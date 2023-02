Die Gaming-Entertainment-Firma Rocket Beans TV leidet unter der schwierigen aktuellen, wirtschaftlichen Lage, wie der Geschäftsführer in einem Statement am 2. Februar mitteilt. Um Jobsicherheit zu gewährleistet und die Firma stabil zu halten, hat man einen Großteil des Teams ab dem 1. Februar in 70%-Kurzarbeit geschickt. Man hofft, dass sich die Lage wieder verbessert.

Das ist das Statement: Der Geschäftsführer der Fernseh- und Medienproduktionsfirma Rocket Beans Entertainment, Arno Heinisch, hat in einem Statement am 2. Februar 2023 mitgeteilt (via rocketbeans):

In Folge der Energiekrise und der daraus resultierenden angespannten Wirtschaftslage hat Rocket Beans weniger Aufträge erhalten. Daher werden in den kommenden Monaten mehr Kosten auflaufen, als Einnahmen hereinkommen

Man schickt als Maßnahme zur Sicherung der Arbeitsplätze einen Großteil des Teams vorerst ab dem 1.2.2023 für drei Monate in Kurzarbeit und reduziert ihre Arbeitszeit auf 70 %

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die an Außenproduktionen wie Game Two arbeiten, sollen von der Kurzarbeit nicht betroffen sein

Heinisch sagt, die Inhalte von Rocket Beans TV würden durch eine Vielzahl von Quellen gegenfinanziert, etwa durch YouTube-Einnahmen, Merch-Verkäufe oder Sponsoring. Man finanziere Inhalte auf Rocket Beans TV zudem durch Auftragsproduktionen quer. Die aktuelle Wirtschaftslage erschwere diesen Weg.

Rocket Beans will mehr auf direkte Unterstützung der Fans setzen

Wie geht’s für Rocket Beans weiter? Heinisch erklärt, im Februar fallen die Samstags-Events aus. Es könnte zudem sein, dass es zu weiteren Ausfällen oder Anpassungen im Programm kommt.

Der Geschäftsführer gibt an, die Vorteile attraktiver zu gestalten, die Fans erhalten, wenn sie sich dazu entschließen, die Rocket Beans direkt zu unterstützen. So will man verlässliche Einnahmen generieren. Man bedankt sich bei Mitgliedern des „RBSC“ (Rocket Beans Supporters Club) und kündigt an, hier in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Features zu experimentieren.

Der Geschäftsführer zeigt sich zuversichtlich, dass sich die wirtschaftliche Situation im Laufe des Frühjahrs entspannt.

Was ist der RBSC? Über den Supporter-Club können Fans von Rocket Beans dabei mithelfen, die Firma direkt zu unterstützen (via rb.tv):

ab 1 € im Monat ist man Supporter, erhält ein Abzeichen im Forum und der Username wird erwähnt

ab 5 € im Monat erhält man einen Willkommensbrief, einige Rabatte beim Einkauf im Shop und nimmt an exklusiven Gewinnspielen teil

ab 10 € im Monat gibt es Werbespot-freie Videos – nach obenhin kann der Beitrag beliebig gesteigert werden

