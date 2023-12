17 Jahre nach der legendären WoW-Folge wissen wir endlich, wer der MMORPG-Nerd aus Southpark ist

Die beliebte Zeichentrick-Serie „South Park“ hat schon unzählige kultige Momente und Figuren hervorgebracht. Einer der ikonischsten Charaktere ist wohl der klischeehafte MMORPG-Nerd aus der legendären WoW-Episode. Wusstet ihr schon, dass er von einer realen Person inspiriert worden sein soll?

Was war das für eine Episode? „Make Love, Not Warcraft“ ist die 6. Folge der 10. Staffel von South Park. In den USA premierte die Episode am 4. Oktober 2006, die deutschsprachige Premiere folgte am 28. März 2007 auf MTV.

In der Episode zocken Cartman, Kyle, Stan und Kenny World of Warcraft, doch ein Griefer tötet ständig ihre Charaktere und hindert sie so am Spielen. Der Griefer trägt den geschichtsträchtigen Namen Leeroy Jenkins und wird als übergewichtiger MMORPG-Nerd mittleren Alters dargestellt, dessen Lebensinhalt offenbar darin besteht, anderen den Spaß an WoW zu verderben.

Die Folge gilt als eine der witzigsten „South Park“-Episoden überhaupt und genießt auf IMDb mit 9,5 die zweithöchste Wertung von allen Folgen.

Die dargestellte Karikatur eines MMORPG-Nerds wurde zum Meme. Für viele Fans ist der mittlerweile verstorbene Cosplayer Jarod „NWBZPWNR“ Nandin, der die Figur detailgetreu nachstellte, wohl der Inbegriff des „South Park Guy“, doch tatsächlich soll dem Charakter eine reale Person zugrunde liegen.

Ein Blizzard-Mitarbeiter soll die Inspiration gewesen sein

Wer ist der WoW-Nerd aus South Park? Die Inspiration für den Charakter soll der damalige Blizzard-Mitarbeiter Joeyray Hall gewesen sein. Er arbeitete dort 23 Jahre lang an Spielen wie Overwatch, Diablo und natürlich World of Warcraft. Zuletzt war er dort als Senior Project Manager für die Cinematics verantwortlich.

Die Informationen zur Identität des WoW-Nerds teilte sein Sohn, Jason Hall, in einem Stream vor 2 Jahren. Die Enthüllung erhielt jedoch neue Aufmerksamkeit durch einen Clip, der auf seinem TikTok-Account im November 2023 geteilt wurde. Hall Junior arbeitete selbst bis 2016 für Blizzard und ist mittlerweile ein Indie-Entwickler. Auf Twitch spricht er über seine Erfahrungen in der Spiele-Industrie.

Hier seht ihr den entsprechenden Ausschnitt aus dem Stream, inklusive Fotos des originalen WoW-Nerds.

Der originale WoW-Nerd wusste wohl gar nichts von seinem Auftritt

Wie kam es zu dem Auftritt? Für „Make Love, Not Warcraft“ arbeiteten die „South Park“-Macher Trey Parker und Matt Stone eng mit Blizzard Entertainment zusammen. Im Kommentar zur Episode verrieten sie, wie überrascht sie von der Bereitschaft des Unternehmens waren, sie zu unterstützen.

So stellte Blizzard seine eigenen Charakter-Modelle, Computer und den Alpha-Server der Erweiterung „The Burning Crusade“ zur Verfügung, um die In-Game-Szenen der Episode zu erstellen. Es ist gut möglich, dass die Verantwortlichen dabei auch mit Joeyray Hall zusammenarbeiteten.

Wie sein Sohn auf Twitch verrät, soll Hall jedoch im Voraus gar nichts von seinem Auftritt gewusst haben. Die Macher hätten ihm diese „Ehre“ erst mitgeteilt, nachdem sie ihn schon in die Episode eingebaut hatten. Sie seien wohl besorgt gewesen, dass er verärgert reagieren könnte, doch Hall habe die Sache mit Humor genommen, so der Sohnemann.

Für seinen Sportsgeist soll Hall das eingerahmte originale Skript zur Episode von den „South Park“-Machern erhalten und es stolz in seiner Wohnung aufgehängt haben.

Optisch besteht tatsächlich eine nicht zu leugnende Ähnlichkeit zwischen Joeyray Hall und dem MMORPG-Spieler – wenn man es einmal weiß, ist etwa der lange Pferdeschwanz des „South Park“-Charakters nicht mehr zu übersehen.

Eine Aufnahme, die Jason Hall im Clip zeigt, lässt zudem erkennen, wie die Figur ursprünglich aussehen sollte, Seite an Seite mit dem Original. Den „South Park“-Machern war das aber offenbar nicht genug, denn sie machten die Figur überzeichneter und „ekliger“, so Hall.

Doch nicht nur die Figur wurde an Hall angelehnt, offenbar entspricht sogar der Hintergrund der Wohnung, die er damals bewohnte – bis hin zur Lampe, die Links im Bild zu sehen ist.

Was macht der originale WoW-Nerd heute? Joeyray Hall verließ Blizzard und WoW im Jahr 2014 und lebt mittlerweile in England. Dort arbeitet er seit 2020 für Jagex an dem legendären MMORPG Runescape.

