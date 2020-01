Warum waren Dungeons in WoW Classic eigentlich so verdammt groß?

Dungeons in WoW: Classic waren riesig im Vergleich zu heute. Aber warum eigentlich? Weil Blizzard dachte, ihr geht da eh nur ein einziges Mal rein …

Wer sich Dungeons von World of Warcraft im Laufe der Jahre anschaut, der wird einige Unterschiede zwischen den ältesten und den neusten Dungeons ausfindig machen. Während die Todesminen oder die Blackrock-Tiefen riesige Dungeons sind, in denen man sich mehrere Stunden aufhalten kann, sind moderne Dungeons wie der Tiefenpfuhl oder der Schrein der Stürme deutlich kleiner.

Doch warum ist das eigentlich so? Warum waren die ersten Dungeons in WoW Classic so gigantisch und spätere Instanzen eher klein und in gut einer Stunde zu bewältigen? Der Grund dafür liegt direkt in World of Warcraft, sondern in dessen MMORPG-Vorgängern.

Vorlage waren Open World Dungeons: Der YouTuber hirumaredx hat sich mit der Vergangenheit von WoW auseinandergesetzt, einige Zitate der Entwickler analysiert und kam dabei zu spannenden Ergebnissen.

Viele Entwickler von WoW hatten vor ihrer Arbeit EverQuest gespielt. Dieses MMORPG hatte im Grunde keine instanzierten Dungeons. Zwar gab es Weltbosse, aber diese existierten vor allem in Dungeons, die sich in der offenen Welt befanden. Eine große Burg wurde also nicht durch ein Instanzportal von der Spielwelt getrennt, sondern alle Spieler konnten sich im gleichen Spielbereich um die Bosse und Gegner prügeln. Deshalb waren solche „Nicht-Instanz-Dungeons“ auch riesig, damit viele Spieler sie gleichzeitig erleben konnten.

WoW brachte die Lösung für alle: Die Entwickler von WoW kannten dieses Problem und wussten, was das für Auswirkungen hatte. Viele Spieler würden Dungeons nie erleben, weil das mit großen Aufwand verbunden war. Man musste nicht nur eine Gruppe finden, sondern sich auch mit anderen Gruppen um die Bosse und Beute streiten. Separate Dungeons für jede Gruppe – also Instanzen – waren die Lösung des Problems.

Die Todesminen waren einer der ersten Dungeons und schon recht umfangreich.

Dungeons waren als einmaliges Event geplant: Diese Inspiration aus EverQuest und D&D sorgte aber auch dafür, dass Dungeons eigentlich als einmalige Veranstaltung geplant waren. Die Entwickler gingen schlicht nicht davon aus, dass Spieler die Dungeons mehr als ein oder zwei Mal besuchen würden und sich dann langweilen würden. Deshalb waren viele Dungeons riesig, hatten viele Abzweigungen oder optionale Bosse, sodass die Erforschung viel Zeit in Anspruch nahm und eher wie ein großes Abenteuer wirkte.

Das stand allerdings im starken Kontrast dazu, dass die beste Beute aus Dungeons stammte. Hier waren die Entwickler offenbar nicht „auf einer Wellenlänge“, sodass Dungeons von den Spielern rasch als wiederholbares Programm angesehen wurden, um Ausrüstung zu ergattern.

Kleine Dungeons wurden rasch beliebt: Doch die Umstellung begann bereits in Classic. Nach der Veröffentlichung des Scharlachroten Klosters merkten die Entwickler, dass Dungeons in einem kleineren Format, aufgeteilt in unterschiedliche Flügel, bei der Community gut ankamen. Das setzt sich später in Düsterbruch fort – auch dieser Dungeon war in einzelne Bereiche aufgeteilt.

Das Kloster kam mit unterschiedlichen, kurzen Flügeln. Das war extrem beliebt.

Dieser neue Stil wurde in „The Burning Crusade“ vollständig übernommen. Sowohl die Dungeons der Höllenfeuer-Zitadelle wie auch die von Auchindoun und der Festung der Stürme sind alles im Grunde einzelne „Flügel“ eines riesigen Komplexes.

Wenn man also sagt, dass Dungeons im modernen WoW so klein sind, weil die Entwickler der aktuellen Spielerschaft gefallen wollen, dann stimmt das nur zum Teil – Schon in Classic hat Blizzard recht schnell diesen Weg eingeschlagen.

Der Kontrast zwischen Classic und Retail hat sogar dafür gesorgt, dass einige Classic-Fans das aktuelle WoW lieben gelernt haben.

Alte Dungeons wurden zurechtgestutzt: Viele der ursprünglichen, gigantischen Dungeons wurden im Laufe der Jahre zurechtgestutzt. So wurde Maraudon in einzelne Flügel aufgeteilt, Scholomance wurde verkleinert und linearer gestaltet. Zwar gibt es noch immer ein paar Ausnahmen von der Regel, doch die meisten Dungeons sind inzwischen zusammengeschrumpft – denn die Macher wissen ja inzwischen, dass Spieler sie liebend gerne mehrfach erledigen.

So viele Bosse hatte die Scholomance zu Beginn – heute sind es nur noch ein Bruchteil davon. Bildquelle: wow.gamepedia.com

Manchmal lieben Spieler große Dungeons: Doch obwohl die Design-Philosophie bei der Größe von Dungeons schon in Classic umgeschlagen ist, gibt es eine Gruppe von Spielern und Entwicklern, die riesige Dungeons mag. Deshalb gibt es von Zeit zu Zeit einen „Megadungeon“, wie die Rückkehr nach Karazhan oder vor kurzem Mechagon. Diese Dungeons haben mehr Bosse als üblich und sind häufig größer, haben optionale Bosse oder unterschiedliche Routen.

Sollten Dungeons groß und umfangreich sein?

Aber kommen wir nun zu euch! Sind Dungeons in World of Warcraft besser, wenn sie größer sind? Oder ist das kleinere, modernere Design mit mehreren Flügeln die bessere Lösung, um der Spielerschaft gerecht zu werden?

Wenn ihr eure Meinung noch etwas mehr ausführen wollt, dann schreibt doch einen Kommentar unter diesen Artikel und beteiligt euch an der Diskussion.

WoW Classic: So genial ruinieren Spieler einem PvP-Bot den Tag

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.