Rollenspiel hat 93 % positive Reviews auf Steam, bietet Content für 100 Stunden – Ist kostenlos, wenn ihr Skyrim habt

Einige Fans waren von dem Rollenspiel-Hit The Elder Scrolls V: Skyrim so begeistert, dass sie daraus ein eigenes Spiel entwickelt haben. Enderal startete als Mod auf Steam und ist mittlerweile eigenständig – und kostenlos für alle Besitzer von Skyrim.

Was ist das für ein Spiel? Enderal: Forgotten Stories ist eine sogenannte „Total Conversion Mod“ für Skyrim. Das heißt: nur das Grundgerüst und die Engine sind gleich geblieben. Alles andere sind Eigenkreationen der Modder. Die Mod erschien bereits 2019 auf Steam und stammt vom Studio SureAI.

Skyrim ist, wie fast alle Spiele von Bethesda auf Steam, bekannt für seine enorme Bandbreite an Mods, die so gut wie jeden Aspekt verändern können. Das haben die Macher von Enderal zum Vorteil genutzt und das eigene Spiel erstellt. Zu den Features des Spiels zählen:

vollständige deutsche und englische Vertonung mit professionellen Sprechern

eine eigene Story und Lore sowie eine eigene Welt mit verschiedenen Gebieten

ausgearbeitete Charaktere

eigene Klassen mit einem neuen Skill-System und Spezialfähigkeiten

Survival-Elemente, Möbel und Housing

Enderal soll zwischen 35 und 125 Stunden Spielzeit bieten, ist allerdings ein reiner Singleplayer. Den Story-Trailer seht ihr hier:

Wie bekomme ich Enderal? Da es sich hier um eine Mod handelt, müsst ihr für Enderal nichts zahlen. Allerdings müsst ihr die Grundversion von The Elder Scrolls V: Skyrim besitzen.

Enderal kommt in 2 Versionen, Standard und Special Edition, für die ihr jeweils die entsprechende Version von Skyrim benötigt:

„95 % Skyrim, 100 % neuer Inhalt“

So kommt Enderal an: Auf Steam kommt Enderal ausgesprochen gut an. Die beiden Versionen haben über die gesamte Zeit Reviews von 93 % bzw. 94 % bei insgesamt über 15.000 Bewertungen angesammelt.

Die Spieler überschütten es mit Lob. So heißt es etwa: selbst wenn man Skyrim nicht besitzt und es sich kauft, aber nie anfasst, lohnt es sich nur für Enderal. Der Nutzer salomeya schreibt:

„Das ist kein Spiel. Das ist eine Erfahrung. Das habe ich ehrlich nicht erwartet. Eine Skyrim-Mod? Nein, das ist ein absolut eigenständiges Juwel, das mit Skyrim nichts gemein hat, außer vielleicht ein paar Texturen. Enderal ist definitiv besser als Skyrim und Oblivion. […] Die Story selbst ist komplex, hält die Spieler beschäftigt. Die Haupt-Story ist einzigartig. Durch all die Hoffnung und Verzweiflung, Liebe und Schrecken, gehst du weiter, bis du herausfindest, was du wirklich am Anfang gesehen hast und was hinter dem Zyklus steht. Die Nebenquests, obwohl es nicht viele von ihnen gibt, […] sind gut geschrieben und designed. […] Das Spiel zieht dich so in die Enderal-Realität, wie der Protagonist gewaltsam hineingezogen wurde.“

Die vereinzelte Kritik, die am Spiel geäußert wird, bezieht sich zum größten Teil auf den Schwierigkeitsgrad. Enderal sei ziemlich hart, für Casuals unter Umständen sogar unmöglich. Wer es spielt, müsse sich auf eine große Herausforderung einlassen.

Habt ihr Enderal schon gespielt? Was ist eure Meinung zu dem Spiel?

Falls ihr noch weitere Spiele dieser Art sucht, stellt MeinMMO euch hier die besten Rollenspiele auf Steam vor:

Die 10 besten Rollenspiele auf Steam