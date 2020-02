Testrealm für WoW: Classic – Kommen ganz neue Inhalte?

WoW Classic hat einen Testrealm bekommen und das heizt Diskussionen und Spekulationen an. Kommen da neue Inhalte? Oder was will Blizzard testen?

Wer aktuell in der Battle.net-App die verschiedenen Versionen von World of Warcraft anschaut, der findet dort seit einigen Stunden einen neuen Eintrag. Neben dem aktuellen World of Warcraft und WoW: Classic gibt es nun auch den Menüpunkt „PTR: World of Warcraft Classic“ – also einen Testrealm für die Classic-Version. Das heizt die Spekulationen in den Foren an und sorgt für viele Theorien. Die wildesten davon hoffen auf neue Inhalte oder starkes Balancing, doch die Wahrheit könnte viel nüchterner sein.

Das hoffen die Fans: Im Subreddit von WoW Classic sind wilde Spekulationen darüber ausgebrochen, was ein Testrealm denn bedeuten könnte. Zu den bestehenden Theorien gehören:

Größere Balancing-Änderungen der Klassen

Änderungen am Alteractal für mehr Fairness und einen Spielstil der eher „dem Geiste von Classic“ entspricht – im Moment finden das viele albern

Vollkommen neue Inhalte für WoW nach den Wünschen von „Classic+“

Das ist wahrscheinlicher: Die Wahrheit über den Testrealm dürfte jedoch ein wenig nüchterner ausfallen. Die nächsten Phasen von World of Warcraft Classic bringen mehrere größere Neuerungen mit sich, die erst umfangreich getestet werden sollten. Dazu gehören:

Das Arathibecken als neues Schlachtfeld für 15vs15-Spieler

Zul’Gurub als Raid-Dungeon für kleinere Gruppen (20 Spieler)

Das Eröffnungsevent von Ahn’Qiraj

Ahn’Qiraj benötigt Tests – vor allem das Eröffnungsevent.

Warum braucht Ahn’Qiraj einen Test? Vor allem das Eröffnungsevent von Ahn’Qiraj dürfte dieses Mal einem größeren Test unterzogen werden. Das ist ein großes Ereignis, das auf jedem Realm nur ein einziges Mal stattfindet. Der ganze Server muss unzählige Ressourcen sammeln, um dann die Tore zu den Ruinen zu öffnen. Das Event ist „legendär“, weil es quasi jedes Mal zu Problemen und Bugs geführt hat. Realms sind oft abgestürzt und es kam zu kuriosen Vorfällen, in denen Schiffe nicht ihre gewohnte Route nahmen, sondern etwa mitten durch andere Gebiete schipperten.

Es wäre also möglich, dass wir in WoW Classic zum ersten Mal das Event von Ahn’Qiraj in einer bugfreien Variante erleben, sollten die Server dem standhalten können.

Noch kann man den PTR nicht betreten, weshalb eine finale Aussage nicht getroffen werden kann. Es wäre aber ratsam, die Hoffnung auf große „Neuerungen“ eher klein zu halten. Das würde kaum zum aktuellen Vorgehen von Blizzard passen.

Was erhofft ihr euch vom PTR von World of Warcraft Classic? Wollt ihr neue Inhalte und Balancing? Oder soll Blizzard nur den ohnehin noch ausstehenden Content testen?

