Blizzard verschenkt ein WoW-Mount, das vorher 3.000 $ kostete – So reagieren (reiche) Fans

Zum Start von World of Warcraft: Dragonflight hat Blizzard ein paar Aktionen auf Twitch laufen. Über „Drops“ könnt ihr euch Inhalte im Spiel kostenlos sichern. Das Highlight ist vermutlich der Teufelsdrache als Reittier. Den gab es vorher nur über das WoW-Kartenspiel. Die Reaktionen sind gemischt.

Was ist das für ein Mount und was macht es besonders? Der Teufelsdrache (engl. „Feldrake“) ist ein klassischer Drache, der stark an Schwarzdrachen erinnert, aber das typische, grüne Leuchten der Teufelsverderbnis („Fel“) an Flügelspitzen und Krallen aufweist.

Das Reittier ist eigentlich schon seit vielen Jahren im Spiel. Allerdings war es bisher nur über das WoW-Sammelkartenspiel zu erhalten. Dort konnte es mit Glück in Boostern stecken und wurde an Sammler über Plattformen wie eBay und Co. verkauft.

Die Preise für solche Reittiere können horrend hoch sein. Allein den Spektraltiger hat jemand für 4.300 Euro gekauft. Für den Teufelsdrachen gibt es im deutschen Bereich gerade nur ein Angebot für 1.999 Euro.

Auf US-Seiten wurde das Reittier für bis zu 3.000 bis 3.500 US-Dollar gehandelt (via Gamespot). Die Preise ergeben sich unter anderem daher, dass die Karten seit 2013 nicht mehr gedruckt werden. Entsprechend selten war das Mount bisher. War, denn es wird bald einfach verschenkt.

So sieht der Drache im Spiel aus. Die Sammelkarte zum „Feldrake“. Bildquelle: WoWTCGLoot.

Wie kann ich den Drachen bekommen? Blizzard verschenkt im November zum Release von Dragonflight verschieden Twitch-Drops, für die ihr einfach nur bestimmte Streams schauen müsst. Seht ihr den Streamern lange genug zu, erhaltet ihr Loot.

Den Teufelsdrachen gibt es für 4 Stunden Zuschauen zwischen dem 28. November und 1. Dezember, also genau zum Release von Dragonflight).

Während sich viele Fans darüber freuen, für ein so seltenes Reittier nicht mehr Unmengen an Geld ausgeben zu müssen, sind bisherige Besitzer ziemlich sauer darüber.

„Die Gefahr bestand doch schon immer“

Das sagen die Fans: Es gibt einige wenige Spieler, die sich darüber aufregen, dass ihr seltenes Reittier nun entwertet wird. Die meisten können aber gar nicht nachvollziehen, warum man überhaupt so viel Geld für ein Reittier ausgeben sollte.

In einem Thread auf reddit diskutieren die Spieler über das Thema. Dort heißt es etwa, dass viele Besitzer das Mount nur hätten, um sich bewundern zu lassen – während das sonst niemanden wirklich interessiert habe.

Zudem hätten die Wenigsten überhaupt einen solchen Preis bezahlt. Als das Sammelkartenspiel noch aktuell war, hätte man denn Drachen für 150 US-Dollar oder weniger bekommen können. Dass nun jeder das Mount haben könne, sei eben Pech. MeinMMO-Leser Scaver meint dazu: „Die Gefahr bestand doch schon immer. Der Vorteil ist nur, dass sie das Mount viel früher hatten. Aber eine Exklusivitätsgarantie gab es nie.“

Ein Besitzer des Drachen erzählt jedoch die Anekdote, dass er seine Loot-Karte damals von einem Bräutigam aus seiner Gilde bekommen habe, für den er Trauzeuge war. Für ihn sei der Drache mehr wert als alles andere, selbst wenn jeder das Mount nur beim Einloggen geschenkt bekomme.

Ärgerlich dürfte es nur vor allem für einen reddit-Nutzer, der sagt, er habe die Karte schon seit Ewigkeiten und hätte sie nun zu Dragonflight für einen stolzen Preis verkaufen wollen. Das dürfte nun vermutlich nicht mehr klappen.

Zusätzlich zu dem Teufelsdrachen gibt gibt Blizzard noch einige Goodies für Spieler, die sich gleich für ein 12-monatiges WoW-Abo entscheiden. Wer nicht auf Drachen steht, kann sich hier einen durchtrainierten Murloc sichern:

