Nach 18 Jahren ist die albernste WoW-Klasse nun Wirklichkeit: Der Tauren-Schurke

Der alberne Traum aus eurer Kindheit ist wahr geworden. Ab jetzt könnt ihr in World of Warcraft als Tauren-Schurke Chaos stiften.

In World of Warcraft ist der Pre-Patch 10.0 live. Damit ist offiziell das Zeitalter von „Dragonflight“ eingeläutet, auch wenn der Release der neuen Erweiterung noch einige Wochen auf sich warten lässt.

Allerdings ist ein Großteil der Features bereits enthalten. Darunter ist nicht nur das erhöhte Charakter-Limit von 60 pro Account, sondern auch die Möglichkeit, neue Klassen-Volks-Kombinationen zu erstellen.

Ein uraltes Meme ist damit Wirklichkeit geworden, denn es gibt nun die besten Schurken aller Zeiten: Tauren-Schurken.

Warum ist das so amüsant? Obwohl Tauren-Schurken erst seit einigen Stunden spielbar sind, gibt es schon Gerüchte und Scherze über diese Schurken, seit dem Launch von World of Warcraft vor fast 20 Jahren. Damals wurde etwa gefragt: „Warum sieht man niemals Tauren-Schurken?“ Und die klare Antwort darauf war natürlich: „Weil sie so viel besser sind als Schurken anderer Völker.“

Das könnte natürlich auch an Fähigkeiten wie „Ca-muh-flage“ liegen – das Potenzial für gute (und schlechte) Wortspiele und Dad-Jokes ist nahezu endlos.

Was für Kombinationen gibt es noch? Neben den Tauren-Schurken ist noch eine ganze Reihe anderer Kombinationen möglich, die man vorher nicht in der World of Warcraft sehen konnte. Alle neuen Kombinationen sind:

Hochberg-Tauren-Magier

Hochberg-Tauren-Schurke

Hochberg-Tauren-Priester

Tauren-Magier

Tauren-Schurke

Orc-Priester

Draenei-Schurke

Lichtgeschmiedete Draenei-Schurke

Kommt da noch mehr? Das ist fraglich. Blizzard hatte zwar angekündigt, dass man so viele Kombinationen wie möglich erlauben will, ob aber bald „alle Völker alle Klassen“ spielen können, dürfte wohl bezweifelt werden.

Gerade die neuen Rufer und Dämonenjäger eignen sich, alleine schon aufgrund ihrer sehr spezifischen Animationen und Charakteranpassungen, lediglich für Dracthyr bzw. Nacht- und Blutelfen. Auch andere Kombinationen wie etwa „Draenei Hexenmeister“ könnten aus Story-Sicht eher problematisch sein, sofern Blizzard hier keine geschichtlichen Neuerungen einführt.

Bis dahin können wir uns aber alle darüber freuen, dass Tauren sich jetzt von hinten anschleichen und mit einem „/muh“-Emote mit einem Backstab andere aus dem Leben befördern.

Was haltet ihr von den neuen Kombinationen? Eine „kuhle“ Neuerung? Oder passen die neuen Möglichkeiten nicht zu den Völkern?