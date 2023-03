Veteranen von Riot Games gründen neues Studio – Sammeln 55 Millionen Dollar für ein „Next-Generation Open-World Spiel“

Wir zeigen euch in einem kurzen Video 5 nützliche Tipps für einen guten Start im Survival-Spiel Sons of the Forest

Welche Welten bauen sich in eurem Kopf auf, wenn ihr die ersten Infos seht? Was wünscht ihr euch für ein Spiel mit so viel Riot-Einfluss? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

The Believer Company beschreibt sich dabei selbst als AAA-Spielestudio. Sie konnten sich eine Finanzierung von 55 Millionen US-Dollar sichern. Das reicht zwar nicht unbedingt für ein großes AAA-Spiel, doch die Arbeiten an dem noch geheimen Spiel sollen nun starten.

In der Pressemitteilung ist oft von League of Legends die Rede und die Vorteile von Free2Play. Gut möglich, dass das neue Spiel ebenfalls auf Free2Play setzt. Zudem gibt es deutliche Hinweise darauf, dass es sich um ein plattformübergreifendes Spiel handelt.

Was für ein Spiel kann man erwarten? Viele Infos gibt es noch nicht. Das erste Projekt von The Believer Company beschreiben die Verantwortlichen als „ein Next-Generation Open-World Spiel mit einer neuen Marke“.

