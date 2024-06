Survival-Spiel aus Deutschland startet voll auf Steam, bringt riesiges Update mit, gibt’s noch kurz für unter 10 €

Das deutsche Entwicklerstudio Blankhans arbeitet an einem neuen Survival-MMO namens Coreborn: Nations of the Ultracore. Es spielt in der Pen&Paper-Welt von ...

Wir konnten das Survival-Spiel Coreborne bereits im März 2023 anspielen. Was wir dabei erlebt haben, haben wir hier für euch zusammengefasst: Coreborn will das WoW der Survival-MMOs werden – Wir haben es gespielt

Was euch erwartet? In Coreborn spielt ihr einen Bewohner der Welt Tormantosa und schließt euch mit anderen Völkern zusammen, um euch dem außerirdischen Bösewicht Sorgoth entgegenzustellen. Dabei gilt es die Welt Stück für Stück zurückzuerobern.

Ebenfalls könnt ihr euch auf Steam das Coreborn Supporter Bundle für insgesamt 22 % günstiger sichern. Für das Bündel zahlt ihr aktuell 14,78 €. Enthalten in diesem Bündel sind das Spiel und ein Paket mit Soundtracks, Wallpapers, einem offiziellen Comic und dem offiziellen Tabletop Abenteuer „Bandits of Pipers Whistle“.

