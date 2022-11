3 Dinge, die ihr jetzt noch in WoW erledigen solltet, ehe Dragonflight nächste Woche erscheint

Bald erscheint mit Dragonflight die neuste Erweiterung von World of Warcraft. MeinMMO verrät euch, was ihr in der letzten vollen Woche vor Release noch alles erledigen solltet.

Was für Tipps finde ich hier? Wir geben euch eine kleine Hilfestellung mit Aktivitäten, die ihr zur Vorbereitung auf Dragonflight noch erledigen könnt oder solltet, wenn ihr durchstarten wollt.

Die Tipps eignen sich vor allem für Spieler mit wenig Zeit oder solche, die im Moment gar nicht wissen, was es noch alles zu tun gibt. Außerdem verraten wir euch, welche Inhalte mit dem Release von Dragonflight verschwinden und die ihr dann gar nicht mehr bekommen könnt.

Dragonflight erscheint am Dienstag, den 29. November. Ihr habt also nun noch genau eine volle Woche, um euch auf den Release vorzubereiten.

In unserem Special findet ihr alle Infos zur neuen WoW-Erweiterung Dragonflight. Den Launch-Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

1. Levelt eure Charaktere

Im Internet sind sich Experten, Fans und Guide-Autoren fast einstimmig einig, dass Leveln aktuell die beste Investition überhaupt für eure Zeit ist. Das liegt mitunter daran, dass ihr aktuell so schnell leveln könnt wie selten zuvor.

Die erfahrensten Spieler schaffen es in etwas über 3 Stunden auf Stufe 60, aber auch ohne viel Vorbereitung ist Leveln gerade enorm schnell. Das neue Pre-Event „Urtümliche Stürme“ versorgt eure Charaktere mit massenhaft Erfahrung:

Das Pre-Event von WoW Dragonflight ist der Hammer: Über 5 Stufen in 30 Minuten, ohne viel tun zu müssen

Ihr erreicht ohne viel Mühe schon an einem Abend Stufe 60, selbst mit einem neuen Charakter. Habt ihr noch von Battle for Azeroth ein paar 50-er auf dem Account, geht es natürlich noch schneller. Und brauchbare Ausrüstung auf Stufe 252 bekommt ihr dabei ebenfalls.

Mit Zweitcharakteren habt ihr in Dragonflight die Möglichkeit, auf andere Klassen auszuweichen, falls euch die Spielweise oder Stärke eurer Klasse doch nicht gefällt. Außerdem könnt ihr mehr der überarbeiteten Berufe selbst ausführen und kommt leichter an Gold.

Dazu hilft euch das Leveln jetzt dabei, die neuen Talentbäume für alle Klassen kennenzulernen. Ihr müsst dann nicht erst in Dragonflight mühsam jedes Talent lesen, sondern wisst, welche Klasse was kann. Das hilft euch etwa auch im PvP.

2. Holt euch Mounts und Erfolge, die bald verschwinden

Mit dem Release von Dragonflight verschwinden einige Inhalte vollständig aus dem Spiel und kehren nicht zurück, oder erst später zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt. Einige von den Erfolgen und Belohnungen lassen sich aber noch erspielen und das zuweilen recht leicht. Hier eine Auswahl:

Meta-Erfolg „Zurück aus dem Jenseits“ und Titel „Schleierwandler“ für das Abschließen verschiedener Erfolge in der Kampagne. Ihr findet die Auflistung auf wowhead.

Reittier „Todeswandler der Wiederherstellung“ für den Erfolg „Schlüsselsteinmeister von Shadowlands: Season 4“. Dazu benötigt ihr einen Mythic+-Score von 2.000.

Reittier „Jigglesworth sen.“ für den Erfolg „Schicksalsschlachtzüge von Shadowlands“, Dazu müsst ihr alle Raids von Shadowlands im „schicksalshaften“ Modus auf normal oder höher bezwingen.

Reittier „Carzinisierter Zerethhirsch“ vom Kerkermeister auf heroischer Schwierigkeit oder höher über ein Quest-Item.

Wenn ihr zusätzlich zu Shadowlands auch noch Wrath of the Lich King Classic spielt, solltet ihr bis zum 28. November dort die Start-Quest der Todesritter spielen. Ihr bekommt so ganz leicht ein schickes Reittier, den Frostbrutprotowyrm:

Es gibt einige Belohnungen oder auch Erfolge ohne Belohnung über Raids und PvP, die mit Dragonflight verschwinden, etwa „Wir sind alle aus Sternenstaub“ bei Rygelon im heroischen Modus oder höher.

Außerdem werden Reittiere aus den mythischen Raids von Shadowlands mit Dragonflight schwerer zu bekommen sein. „Rache“ von Sylvanas und der „Zerethaufseher“ vom Kerkermeister fallen ab dem Release von Dragonflight nicht mehr mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 %. Außerdem gibt es nur noch ein Mount und nicht zwei.

3. Räumt Taschen und Bankfächer auf

Mit Dragonflight werdet ihr wieder haufenweise neue Materialien und Loot von Gegnern in den neuen Gebieten bekommen. Räumt deswegen eure Taschen und Bankfächer jetzt schon auf allen Charakteren auf, die ihr spielen wollt.

Wenn ihr nicht ständig Items verkaufen müsst, spart ihr euch Zeit beim Leveln und verliert nicht so schnell den Überblick. Das Aufräumen hat dazu den Vorteil, dass ihr altes Zeug aussortiert, das ihr vielleicht jetzt noch leicht zu Gold machen könnt, später aber nicht mehr – etwa Materialien aus Shadowlands.

Seid ihr schon dabei, wertet am besten auch gleich alle Taschen und Bankplätze mit 32-Platz-Behältern auf. Die gibt es meist schon für etwa 300 Gold pro Stück im Auktionshaus, je nach Server, liefern aber komfortablen Platz im Inventar. Sichert euch auch auf jeden Fall jetzt im Pre-Event die zusätzliche 20-Platz-Tasche für Reagenzien, die euer Inventar einfach so erweitert.

Wenn ihr eure alten Sachen im Auktionshaus verkauft, schaut auch gleich nach nützlichen Items zum Leveln. Goblingleiter etwa können euch die ersten Stunden verkürzen, bis ihr Drachenreiten lernt und Raketenstiefel sind immer von Vorteil. Einen Guide mit Tipps zum schnelleren Leveln findet ihr in Kürze hier auf MeinMMO.

Zur Vorbereitung können wir euch auch mehr Informationen über die Features von Dragonflight liefern. In unserem neusten Interview mit den Entwicklern geht es um Endgame, Lore und UI der neuen Erweiterung:

