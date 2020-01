Wir wissen jetzt, warum ihr mit WoW Classic aufgehört habt

Viele Spieler haben mit WoW Classic wieder aufgehört. Wir haben fünf Gründe ermittelt, weshalb ihr dem alten Azeroth den Rücken gekehrt habt.

Vor einigen Tagen haben wir unsere Leser gefragt, aus welchen Gründen sie World of Warcraft Classic an den Nagel gehängt haben und sich wieder anderen Spielen zuwandten. Ihr habt fleißig an der Umfrage teilgenommen, sodass wir jetzt über die Ergebnisse sprechen können. Wir konnten mehrere Gründe ausfindig machen, warum einige Spieler nicht mehr an WoW Classic festgehalten haben.

Zuerst muss gesagt sein, dass die Begründungen vielfältig sind und alle recht nah beieinander liegen. In der Abstimmung liegen mehrere Begründungen nur wenige Stimmen auseinander. Lediglich der Hauptgrund, also unser Platz 1, hat einen riesigen Vorsprung und scheint für besonders viele Spieler ein Problem geworden zu sein.

Deswegen gibt es hier einen Schnelldurchlauf der Plätze 10 bis 6.

Platz 10: Die Population der Fraktionen ist nicht ausgeglichen (2%)

Platz 9: Das Spiel ist zu leicht und bietet keine Herausforderung (3%)

Platz 8: Es gibt zu viel Grind (3%)

Platz 7: Das Spiel ist nicht so gut, wie ihr es in Erinnerung hattet (5%)

Platz 6: Andere Gründe (5%)

Platz 5: Es gibt im Spiel nichts zu tun (kein Content)

Im Gegensatz zum aktuellen World of Warcraft hat Classic noch keine 7 Erweiterungen auf dem Buckel und bot deswegen für einige Spieler schlicht zu wenig Inhalt. Wer es durch die Level-Phase geschafft hatte, der hat nur recht wenige Aktivitäten, die er in Angriff nehmen kann. Wer Spaß an Dungeons und Raids hat und gerne die Tier-Sets sammeln will, der wird noch ein wenig motiviert.

Doch wer sich lieber nach anderen Aktivitäten umschaut, der hat in Classic nicht viel zu tun – so zumindest die Meinung von immerhin 5% der abgegebenen Stimmen.

So schreibt unser Nutzer IchhassePvP:

Sämtliche Dungeons und der bisherige Raid-Content sind von ihrem Schwierigkeitsgrad her einfach lächerlich für jemanden, der das Spiel um die 10 Jahre intensiv gespielt hat und dabei um Welten härtere Endgame-Dungeons und um ganze Universen härteren Raid-Content erfolgreich gespielt hat. Dazu fehlt mir ehrlich gesagt sinnvolle Beschäftigung in Dungeons im Endgame, nachdem man sein Pre-Raid-Gear zusammen hat.

Platz 4: Ihr seid zu „Retail“-WoW gewechselt

Mit WoW Classic haben viele Spieler erneut ein Abo bei Blizzard abgeschlossen, doch nicht alle sind lange bei Classic geblieben. Da sich die beiden WoW-Varianten das gleiche Abonnement teilen, war es einfach, kurz in „Retail“-WoW reinzuschauen. 6% der Stimmen gaben an, dass sie inzwischen zum ersten Mal oder wieder in Battle for Azeroth unterwegs sind und Classic den Rücken gekehrt haben.

Von Classic zu Retail? Das haben einige von euch gemacht.

So hatte der Classic-Boom auch eine gute Sache für das aktuelle WoW und hat da zu einem kleinen Spielersegen geführt.

Platz 3: Die Community verhält sich nicht wie damals

Einer der immer wieder genannten Hauptgründe ist, dass die Community von World of Warcraft sich nicht mehr so verhält, wie sie das vor knapp 15 Jahren getan hat. Ob das wirklich nur an den Spielern liegt ist schwer zu sagen, da sich auch die Umstände geändert haben. Heute sind Informationen durch das Internet viel einfacher zugänglich und Fachseiten mit Tipps und Tricks gibt es wie Sand am Meer. Das hat dazu geführt, dass viele Spieler „effektiver“ und somit auch ehrgeiziger zocken. Die verringerte Zeit vieler Spieler sorgt zusätzlich dafür, dass man die Freizeit möglichst intensiv und effektiv gestalten will.

Doch damit ist offenbar ein wenig der Spirit des ursprünglichen WoW Classic verloren gegangen. Denn ganze 7% gaben an, dass die Community sich einfach nicht mehr so verhält wie damals.

Die Community ist einfach eine andere geworden, finden viele von euch.

Platz 2: Die Freunde spielen nicht mehr

Auf dem zweiten Platz liegt ebenfalls ein Grund, der mit der sozialen Komponente zu tun hat. Diesmal geht es aber nicht um verändertes Verhalten sondern um das schlichte Fehlen. In vielen Fällen haben die Freunde nämlich aufgehört, WoW zu spielen und das schmälert die Motivation, überhaupt noch in Classic einzuloggen.

Immerhin war einer der großen Punkte von Classic, dass man hier noch ein enges Gefühl von Community und Gemeinschaft hatte. Dungeons werden nicht mit Fremden bestritten, sondern mit einem engen Freundeskreis und der Gilde. Wenn genau dieser Freundeskreis wegbricht, verliert Classic viel von seinem Reiz. Für 7% der abgegebenen Stimmen war dies der ausschlaggebende Grund, Classic zu den Akten zu legen.

Ohne die Freunde macht es nur noch halb so viel Spaß.

Platz 1: Das Spiel benötigt zu viel Zeit

Dass dieser Grund auf Platz 1 landet, ist zwar wenig verwunderlich, aber das Ausmaß des Vorsprungs ist schon beachtlich. Mit 28% der abgegebenen Stimmen ist die Zeit der ausschlaggebende Faktor, warum WoW Classic einige Spieler wieder verloren hat. Immerhin waren sogar Dungeons damals gigantisch – das hatte einen Grund.

Im Spiel benötigen die meisten Aktivitäten recht viel Zeit. Egal ob man einen Dungeon besucht, sich einer Raidgruppe anschließt oder Quests abschließen will. Alle Aktivitäten haben große Reisewege und manche Dungeons sind in weniger als 2 Stunden kaum zu bewältigen. Wer hier nicht besonders viel von seiner Freizeit opfern möchte, der wird kaum Fortschritte erzielen.

Dazu schreibt unser Nutzer Betty:

Es lag nicht direkt am Spiel, eher an mir. Habe einfach (wie früher) zu viel Zeit am Rechner und weniger mit wichtigen Dingen und Aufgaben verbracht. Ich musste mich zügeln und habe es dann ganz gelassen.

Buggi geht es ganz ähnlich:

Ich habe nicht mehr die Zeit, wie ich sie noch zum Release hatte. Mit Familie und Job ist es mir nicht möglich, die Zeit zu investieren, die es bräuchte, um erfolgreich zu sein. Vielleicht werde ich mit BWL wieder zurückkehren und meinen Schurken auf 60 bringen.

Der Hauptgrund ist also nicht, dass das Spiel keinen Spaß macht, sondern dass schlicht die Zeit der Spieler nicht mehr ausreicht, um den eigenen Anforderungen und Wünschen im Spiel gerecht zu werden.

Entspricht das Ergebnis euren Erwartungen? Oder hättet ihr andere Gründe als gewichtiger eingestuft?

