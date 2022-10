WoW rettet eure Charaktere, wenn ihr die Orientierung verloren habt

Mit einem kleinen Teleport will World of Warcraft dafür sorgen, dass zurückkehrende Spieler sich gleich zurechtfinden. Coole Sache oder „betreutes Spielen“?

Die World of Warcraft ist groß – ziemlich groß. Mit inzwischen acht Erweiterungen und einer neunten quasi in den Startlöchern, kann man sich auf den zahlreichen Welten, Kontinenten und Inseln schonmal verlaufen. Offenbar kann die Verwirrung auch so groß sein, dass man gar nicht mehr in den aktuellen Content findet. Da hilft Blizzard nun und spendiert zurückkehrenden Charakteren einen einfachen Weg hinaus – wo auch immer sie sich gerade befinden.

Was wurde entdeckt? Auf dem PTR zum Pre-Patch der neuen Erweiterung Dragonflight wurde eine interessante Nachricht entdeckt, die sich an zurückkehrende Charaktere richtet, die schon seit einer Weile nicht mehr in World of Warcraft eingeloggt wurden. Wenn sie die Spielwelt nach einer längeren Pause betreten, gibt es eine große Meldung mitten auf dem Bildschirm:

Euch haben wir schon eine Weile nicht mehr gesehen! Möchtet ihr in eure Hauptstadt Sturmwind teleportiert werden?

Eine Frage, die man dann mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann, um entsprechend eine sofortige Teleportation anzunehmen.

Wem hilft das was? Den meisten Spielerinnen und Spielern dürfte so ein Feature nur ein müdes Lächeln abverlangen, immerhin dürften die meisten WoW-Veteranen einfach ihren Ruhestein benutzen können, um in die nächstbeste Hauptstadt zu gelangen.

Doch wer im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte irgendwann mal mit WoW angefangen und dann wieder das Interesse verloren hat, der hat seinen Ruhestein womöglich „irgendwo in der Pampa“ oder weiß bei all den Umstellungen gar nicht, wie man überhaupt zurück in die Hauptstadt kommt.

Man stelle sich nur einen Charakter vor, der gerade im Schlund umherirrt oder irgendwo in Nazjatar verschollen ist und womöglich dort auch noch den Ruhestein gebunden hat. Wer hier erst ewig recherchieren muss, wie man aus dem Gebiet denn überhaupt „entkommt“, der hat womöglich danach schon gar keine Lust mehr auf WoW.

Warum macht Blizzard das? Der Grund dafür dürfte auf der Hand liegen. WoW ist in seinem Umfang ein ziemlich großes und komplexes Spiel, das es für Neulinge oder Wiedereinsteiger oft schwierig macht, den Anschluss zu finden – vor allem dann, wenn man vielleicht eine Pause von mehreren Jahren eingelegt hat.

Um Rückkehrer nicht gleich wieder zu verlieren, weil die frustriert nicht einmal im aktuellen Content ankommen, gibt es künftig diese Teleportation in die Hauptstadt. Von dort aus startet in aller Regel auch automatisch die Questreihe für die neuste Erweiterung, sodass man relativ problemlos an die neuen Inhalte herangeführt wird.

Es ist eine von vielen kleinen Verbesserungen, die eine reibungslose Rückkehr nach Azeroth ermöglichen sollen.

Was haltet ihr davon? Eine gute, sinnvolle Verbesserung? Oder sollte man lieber nicht WoW spielen, wenn man nichtmal alleine zur Hauptstadt zurückfindet?

