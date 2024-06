Steam: Ein neues Survival-Spiel ist die große Konkurrenz zu Valheim – Ist jetzt im Early Access erschienen

ASKA, das neue Survival-Spiel, das heute im Early Access auf Steam erschienen ist, versetzt Spieler in die Welt der Wikinger. Als Stammesführer errichtet man ein Dorf, erkundet die Umgebung und stellt sich herausfordernden Gegnern.

Um welches Spiel geht es? Es handelt sich hierbei um das neue Survival-Spiel ASKA, welches heute, am 20.06., im Early Access auf Steam erschienen ist. Das Spiel galt für viele Spieler bereits vor dem Release als eine Konkurrenz für Valheim, da es mehr Features bieten soll.

Ursprünglich sollte das Spiel bereits ein Jahr nach seiner Ankündigung im Jahr 2022, nämlich 2023, erscheinen. Jedoch hatte das Spiel mit Verspätungen zu kämpfen und ist somit erst jetzt im Early Access erschienen.

Den Early-Access-Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Als Stammesführer ein neues Dorf aufbauen

Worum geht es in dem Spiel? ASKA ist ein Survival-Spiel, das euch in die Welt der Wikinger versetzt. Ihr übernehmt die Rolle eines Stammesführers, der ein autarkes Dorf von Grund auf aufbaut und verwaltet. Bei eurer Aufgabe stehen euch NPCs zur Seite, die ihr führen und organisieren müsst, damit sie effektiv arbeiten und im Kampf bestehen.

Ihr erkundet eine dynamisch generierte Welt, entdeckt verborgenen Höhlen und sammelt lebenswichtige Ressourcen. Währenddessen stellt ihr euch den Herausforderungen wechselnder Jahreszeiten und kämpft gegen mystische Gegner.

Warum wird das Spiel mit Valheim verglichen? Was viele Spieler vor allem an Valheim erinnern dürfte, ist vor allem die Optik und der Flair des Spiels, der stark an den extrem erfolgreichen Survival-Hit erinnert. Auch wie in Valheim scheint es in ASKA mächtige Bosse zu geben, die es zu bezwingen gilt, und dies könnt ihr mit bis zu 3 Freunden erledigen.

In einem Punkt unterscheidet sich ASKA jedoch ganz klar von Valheim: Euer Hauptziel ist es, euren Stamm aufzubauen.

Unser Survival-Experte Benedict hat ASKA bereits anspielen können. Hierbei hat er gegen den ersten Boss verloren, wo er doch eigentlich nur sein Dorf aufbauen wollte. Wie es dazu kam, lest ihr hier: Ich habe in einem neuen Survival-Spiel auf Steam gegen den 1. Boss verloren – Dabei wollte ich nur ein Wikinger-Dorf bauen