WoW: Wie ein Speedhack – Schurke ist zu Fuß dauerhaft schneller als ihr auf dem Reittier

Wie schnell kann ein Charakter in World of Warcraft werden? Die Antwort: Sehr. Dagegen sehen sogar epische Reittiere dauerhaft alt aus.

Wer in World of Warcraft zügig unterwegs sein will, der kauft sich ein Reittier und am besten gleich ein schnelles. Doch so manch ein Spieler dürfte nicht schlecht staunen, wenn der Reddit-Nutzer „CASMTHD“ in Azeroth an ihnen vorbeirennt.

Denn selbst zu Fuß ist er schneller unterwegs als andere auf einem Reittier – und das dauerhaft. Er veröffentlichte ein Video, das seine Schurkin Shavka zeigt – mit irrwitziger Geschwindigkeit.

Was ist da zu sehen? Das Video zeigt in den ersten Sekunden nur die Schurkin und ihre Ausrüstung, sodass alle sich einen Eindruck davon machen können, wie diese massiven Boni zustande kommen.

Kurz darauf setzt sich Shavka in Bewegung und das mit einer Geschwindigkeit, bei der es wohl in Sturmwind so manch ein Blitzer-Foto geben dürfte. Im Dauersprint düst er durch die Stadt und sorgt dafür, dass so manch einer sich verwirrt nach der Schurkin umschaut.

Da sie sich in einer Hauptstadt befindet, kann Shavka auch noch die Seelengestalt der Nachtfae permanent aktivieren und den Seelenbande-Bonus „Somnambulist“ verwenden. Das Aussehen der Seelengestalt wird mittels einiger Spielzeuge deaktiviert, sodass der Charakter sein eigentliches Aussehen behält.

Dadurch rast Shavka in Sturmwind dauerhaft mit stolzen 314 % der ursprünglichen Bewegungsgeschwindigkeit durch die Straßen und Gassen von Sturmwind.

Übrigens: Von der „32 %“ im Charakterbildschirm solltet ihr euch nicht irritieren lassen. Dort fasst World of Warcraft nicht sämtliche Speed-Steigerungen zusammen, sondern lediglich die durch das tertiäre Attribut.

Wie ist das möglich? Der Schurke kombiniert für diese aberwitzigen Geschwindigkeiten eine ganze Menge unterschiedlicher Effekte. Dazu gehört vor allem der tertiäre Wert „Bewegungsgeschwindigkeit“ („Speed“), aber auch andere Boni, wie etwa noch aktive Azerit-Boni aus „Battle for Azeroth“. Zusammen kommt Shavka so auf 207,45 % Bewegungsgeschwindigkeit – und das alles aus passiven Effekten, die dauerhaft wirken.

Wenn er noch weitere Boni hinzufügt, die allerdings nur eine kurze Dauer haben, kommt er kurzzeitig sogar auf bis zu 374 % – und ist damit nur ganz knapp hinter der Geschwindigkeit der schnellen fliegenden Reittiere.

Wofür nutzt Shavka den Speed? Grundsätzlich um ein bisschen spielerisch anzugeben, Rollenspieler ein wenig in Erstaunen zu versetzen und einfach schneller durch die Welt zu kommen. Allerdings eignet sich das Set auch gut, um schnell Dungeons oder alte Raids zu farmen und so Reittiere, Spielzeuge oder Erfolge einzuheimsen. Denn oft sind in den alten Inhalten vor allem die langen Laufwege das Problem und jede Beschleunigung sorgt dafür, dass man die Inhalte schneller und somit effizienter abfarmen kann.

Habt ihr euch inzwischen auch ein „Speed-Set“ zugelegt?

