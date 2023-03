Von Steam zum Meme: Wie eine rotierende Katze YouTube und TikTok eroberte

Katzen-Memes sind seit jeher ein fester Bestandteil der Internet-Kultur. Wer in letzter Zeit in sozialen Netzwerken oder auf Steam unterwegs war, dem ist vielleicht ein besonderes Exemplar dieser Gattung aufgefallen: das 3D-Modell einer schwarz-weißen Katze. Vielleicht hat sie sich gedreht. Wir von MeinMMO erklären euch, was dahintersteckt.

Hinweis: Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild.

Was ist das für ein Meme? Die schwarz-weiße Katze hat online schon viele Namen bekommen. Durchgesetzt haben sich laut Know Your Meme die Bezeichnungen Maxwell the Cat und Spinning Cat. Dabei handelt es sich um das Low-Poly-Modell einer Katze, die Pfoten sind in bester Brotlaib-Manier unter dem Körper versteckt.

Manchmal rotiert die Katze, begleitet von Dudelmusik. Das Meme ging bereits durch so ziemlich alle sozialen Netzwerke. Wer möchte, kann auf YouTube 10 Stunden in den Genuss von Maxwell the Cat kommen – das hier eingebundene Video sammelte 2,5 Millionen Aufrufe in 2 Monaten.

Von der Anarcho-Katze zu Steam

Wie fing alles an? Zum ersten Mal trat Maxwell auf der Filehosting-Seite imgur auf. Dort postete der Nutzer Voidhawk42 am 20. November 2017 das Foto einer rebellischen Katze, die es sich auf einem Stück Papier mit der Aufschrift “Bitte nicht knicken” gemütlich gemacht hat.

Es scheint sich um ein Shipping-Label zu handeln, welches durch das Gewicht der Katze sichtbar gebogen wird. Der Titel des Werkes lautet: “Cat does not care for the laws of man”, also “Die Katze kümmert sich nicht um die Gesetze der Menschen” (via imgur).

Wie kam die Katze zu Steam? Nachdem sich das Bild über Jahre auf sozialen Netzwerken verbreitet hatte und die Katze auf verschiedenste Namen getauft worden war, fand sie ihren Weg schließlich zur Gaming-Plattform Steam.

Im Workshop der Kult-Sandbox Garry’s Mod postete ein Nutzer am 12. Oktober 2022 ein Low-Poly-Modell des Stubentigers unter dem Namen “dingus” (via Steam). Dort erfreute sich Maxwell ziemlicher Beliebtheit und sammelte über 34.500 Aufrufe (Stand: 9. März 2023).

Wenige Tage später, am 21. Oktober 2022, machte ein anderer Steam-User ein tragbares Objekt im Spiel aus dem Modell. Das kam sogar noch besser an als das Original und wurde mehr als 180.000-mal aufgerufen (via Steam).

Mit diesem Post setzte sich auch der Name Maxwell für den Stubentiger durch und er trat seinen Siegeszug durch das Internet an. Maxwell konnte nun praktisch durch die Gegend getragen werden, wie etwa in diesem YouTube-Video:

Maxwell so weit das Auge reicht

Wie ging es weiter? Maxwell verbreitete sich rasant in verschiedenen Netzwerken. Auf YouTube verbreiteten sich zahlreiche Videos, wie etwa eine “Half-Life 2”-Parodie vom 25. Oktober 2022.

Am 4. November begann Maxwell schließlich, sich zu drehen. Twitter-User blastycat postete ein GIF der rotierenden Samtpfote, die daraufhin von einem weiteren Twitter-Nutzer zu einem „freispielbaren“ Item im Stil von Final Fantasy gemacht wurde:

Später wurde die Kreisel-Animation mit Musik unterlegt und Videos mit verschiedenen Songs machten die Runde. Wieder einmal zeigt sich auch der Einfluss der vor allem bei Jugendlichen beliebten App TikTok, denn die kurzen Filmchen mit Maxwell sammelten dort Millionen von Likes.

Auch bekannte Firmen, wie der TikTok-Account der Fluggesellschaft Emirates sprangen auf den Trend auf. Insgesamt verzeichnet der Hashtag #maxwell auf TikTok mehr als eine Milliarde Aufrufe.

Gegen Ende 2022 und Anfang 2023 bekam Maxwell dann schließlich sogar seine eigenen Spiele, wie Maxwell Forever im App Store und das “sehr positive” Drifting with Maxwell Cat: The Game auf Steam, wo das 3D-Modell von Maxwell seinen Ursprung hatte.

Wer ist Maxwell wirklich? Wie Kotaku berichtet, hieß Maxwell eigentlich Jess und verstarb Anfang 2020. Die Besitzer erklärten, trotz regelmäßiger Online-Aktivität, nichts von der Verbreitung ihrer Katze als Meme mitbekommen zu haben. Es sei jedoch schön, dass Jess auf diese Weise online weiterleben konnte.

