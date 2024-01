Der wohl bekannteste Sound von WoW macht Classic-Spielern bis heute Angst

Trevor Noah nimmt in diesem Comedy-Special Nationalhymnen, skurrile Sightseeing-Touren in Deutschland und mehr auf die humorvolle Schippe.

Fitch arbeitet seit 1992 bei Blizzard und hat unter anderem an Warcraft 1-3, StarCraft und Diablo mitgearbeitet. Der Murloc-Ruf soll entstanden sein, indem Fitch mit seinem Mund voll Joghurt in ein Mikrofon gegurgelt habe.

Der ehemalige Blizzard-Mitarbeiter Jason T. Hall hat nun aber noch einmal die Herkunft ausgegraben. In seinem Stream erklärt er: der Entwickler Bob Fitch sei verantwortlich für das Geräusch der Murlocs (via YouTube ).

Sie gelten vor allem in frühen Leveln als die tödlichsten Gegner, zumindest in WoW Classic. Vor allem im Hardcore-Modus, wo jeder Tod permanent ist , sind die Spieler enorm vorsichtig, wenn sie Murlocs töten sollen.

Murlocs gehören zu den bekanntesten Gegnern in World of Warcraft – und das nicht nur, weil sie so gut wie überall zu finden sind. Ihr Verhalten und vor allem ihr seltsames Gurgeln sorgt schon seit Vanilla für Memes. MeinMMO erklärt, woher der Sound kommt, der vor allem in Classic immer noch den Atem stocken lässt.

