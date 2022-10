WoW schließt den Magierturm wieder – Ihr müsst euch beeilen

Sollte man sich beeilen? Das ist wohl ein klarer Fall von „Kommt darauf an“. Blizzard möchte diese Inhalte überarbeiten und ziemlich sicher an das neue Talent-System anpassen. Es wäre durchaus möglich, dass sich dabei die Schwierigkeit des Magierturmes ein wenig verändert. Einige Kämpfe könnten anstrengender, andere einfacher werden. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich also ins Zeug legen und die Kämpfe jetzt noch abschließen, bevor in einigen Tagen die Möglichkeit dafür verschwindet.

Der Content war so beliebt, dass Blizzard ihn mit der Zeitwanderung: Legion zurückbrachte und später sogar permanent aktivierte, weil die Nachfrage so groß war.

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen, die viel Zeit benötigen. Eine der beliebtesten davon ist der Magierturm aus Legion. Hier gibt es mehrere unterschiedliche anspruchsvolle Kämpfe für alle Klassen. Bei Erfolg belohnen die Kämpfe mit besonderem Transmog.

