Neues Survival-MMO aus Deutschland lädt zum Test auf Steam ein, zeigt Gameplay und Open World: „Kann es kaum erwarten“

Coreborn: Nations of the Ultracore wird ein Survival-MMO auf Steam mit einer großen Fantasy-Welt. Im März startet ein geschlossener Alpha-Test, zu dem ihr euch jetzt schon anmelden könnt. In einem Video zeigen die Entwickler, was euch erwartet.

Coreborn: Nations of the Ultracore ist ein kommendes Survival-Game, das ihr im Multiplayer spielt. Das Spiel stammt von “Blankhans”, einem Indie-Studio in Deutschland.

Dabei ist das Setting “Ultracore”, eine Pen&Paper-Welt, die von Hauke Gerdes erschaffen wurde. Dieser arbeitete damals als Community Manager bei dem deutschen Kanal Rocket Beans TV und hat sich daher bereits einen Namen unter Fans machen können.

Hier seht ihr einen Trailer zu Coreborn: Nations of the Ultracore:

Das wird euch in der Alpha von Coreborn: Nations of the Ultracore erwarten

In Coreborn: Nations of the Ultracore befindet ihr euch in dem Land Tormentosia, das von dem Konflikt der verschiedenen Völker zerrissen ist. Doch dann wird die Welt von Sorgoth, “Devourer of Worlds” bedroht.

Die verschiedenen Königreiche schließen sich zusammen und erschaffen den “Ultracore”, eine Art Schild, der einen Teil der Lande umfasst, um die Bedrohung in Schach zu halten.

Jedoch sammelt sich die Dunkelheit am Rand des Gebiets. Eure Aufgabe wird es sein, Länder zurückzugewinnen und einen Wiederaufbau zu schaffen.

So errichtet ihr eine Stadt, erweitert sie und verteidigt sie gegen Angreifer. Daneben geht ihr auf Erkundungstour, sucht Ressourcen und gewinnt die “Dust Lands” zurück. Dabei seid ihr nicht allein: Ihr könnt gemeinsam mit anderen bauen, handeln und die Lande erkunden.

Hier gibt es noch mehr Infos zum Gameplay von Coreborn: Nations of the Ultracore:

Neues Survival-MMO auf Steam kommt von einem deutschen Story-Genie – Erster Test startet im März

Wie kann ich am Alpha Test teilnehmen? Die geschlossene Alpha wird vom 2. bis zum 5. März 2023 stattfinden, jedoch könnt ihr euch jetzt schon anmelden.

Geht dazu auf die Steamseite des Spiels und klickt auf den Button “Zugriff anfordern”. Dadurch habt ihr die Chance als Tester mitaufgenommen zu werden.

Die Anzahl ist begrenzt, jedoch schreiben die Entwickler, dass sie nacheinander so viele Leute wie möglich einladen werden (via Steam).

Hier seht ihr das Pre-Alpha-Gameplay, mit dem euch die Entwickler zeigen, was auf euch zukommt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie reagiert die Community auf das Gameplay? Bisher gibt es noch recht wenige Kommentare unter dem Video auf YouTube. Jedoch äußert man sich vor allem positiv und einige können es kaum erwarten, selbst Coreborn zu zocken:

shipster: „Es wird immer besser!“

asrael42: „Ich kann kaum erwarten, es zum ersten Mal zu spielen“.

T S: „Ich kann kaum erwarten zu sehen, ob ich für die geschlossene Alpha ausgewählt werde“.

Wann erscheint Coreborn? Die Entwickler geben noch kein konkretes Datum an. Sie planen aber noch dieses Jahr einen Release im Early Access. 2024 soll dann die vollständige Veröffentlichung stattfinden.

In der Zwischenzeit sind aber regelmäßige Playtests geplant, da die Entwickler hierbei eng mit der Community zusammenarbeiten möchten. Über Discord und Social Media werden die Tests kommuniziert, sodass sich interessierte Spieler rechtzeitig anmelden können.

Hier findet ihr noch eine Liste mit den 10 besten Rollenspielen auf Steam.