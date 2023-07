Das deutsche Entwicklerstudio Blankhans arbeitet an einem neuen Survival-MMO namens Coreborn: Nations of the Ultracore. Es spielt in der Pen&Paper-Welt von ...

Damit ihr die Monster nicht alleine abwehren müsst, könnt ihr Freunde (oder auch Fremde) auf euren Server einladen. Dazu besucht ihr den Hub namens Coreheim, an dem sich sämtliche Spieler versammeln. Dort könnt ihr nach fähigen Mitstreitern suchen oder einfach nur mit ihnen handeln, um an wichtige Ressourcen zu gelangen.

Coreborn: Nations of the Ultracore – Stadt-Angriffe, NPCs und Waffen-Crafting

Coreborn: Nations of the Ultracore befindet sich seit dem 18. Juli im Early Access auf Steam und basiert auf einem Pen&Paper-Abenteuer, das von Ex-Rocket-Bean Hauke Gerdes stammt. Das Survival-MMO spielt in der Open World von Tormentosia, in der sich die letzten verbliebenen Nationen im Krieg gegen Weltenverschlinger Sorgoth befinden.

Insert

You are going to send email to