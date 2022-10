Preach ist wieder zurück und offenbar heiß auf World of Warcraft. Aber wollte der Streamer nicht eigentlich komplett aufhören?

In den letzten Jahren war es „in“ sich als Content-Creator von World of Warcraft zu distanzieren. Gründe dafür gab es viele, sei es das enttäuschende Gameplay von Shadowlands oder auch die großen Skandale rund um Blizzard. Einer, der sich nach vielen Jahren von WoW abgewandt hatte, war Preach. Jetzt kehrt er wieder zurück – denn offenbar herrscht positive Stimmung in Bezug auf Dragonflight.

Was ist passiert? Vor etwas mehr als einem Jahr, im Juli 2021, hatten wir darüber berichtet, dass Preach und sein Team sich von World of Warcraft abwenden. Das hatte damals viele Gründe, wie etwa den großen Sexismus-Skandal rund um Blizzard.

Das Hauptargument von Preach war allerdings, dass er den Eindruck hatte, WoW würde sich einfach keine Mühe mehr geben. Damals war er über Systeme wie die Herrschaftssplitter extrem unzufrieden, da sie einfach nicht gut ausbalanciert waren. Er prognostizierte damals schon, dass er WoW wohl in den nächsten 6 Monaten nicht spielen werde – und so kam es dann auch.

Preach war damals vor allem für umfangreiche Guides und große Diskussionen zu den wichtigsten Themen in World of Warcraft bekannt.

Nach einem Abstecher in die Weiten von Final Fantasy XIV, was ihm damals viele WoW-Fans gleich taten, scheint er seine Meinung jetzt nochmal geändert zu haben.

Was ist nun passiert? Über Twitter postete Preach nun ein kurzes Video, das ihn an einem ungewöhnlichen Ort zeigt – nämlich in Irvine, Kalifornien beim Blizzard-Campus. Dort sitzt er vor der berühmten Orc-Statue und erklärt: „Tut mir leid Leute, heute wird’s keinen Stream geben. Ich hab noch ein paar Dinge zu tun und bin frühestens Montag wieder da.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Offenbar nimmt er sich dabei selbst nicht zu ernst. Es scheint zwischen Blizzard und Preach auch kein böses Blut zu herrschen, denn neben ihm auf der Statue sitzt Ion Hazzikostas, der aktuelle Game Director von World of Warcraft.

Preach bietet Hazzikostas einen Chip an, bevor Hazzikostas etwas verwundert fragt: „Hast nicht aufgehört?“ Offenbar gespielt „getroffen“ davon, erklärt er „Das habe ich nie gesagt …“, bevor die Kamera zurück auf den Orc schwenkt und das Video dann endet.

Woher kommt der Sinneswandel? Das dürfte wohl ganz grundsätzlich an dem liegen, was Spielerinnen und Spieler bisher von Dragonflight zu sehen bekamen. Denn Blizzard hat sich offenbar sehr viele der größten Kritikpunkte von Shadowlands zu Herzen genommen und mit Dragonflight eine Erweiterung erschaffen, die jede Menge Spielerwünsche erfüllen will.

Neben dem neuen Talentsystem kommt das Drachenreiten gut an und auch die Abwesenheit von „Borrowed Power“-Systemen wird von vielen als guter Schritt gesehen.

Preach hat auch niemals gesagt, dass er das Spiel „für immer“ verlassen würde. Er mag WoW und wollte stets, dass das Spiel besser wird, als es zum damaligen Zeitpunkt war. Offenbar hat Dragonflight bisher vieles richtig gemacht, denn der Streamer scheint sich nun wieder stärker mit World of Warcraft zu beschäftigen.

Was macht Preach bei Blizzard? Offenbar hat er dort einige Termine mit den Entwicklern von World of Warcraft und führt eine Reihe von Interviews. In den letzten Tagen hat er immer wieder einige Bilder veröffentlicht, in denen man ihn mit einigen der wichtigsten WoW-Entwicklern sieht. Es ist also davon auszugehen, dass Preach in den kommenden Tagen Informationen veröffentlichen wird und mehr Details zu seinem Eindruck der neusten WoW-Erweiterung teilt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was haltet ihr davon? Cool, dass Preach sich auch wieder WoW zuwendet? Oder empfindet ihr das als Heuchelei, nachdem er seinen Weggang damals verkündet hat?

Alle Informationen rund um WoW: Dragonflight gibt’s hier.