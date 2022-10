Mit Patch 10.00 in World of Warcraft (WoW) erreichen die ersten Inhalte von Dragonflight die Server. Wer sich jetzt einloggt, findet mit jeder Klasse die neuen Talentbäume. Wir zeigen euch, wie sie funktionieren.

Was ist neu? Der Pre-Patch für Dragonflight, Patch 10.00, ist live in World of Warcraft. Ihr findet direkt beim Einloggen ein neues Interface, aber auch die neuen Talentbäume. Bis zum Release von Dragonflight am 28. November könnt ihr jetzt schon ein paar der Inhalte ausprobieren.

Wir zeigen euch hier, wie die neuen Talentbäume funktionieren und wie ihr mehrere Skillungen speichert.

Neue Talentbäume in WoW – Wie die Änderungen aussehen

Was hat sich geändert? Im Verlauf der verschiedenen Addons von World of Warcraft haben sich Talentbäume stark verändert. Früher, zu Zeiten von Wrath of the Lich King, habt ihr eure Spezialisierung anhand von Talentpunkten festgelegt, die ihr frei auf die Bäume verteilen konntet. So sieht man es jetzt auch wieder bei WoW: WotLK Classic.

Seit dem Release von Mists of Pandaria sind eure Talente aber daran gebunden, welche Spezialisierung ihr auswählt.

Ein Ausschnitt des Talentbaums eines Heil-Schamanen in WotLK Classic Der Talentbaum eines Heil-Schamanen für Dragonflight (Pre-Patch 10.00) Der Talentbaum eines Heil-Druiden für Dragonflight (Pre-Patch 10.00)

Zum neuen Addon Dragonflight wurden die Talentbäume wieder überarbeitet. Pro Klasse habt ihr einen Basis-Baum und einen weiteren Talentbaum, der zu eurer Spezialisierung passt. Als Wiederherstellungschamane habt ihr also einen Baum für „Schamane“ und einen für „Wiederherstellung“. In beide könnt ihr auf Stufe 60 Punkte verteilen. 26 in die Basis, 25 in die Spezialisierung.

Wie die Talentbäume von Dragonflight im Detail funktionieren.

Wie speichert man mehrere Skillungen ab?

Das müsst ihr wissen: Die neuen Talentbäume bieten viel Potenzial zum Ausprobieren. Gerade aus dem Grund ist es praktisch, verschiedene Skillungen mit kleinen Änderungen mit wenigen Klicks erreichbar zu haben, ohne wieder die kompletten Punkte neu verteilen zu müssen.

Wenn ihr euren Talentbaum aufruft, findet ihr unten links den Button mit „Standardkonfiguration“. Klickt ihr dort auf den Pfeil, könnt ihr im Menü wählen zwischen:

Einsteiger-Build (ein von Blizzard vorgefertigter Build)

Neue Konfiguration (für einen neuen Build von euch)

Importieren (um geteilte Skillungen per Code einzufügen, ohne sie abtippen zu müssen)

Teilen (kopiert die Skillung in die Zwischenablage)

Ihr könnt mehrfach eigene Builds mit eigenen Namen abspeichern und diese dann mit wenigen Klicks laden

Wählt ihr „Neue Konfiguration“ sollt ihr einen Namen dafür eintragen und könnt dann die Punkte verteilen. Dieser Vorgang lässt sich mehrfach wiederholen. Auf diesem Weg legt ihr euch für die verschiedensten Situationen passende Skillungen zurecht.

Wie gefallen euch die neuen Talentbäume von WoW? Findet ihr die Funktionen cool und habt eure Speccs schon geteilt? Oder war das alte System viel besser und ihr seid aus verschiedenen Gründen unzufrieden mit dem „neuen System“? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.