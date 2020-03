WoW Classic: Level-10-Schurke wird unbesiegbar, hat 100% Ausweichen

Diese Schurkin in WoW Classic ist quasi unsterblich – und das auf Stufe 10. So kann sie auch den Endboss der Todesminen solo besiegen. Wir zeigen, wie das geht.

In World of Warcraft Classic ist es mit der Spielbalance in einigen Bereichen noch nicht so weit her, wie in späteren Versionen des Spiels. Doch genau das macht für manche Spieler auch den Reiz aus, die Grenzen des Möglichen zu sprengen. Einen Beweis liefert eine Schurkin auf Level 10, der einen alten WoW-Traum erfüllt. Sie kann von Gegnern einfach nicht mehr getroffen werden und ist dadurch sogar in der Lage, einen Dungeon-Endboss solo zu bewältigen – auch wenn das dauert.

Was hat die Schurkin gemacht? Die Schurkin Exehnr hat den Endboss der Todesminen, Edwin VanCleef, im Alleingang besiegt. Eigentlich benötigt man dafür eine vollständige Gruppe, die ungefähr auf Level 20 ist. Exehnr macht das jedoch im Alleingang und das bereits auf Stufe 10. Der Kampf dauert zwar mehrere Minuten, doch ist Exehnr im Grunde unsterblich, weil die Schurkin niemals Schaden kassiert, denn sie hat einen Ausweichen-Wert von 100%. Physische Angriffe können sie also auf normalem Wege niemals treffen. Das Ergebnis seht ihr hier:

Warum ist das möglich? In World of Warcraft geben die Primärattribute eine unterschiedliche Menge an verschiedenen, nützlichen Werten. Auf Level 10 gibt etwa 1 Punkt Beweglichkeit eine zusätzliche Ausweich-Chance von 0,57%. Auf höheren Leveln sinkt dieser Wert immer weiter ab. Dann gibt 1 Punkt Beweglichkeit vielleicht nur noch 0,3% Ausweich-Chance oder noch weniger. Je früher man hohe Werte auf dem eigenen Charakter erreicht, desto verheerender sind die Auswirkungen.

Erreicht wurde der Wert von 173 Beweglichkeit, was 98% Ausweichen entspricht, durch zahlreiche Verzauberungen. So hat die Schurkin Exehnr sämtliche Gegenstände mit den bestmöglichen Verzauberungen versehen. Einige dieser Verzauberungen, wie etwa 15 Beweglichkeit auf die Waffen, sind eigentlich für Spieler der Stufe 60 vorgesehen. Normalerweise könnte ein Charakter auf Stufe 10 sich das gar nicht leisten.

Die fehlenden 2% Ausweichen bekam Exehnr dann nur den passiven Nachtelfenbonus und den ersten Talentpunkt, den sie auf Stufe 10 verteilen konnte.

Hinzu kommt, dass VanCleef keinerlei Zauber benutzt. Sonst würde Exehnr nämlich wohl direkt sterben.

Etwas Hilfe war notwendig: Ganz „solo“ hat es Exehnr dann aber doch nicht geschafft, denn ein Paladin musste bereitstehen und dem Charakter immer wieder „Segen der Könige“ geben – ein Zauber, der alle Attribute um ein paar Prozent erhöht. Nur so konnte Exehnr dauerhaft auf 100% Ausweichen kommen. Anderweitig hat der Paladin aber nicht in den Kampf eingegriffen.

Am Ende des Kampfes erklärt der Spieler hinter der Schurkin auch, welche Verzauberungen und Items er genutzt hat, falls ihr dieses Kunststück nachmachen wollt – das dürfte dank der Verzauberungen aber knapp 1.000 Gold oder mehr kosten.

Solche Vorfälle dürften wohl auch den Reiz von Classic ausmachen und dafür sorgen, dass Warcraft eines der erfolgreichsten Franchise aller Zeiten ist.

