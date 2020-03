WoW Classic: Spieler knabbern an einem 14 Jahre alten Rätsel

Ein „neues“ Rätsel in WoW Classic hält die Spieler gerade auf Trab. Sie versuchen herauszufinden, was dieser verrückte Papagei eigentlich will …

World of Warcraft Classic ist ein ziemlich altes Spiel – eigentlich hat es schon 15 Jahre auf dem Buckel. Doch jetzt ist die Community einem möglichen Rätsel auf der Spur, das den Spielern all die Zeit entgangen sein könnte. Im Subreddit von WoW Classic wird wild über das Thema diskutiert und viele Spieler steuern ihre möglichen Theorien und Lösungsansätze dazu bei.

Um was geht es? Der Ausgangspunkt ist ein Papagei in der Brennenden Steppe. Bei einer Höhle im Norden könnt ihr den Papagei „Opus“ finden, der immer wieder verschiedene Sprüche von sich gibt. Darunter auch der Ausruf: „Opus will etwas Cuergos Gold … mit Wurm.“

Der Papagei „Opus“ könnte das letzte Rätsel von WoW Classic sein.

Cuergos Gold mit Wurm ist ein spezielles Item, das man nur an einer einzigen Stelle im Spiel bekommen kann und dann auch nur mit einer sehr geringen Drop-Chance. Dass der Papagei am anderen Ende der Welt davon spricht, ist für viele Spieler also verdächtig.

Woher bekommt man das Item? Das besagte Cuergos Gold mit Wurm können Spieler mit viel Glück in Tanaris bekommen. Dafür müssen sie erst bei den Piraten Teile einer Schatzkarte zusammensetzen. Anschließend folgt man der Karte zu einem Ort, der von mehreren Piraten bewacht wird. Diese droppen einen Schlüssel, um die Quest abzuschließen. In der Belohnungskiste für die Quest ist nur mit einer Chance von 11% das Getränk „Cuergos Gold mit Wurm“. Es ist einzigartig aber nicht seelengebunden, kann also an andere Spieler weitergereicht oder im Auktionshaus gekauft werden.

So gehen die Spieler vor: Aktuell gibt es einen PTR zu WoW Classic. Das nutzen die Spieler aus, um ihren Charakter vom Live-Server auf den PTR zu kopieren und sich somit mehrere Einheiten des Gegenstands „Cuergos Gold mit Wurm“ zu erschaffen. Beim kopieren des Charakters wird nämlich auch das Inventar übernommen, sodass die Spieler auf dem PTR ausprobieren können, wie sie Cuergos Gold mit Wurm benutzen müssen. Bisher haben sie schon versucht, dem Papagei das Getränk irgendwie zu geben oder aber es selbst zu trinken und dabei Emotes zu benutzen. Zu einem Ergebnis führte das aber noch nicht.

Doch die Spieler geben nicht auf.

Auch in der aktuellen World of Warcraft gibt es irre Rätsel – wie etwa das Schwarmbewusstsein.

Das heizt die Rätsel-Suche an: Warum die Spieler das machen, hat viele Gründe. Zum einen finden sie es ungeheuer aufregend, noch ein Rätsel in einem alten Spiel zu finden, das eigentlich seit über einem Jahrzehnt als vollständig entschlüsselt gilt. Zum anderen wird immer wieder von einem Entwickler gesprochen, der gesagt haben soll, dass „ein Rätsel in WoW niemals gefunden wurde“ – ob es sich dabei wirklich um diesen Papagei und seine Getränkevorliebe handelt, bleibt natürlich abzuwarten.

Ob sie den Schlüssel zum Rätsel finden?

Hinzu kommt noch der Fakt, dass Blizzard Jahre später einen NPC mit dem Namen „Warp-Huntress Kula“ ins Spiel gebracht hat, die sich einen Satz genau mit Opus teilt. Fast so, als wolle Blizzard darauf aufmerksam machen, dass etwas noch nicht entdeckt wurde.

Wer miträtseln will, kann sich an der Diskussion im Subreddit von WoW Classic beteiligen. Doch Achtung, die Suche könnte euch bis zum „Arsch der Welt“ führen.

Ob das Rätsel noch gelöst wird – oder ob es überhaupt ein Rätsel gibt – das bleibt noch abzuwarten. Die Spieler sind jedenfalls heiß darauf und versuchen gerade fieberhaft, das Rätsel irgendwie zu lösen.

Findet ihr es cool, dass die Spieler auch jetzt noch an so einem Rätsel knabbern? Oder glaubt ihr, es gibt gar kein Rätsel und die Spieler rennen nur einer falschen Fährte nach?

