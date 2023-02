Neues Survival-MMO auf Steam kommt von einem deutschen Story-Genie – Erster Test startet im März

Hauke Gerdes wurde als Spielleiter von Pen&Paper-Runden bei den Rocket Beans und als Erfinder seiner eigenen Fantasy-Welten bekannt. Jetzt bringt er eine dieser Welten als Survival-MMO auf Steam an die Gamer: Coreborn.

Was ist das für ein Spiel? “Coreborn: Nations of the Ultracore” spielt in der fantastischen Welt Tormentosia, in der sich verschiedene Völker in einem andauernden Konflikt befinden. Sogoth, ein außerirdischer Bösewicht, sorgt jedoch dafür, dass sie sich verbünden müssen.

Um sich zu schützen, haben die Völker einen „Kern“ erschaffen, der die innere Welt abschirmt. Alles drumherum ist aber noch gefährlich, da Sogoths Schergen dort lauern. Ihr spielt einen Bewohner von Tormentiosa und sollt die Welt wieder bewohnbar machen.

Das funktioniert in einem offenbar Valheim-ähnlichen Survival-Game mit klassischen Gameplay-Elementen von Survival-Games und MMOs, wie:

die Stadt Coreheim als Spieler-Hub, um neue Freunde zu finden

Bau eines eigenen Heims oder sogar Dorfs in der Welt mit entsprechendem Bau-System

ein Kampf-System, bei dem die 6 verschiedenen Völker unterschiedliche Vorteile mitbringen

Gegner, die euch bedrohen und von denen ihr starken Loot bekommt

ein Berufs-System, in dem ihr euren Beruf immer weiter verbessern könnt

Hunger, Gift und Kälte als Survival-Aspekte

Außerdem wird Coreborn in Unreal Engine 5 laufen, bietet aber eine verspielte Comic-Grafik mit teilweise abgedrehten Charakteren.

Einen ersten Gameplay-Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Wann und wo kann ich Coreborn spielen? Coreborn erscheint laut offiziellem Discord für PC, Konsolen und Mobile mit Crossplay.

Wann genau Coreborn erscheint, wissen wir allerdings noch nicht. Es heißt: „Wir zielen auf 2023/2024 ab“.

Auch zum Preis-Modell gibt es bislang keine Infos, jedoch gibt es laut Steam-Seite „Käufe im Spiel“. Ein erster Test steht bereits vom 2.-5. März auf Steam aus. Ihr könnt euch bereits jetzt direkt über die Steam-Seite für den Test anmelden.

Was ist Ultracore überhaupt? Hinter dem Spiel steckt die Welt „Ultracore“, die Hauke Gerdes entworfen hat. Hauke war früher als Community Manager beim deutschen Gaming-Kanal Rocket Beans TV tätig und hat dort unter anderem das Pen&Paper-Format „Toughe Typen, spitze Stifte“ etabliert.

Dabei erschuf er unter anderem die Welten T.E.A.R.S., B.E.A.R.D.S. und Ultracore.

Die Entstehung der Welt von Ultracore fand in einer mehrteiligen Reihe von Ausstrahlungen in einer Pen&Paper-Runde bei den Rocket Beans statt, in der Hauke als Spielleiter auftritt.

Ultracore basiert auf dem Open-Source-Regelwerk „How to be a Hero“. Die Idee der Welt ist, dass verschiedene Völker zusammenarbeiten, um den namensgebenden „Ultracore“ zu erschaffen und zu wahren.

Zu Coreborn gibt es auch einen Story-Trailer, der die Welt genauer erklärt:

Das Coreborn zugrundeliegende Pen&Paper-Regelwerk ist auf der offiziellen Website zum kostenlosen Download freigegeben. Wenn ihr euch die Völker und die Welt schon einmal ansehen wollt, ist das Regelwerk eine gute Anlaufstelle.

Hauke fungiert bei Coreborn als Mitgründer des Studios hinter dem Spiel, Blankhans, und als Erfinder der eigentlichen Welt. Das Studio hat seinen Sitz in München.

