? Gold zu bekommen ist seit dem Pre-Patch schwieriger, weil eine der beliebtesten Methoden massiv generft wurde. Eine Strafe gab es für die Nutzung nicht. Allerdings ist die neue Methode auch mit bestimmten Voraussetzungen verbunden, weswegen es eher nach Exploit klingt.

Auf reddit und YouTube kommentieren deswegen einige Spieler, dass sie lieber nicht riskieren wollen, für so einen Trick gebannt zu werden:

Danke für’s Teilen. 20.000 rohes Gold ist ein Traum für viele im Moment, aber ich würde meine Einnahmen aus dem Release von Dragonflight dafür nicht riskieren.

Studen Albatroz selbst sagt, er befürchte keinerlei Strafen. Die Chromie-Zeit sei so, wie sie aktuell ist, gewollt und die Skalierung sei es ebenfalls. Sonst sei es auch absolut unmöglich für Charaktere, aufzuholen. Das gelte seiner Meinung nach auch für das Gold aus verkauften Items.

Eine Woche vor Release stellt Blizzard mit einem Gameplay-Trailer die Features von Dragonflight vor:

Waffen für Stufe 61 – Sind noch gar nicht nutzbar

Einigen Spielern ist schon aufgefallen, dass sie bestimmte Items bekommen, die Stufe 61 oder sogar 70 benötigen. Die sind aber noch gar nicht nutzbar, denn die aktuelle Höchststufe liegt noch bei 60. Erst mit dem Release Dragonflight am 29. November wird die Grenze auf 70 angehoben.

Mindestens epische Waffen, die in der Chromie-Zeit auf Stufe 60 gefunden werden, benötigen jedoch schon Stufe 61. Spieler fragen sich, ob sie diese nun schon bunkern können, um dann mit Dragonflight direkt starke Materialien vom Entzaubern zu bekommen.

Ob das funktioniert, konnte bisher noch niemand bestätigen. Vermutlich wird das aber nicht funktionieren, verlasst euch also nicht unbedingt darauf, dass ihr vermeintliche Schätze im Inventar habt. Es besteht aber zumindest eine kleine Möglichkeit, weswegen entsprechende Waffen im Moment durchaus begehrt sind.

Ein kleines Goldpolster ist für den Release von Dragonflight auf jeden Fall von Vorteil. Wenn ihr aber keine vermeintlichen Exploits nutzen wollt, haben wir hier Tipps für euch zur Vorbereitung:

