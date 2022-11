WoW bringt ein seltenes Mount für 3.000 $ als Twitch-Drop – Passiert das auch mit anderen Reittieren?

War Robots: Frontiers ist ein PvP-Shooter, in dem Spieler in Kampfroboter schlüpfen und 6v6-Schlachten austragen.

Die große Mehrheit, über 99 % aller Belohnungen in World of Warcraft, sind Dinge, zu denen man noch Jahre später zurückkehren und sie sich holen kann. Tötet alte Mythic-Raidbosse und holt euch ihre Titel, farmt die Mounts. Aber bei einer Handvoll an Dingen geht es wirklich darum, Teil der Erfahrung gewesen zu sein. Und wenn du jemanden damit siehst, weißt du, dass sie es erreicht haben, als es noch etwas zählte.

Das sagt der Chef: In einem Interview mit wowhead spricht fragt Anne Fuchsia den Game Director Ion Hazzikostas über verschiedene Themen, darunter über ein zu volles Inventar in Shadowlands und was seine Einstellung zu solchen begrenzten Inhalten ist.

Bestimmte Inhalte in WoW sind nur vorübergehend zu bekommen. Die wohl bekanntesten sind gewisse Erfolge, sogenannte Heldentaten, die man nur erhält, wenn man Schlachtzüge auf der höchsten Stufe Mythisch meistert, so lange sie aktiver Content sind.

Das löste eine Diskussion in der Community aus, die schon länger brodelt. Das Thema: FOMO, kurz für „Fear Of Missing Out“, oder zu Deutsch: die Angst, etwas zu verpassen. Das ist schon lange ein Streitpunkt unter Spielern.

Nun bietet Blizzard den Teuflsdrachen aber als kostenlosen Twitch-Drop an , für den ihr zum Release der neuen Erweiterung Dragonflight einfach nur einige Stunden lang World of Warcraft bei bestimmten Twitch-Streamern schauen müsst.

Das Reittier ist in World of Warcraft ziemlich selten und begehrt, denn es stammt aus dem Sammelkartenspiel, das nicht mehr produziert wird. Entsprechend gibt es Sammler, die bis zu 3.000 US-Dollar für den Teufelsdrachen zahlen .

Ein extrem seltenes Mount wird für Spieler von World of Warcraft bald verschenkt. Das hat zu einer Diskussion in der Community angeregt: sollten bestimmte Inhalte wirklich nur begrenzt zu erhalten sein? Der Game Director Ion Hazzikostas hat dazu eine klare Meinung.

