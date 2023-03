Neues Survival-MMO aus Deutschland startet heute Alpha-Test auf Steam – So macht ihr mit

Mit Coreborn: Nations of the Ultracore startet ein neues Survival-MMO einen Closed-Alpha-Test, für den ihr euch auf Steam registrieren könnt.

Was ist das für ein Spiel? Coreborn: Nations of the Ultracore (PC/ Konsole) ist ein kommende Survival-MMO, das von dem deutschen Entwicklerstudio Blankhans entwickelt wird.

Das Spiel versetzt euch in das Land Tormentosia, einer Pen&Paper-Welt, die von Hauke Gerdes erschaffen wurde. Hauke ist der ehemalige Community-Manager des Internet-TV-Senders „Rocket Beans TV“ und als Erfinder seiner eigenen Fantasy-Welten bekannt.

Worum geht es in Coreborn? In Coreborn wird die Welt von Sorgoth, dem Weltenverschlinger, bedroht. Daraufhin schließen sich die einst zerstrittenen Völker Tormentosias zusammen, um die Länder zurückzugewinnen und den Wiederaufbau anzugehen.

Eure Aufgabe dabei ist es eine Stadt zu errichten, sie immer weiter aufzubauen und vor Angreifen zu verteidigen. Zusätzlich geht ihr auf Erkundungstour und sammelt Ressourcen.

Wenn ihr einen Blick auf das Gameplay des Spiels werfen wollt, seht ihr hier den Gameplay-Trailer:

Wie macht ihr bei dem Test mit? Die Closed Alpha von Coreborn: Nations of the Ultracore läuft vom 02. bis zum 05. März 2023 auf Steam.

Um an dem Alphatest teilzunehmen, müsst ihr die Steamseite des Survival-MMOs besuchen und auf den grünen Button „Zugriff anfordern“ klicken.

Hier gelangt ihr zu Coreborn: Nations of the Ultracore auf Steam

Die Entwickler vergeben den Zugriff für die Testphase an eine begrenzte Auswahl an Spielern. Wenn ihr zur Teilnahme berechtigt seid, erhaltet ihr eine E-Mail von Steam, die euch darüber informiert.

Was wissen wir zum Release? Coreborn: Nations of the Ultracore hat aktuell noch kein genaues Release-Datum, soll allerdings noch 2023 in den Early Access starten. Der vollwertige Release wird für 2024 angestrebt.

Auf dem offiziellem Discord von Coreborn heißt es zudem, das Survival-Spiel erscheine nicht nur für den PC via Steam, sondern auch auf Konsole und Mobile. Ebenso sei Crossplay geplant.

Auf Steam hat Coreborn: Nations of the Ultracore aktuell sehr starke Konkurrenz innerhalb des Survival-Genres. Am 24. February erschien dort Sons of the Forest, das bereits 14 Stunden nach Release das größte Survival-Spiel auf Steam war.

