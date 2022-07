WoW: Talentbäume in Dragonflight – So könnt ihr sie jetzt schon ausprobieren

Die neuen Talentbäume sind eines der großen Features von World of Warcraft: Dragonflight. Wir zeigen euch, wie ihr mit dem Feature schon experimentieren könnt.

Mit Dragonflight will Blizzard sich wieder auf die alten Stärken von World of Warcraft besinnen und das Grundgerüst des Spiels ein wenig stärken. Daher gibt es eine große Überarbeitung, die vor allem das Talentsystem betrifft. Große Talentbäume kehren zurück. Wir haben einen Blick auf dieses Feature geworfen und zeigen euch, wo auch ihr schon etwas mit den bereits bekannten Talenten experimentieren könnt.

So werden Talente in Dragonflight: In der neusten Erweiterung kehren die Talentbäume zurück. Allerdings bekommt jede Klasse und Spezialisierung immer 2 Talentbäume gleichzeitig, für die unterschiedliche Punkte zur Verfügung stehen:

Ein Talentbaum für die Klasse (Priester, Paladin, Schurke, etc.)

Ein Talentbaum für die Spezialisierungen (Heilig, Schatten, Disziplin, etc.)

Das bedeutet, dass ihr während des Levelns pro Stufe einen Talentpunkt bekommen werdet. Mal ist das ein Punkt für euren Klassen-Baum und mal einer für euren Spezialisierungs-Baum.

Wie unterscheiden sich die Bäume? Grundsätzlich verfolgt Blizzard mit den zwei Talentbäumen unterschiedliche Ansätze. Der Kerngedanke ist:

Euer Spezialisierungs-Talentbaum verbessert das, was ihr tut. Als DPS-Charakter steigt euer Schaden, ihr bekommt neue Angriffe. Als Heiler werden eure Heilungen effizienter, ihr spart Mana ein oder bekommt neue Zauber dazu.

Euer Klassen-Talentbaum erhöht nur in Ausnahmefällen die Effekte eurer Spezialisierung. Die meisten Talente hier sorgen dafür, dass ihr mehr Vielfalt oder „Utility“ zur Verfügung habt. So könnt ihr etwa die Manakosten von Dispells senken, besondere Bewegungseffekte freischalten oder – im Fall von Heilern – etwa entscheiden, wie stark ihr als Hybride fungieren wollt. Ab und an gibt es aber doch Talente, die euch schlicht besser machen in dem, was ihr ohnehin schon anstellt.

Was Dragonflight sonst noch so bereithält, zeigt dieses Video:

Wie sind die Talentbäume aufgebaut? Wer schon andere Spiele mit Talentbäumen gespielt hat, wird sich hier rasch zurechtfinden. Ihr beginnt ganz oben im Talentbaum und arbeitet euch dann Punkt für Punkt nach unten. Die meisten Talente sind durch Linien miteinander verbunden. Wenn ihr weit unten ein bestimmtes Talent entdeckt, das ihr haben wollt, müsst ihr euch einen „Weg“ dorthin bahnen und möglichst andere Talente auswählen, die passend sind.

Jeder Talentbaum ist dabei in drei indirekte „Bereiche“ eingeteilt. Der oberste Bereich stellt die Basis dar. Dort findet ihr viele Zauber und Fähigkeiten, die heute zum Standard-Toolkit einer Spezialisierung gehören. Als Schattenpriester findet man dort etwa „Gedankenschinden“, „Vampirberührung“ oder „Verschlingende Seuche“.

In den Bereichen 2 und 3 – also wenn ihr euch langsam abwärts arbeitet – werden die Talente komplexer und haben mehr Interaktionen mit euren Fähigkeiten. Oft sind das passive Effekte, die eure Fähigkeiten verfeinern und für zusätzliche Komplexität sorgen. Wirklich große Neuerungen gibt es vor allem in den letzten Reihen, bei den End-Talenten. Die haben manchmal ganz neue Effekte.

Manchmal gibt es auch ein Talent, das vor eine Wahl stellt, dann könnt ihr zwischen 2 Optionen wählen. Priester können etwa wählen, ob sie bei Ausgabe eines Talentpunkts lieber „Sengender Alptraum“ oder „Elend“ haben wollen.

Um in den nächstens Bereich des Talentbaumes zu kommen, müssen 2 Bedingungen erfüllt sein:

Ihr müsst ein Talent wählen, das eine Verbindung zum nächsten Bereich des Talentbaumes hat.

Ihr müsst mindestens 8 Punkte im 1. Bereich ausgegeben haben, um in den 2. Bereich zu kommen (um von 2. in den 3. Bereich zu kommen, müsst ihr 20 Punkte ausgegeben haben).

Für eure Klasse stehen euch letztlich 31 Talentpunkte zur Auswahl, für eure Spezialisierung 30. Da es aber deutlich mehr als 30 Talente zur Auswahl gibt, werdet ihr euch entscheiden müssen. Aktuell ist es möglich – je nach Klasse – ungefähr 1-2 der „Endtalente“ freizuschalten.

So kann man die Talentbäume bereits testen: Wer nicht das Glück hat, bereits in der Alpha von Dragonflight zu sein, der kann den „Talent Calculator“ der Seite wowhead nutzen.

Beachtet allerdings, dass Blizzard die Talentbäume aktuell noch häufig verändert. Was jetzt in den Talentbäumen zu sehen ist, könnte in einigen Tagen schon wieder veraltet sein. Es wird aktuell viel auf Feedback eingegangen und viele Talente ändern ihre Position noch.

Talentbaum-Beispiel: Der Schattenpriester in Dragonflight

Damit ihr noch ein etwas besseres Bild von den Talentbäumen habt, nehmen wir hier das Beispiel eines Schattenpriesters. Es ist ausdrücklich nicht auf maximale Leistung optimiert, sondern soll lediglich einen möglichen Pfad zeigen und verdeutlichen, wie die neuen Talentbäume aufgebaut sind.

So sieht ein vollständig „durchgeskillter“ Talentbaum in Dragonflight aus.

Das Bild zeigt einen vollständig ausgefüllten Talentbaum – also auf Stufe 70. So habt ihr einen groben Eindruck davon, wie viele der verfügbaren Talente tatsächlich zur Auswahl stehen und gewählt werden können. Der Baum in seiner aktuellen Auswahl fokussiert sich darauf, besonders viele Schattenhafte Erscheinungen zu erzeugen, die dann Bonus-Effekte gewähren, wie etwa das Erschaffen eines Schattendieners, der ebenfalls Zauber wirkt.

Ob die Talentbäume in der Moderne bestehen können, bleibt abzuwarten. Viele Spielerinnen und Spieler befürchten, dass es einfach wieder „den einen, richtigen Weg“ geben wird und man im Grunde nur erfolgreiche Talente von Community-Seiten übernimmt, ohne eine tatsächliche Auswahl zu haben. Blizzard scheint bisher aber bemüht, eine möglichst große Vielfalt zu erschaffen, sodass es unterschiedliche Spielstile innerhalb der eigenen Klasse und Spezialisierung geben kann.

Wie gefallen euch die Talentbäume in Dragonflight bisher?

Wenn ihr euer Wissen um die Story von WoW noch etwas auffrischen wollt, haben wir hier die ganze Lore von World of Warcraft zusammengefasst.