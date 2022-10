WoW erhöht das Charakterlimit – Ihr könnt jetzt noch mehr Twinks haben

Was haltet ihr von dem erhöhten Charakter-Limit? Dringend notwendig oder überflüssig, da man eh nicht so viele Chars aktiv spielen kann?

Warum macht Blizzard das? Der Grund dafür liegt auf der Hand. Mit dem Pre-Patch 10.0 und dem anstehenden Start von Dragonflight, gibt es einigen Anlass, um neue Charaktere auszuprobieren. Immerhin gibt es die neue Klasse der Rufer mit dem Volk der Dracthyr, aber auch alte Völker bekommen neue Kombinationen. So können sämtliche Völker künftig Schurken spielen – was dazu führt, dass ihr ab jetzt auch einen Tauren-Schurken spielen könnt.

Was ändert sich? Mit dem Pre-Patch 10.0 von World of Warcraft wird das Charakter-Limit pro Account angehoben. Künftig könnt ihr nicht mehr „nur“ 50 Charaktere auf eurem Account haben, sondern sogar satte 60. Insgesamt habt ihr also Platz für 10 neue Charaktere.

Der Patch 10.0 von World of Warcraft ist live und läutet damit offiziell die Ära von Dragonflight ein, auch wenn der Release der Erweiterung noch einen Monat entfernt ist. Doch viele der neuen Systeme sind bereits im Spiel, wie etwa die Talente oder auch die neuen Volk-Klassen-Kombinationen. Außerdem wartet in 2 Wochen auch der Release der Dracthyr für Vorbesteller von Dragonflight.

In World of Warcraft könnt ihr ab sofort mehr Charaktere auf eurem Account haben. Das Limit wurde um 20 % angehoben.

